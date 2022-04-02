«Леонченко и Цорн заявили нам, что стратегия сохраняется». Итоги встречи руководства «Локомотива» с болельщиками
В среду, 30 марта, руководство «Локомотива» организовало встречу с представителями болельщиков команды. От лица клуба участвовали спортивный директор Томас Цорн, генеральный директор Владимир Леонченко, директор по маркетингу, коммерции и коммуникациям Ольга Сучкова, руководитель программы лояльности Евгений Капинус и руководитель отдела по работе с болельщиками Степан Маслак.
«СЭ» обратился к представителю самого крупного объединения болельщиков «Локомотива» United South Ивану Крылову, чтобы узнать — какие вопросы обсуждались на прошедшей встрече.
Гисдоль никого не предупредил об отъезде, никто даже из тренерского штаба не знал
— Как руководство клуба объяснило отъезд Маркуса Гисдоля из «Локомотива»?
— Гисдоль никому и ничего не сказал, просто уехал в одно прекрасное для «Локомотива» утро. Просто исчез. Причем с вечера строил планы, договаривался с игроками и тренерским штабом о каких-то делах. А с утра оказалось, что его нет. Он никого не предупредил. Никто даже из тренерского штаба не знал. Лично для меня единственный минус в этой ситуации — тот факт, что не мы уволили его, а он сам сбежал. Потому что, на мой взгляд, это был некомпетентный тренер, ничего не давший «Локомотиву». В итоге для западной прессы его уход выглядит, как геройский поступок. На за этим стоит простой факт: Гисдоль провалил работу в «Локомотиве» и позорно сбежал, найдя формальную причину.
— Рассказало ли руководство «Локомотива» свою позицию по главному тренеру? Мы видим заявления, что клуб полностью доверяет Марвину Компперу, однако лицензии PRO у него нет.
— Клуб обозначил, что никаких перемен до конца чемпионата на тренерском мостике не будет. Сейчас с командой работают три тренера — Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов и Марвин Комппер. Пока так. Вы же понимаете, что по окончании сезона можно сказать: «Все супер, мы решили доверять ребятам дальше». Может, по-другому будут себя вести. Странно в этой ситуации требовать какой-то публичной конкретики. Потому что, если переговоры с кем-то и идут, об этом в любом случае не стали бы говорить на публику.
— Изменились ли задачи «Локомотива» в связи с возможным отсутствием российских клубов в еврокубках в следующем сезоне?
— Руководители не только в «Локомотиве», но и во всем российском футбольном сообществе надеются, что наши команды допустят в еврокубки на следующий сезон. Задача занять место в еврокубковой зоне не снимается. Это остается одним из мерил успешности сезона.
— На памятной пресс-конференции руководства команды нам заявляли, что еврокубки очень важны для «Локомотива». Так можно показать молодых игроков, а затем продать их. Был ли поднят вопрос о стратегии на встрече с руководством?
— Мы отдельно про это спрашивали. Владимир Леонченко и Томас Цорн заявили нам, что стратегия сохраняется. Они подчеркнули, что «Локомотив» из самой возрастной команды стал одной из самых молодых. Все это происходит в рамках стратегии. От нас было много уточняющих вопросов. Пока никаких глобальных перемен не будет.
Руководство «Локомотива» согласно, что нужно активнее работать в медиа-поле
— Еще с прошлого года тянется история о возможном переезде «Локомотива» в «Лужники». Обсуждали ли этот вопрос?
— Переезда не будет, как я понимаю. Это один из важных вопросов, который мы несколько раз уточняли. Пока изменений никаких нет.
— Руководство «Локомотива» не так много работает со СМИ, как нам бы того хотелось. Складывается ощущение, что железнодорожники — один из самых закрытых клубов. Обсуждали ли эту проблему с руководством?
— Мы уже много раз обозначали руководству, что клуб очень плохо работает в медиа-поле. Почти ничего не комментирует. Сейчас получается ситуация, что я выступаю в качестве пресс-атташе клуба. Как будто руководство провело пресс-конференцию для болельщиков, а мы по ее итогам должны что-то комментировать. Это просто неправильно. Этим должен заниматься клуб. Нам пообещали, что ситуация будет меняться.
— Хотелось бы.
— Нам, правда, на каждой встрече обещают, что будут перемены в работе. В качестве примера я использовал ситуацию с Пабло. Во всей этой печальной ситуации из «Локомотива» ушел только один игрок. Причем ушел за хорошие деньги. Новость об этом мы получили из Telegram-каналов. Потом, да, клуб это подтвердил. Цорн сказал, что политика не меняется. «Локомотив» будет что-либо комментировать по трансферам, когда подписи со всех сторон уже поставлены. Новость о Пабло появилась в прессе намного раньше, но, как нам объяснили, еще ничего не было подписано. Ситуация уже активно развивалась, но подписей еще не было. В целом руководство согласно, что нужно активнее работать в медиа-поле. Какие-то перемены должны быть. Слова и правда хорошие. Важно, что их говорят. Посмотрим, что будет на деле.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
14
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
15
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
16
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7