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«Леонченко и Цорн заявили нам, что стратегия сохраняется». Итоги встречи руководства «Локомотива» с болельщиками

Руководство «Локомотива» провело встречу с представителями болельщиков клуба
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Болельщики «Локомотива».
Фото Федор Успенский
Маркус Гисдоль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Представитель самого крупного объединения болельщиков «Локомотива» United South Иван Крылов рассказал о прошедшей встрече с руководством.

В среду, 30 марта, руководство «Локомотива» организовало встречу с представителями болельщиков команды. От лица клуба участвовали спортивный директор Томас Цорн, генеральный директор Владимир Леонченко, директор по маркетингу, коммерции и коммуникациям Ольга Сучкова, руководитель программы лояльности Евгений Капинус и руководитель отдела по работе с болельщиками Степан Маслак.

«СЭ» обратился к представителю самого крупного объединения болельщиков «Локомотива» United South Ивану Крылову, чтобы узнать — какие вопросы обсуждались на прошедшей встрече.

Маркус Гисдоль. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Маркус Гисдоль.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Гисдоль никого не предупредил об отъезде, никто даже из тренерского штаба не знал

— Как руководство клуба объяснило отъезд Маркуса Гисдоля из «Локомотива»?

— Гисдоль никому и ничего не сказал, просто уехал в одно прекрасное для «Локомотива» утро. Просто исчез. Причем с вечера строил планы, договаривался с игроками и тренерским штабом о каких-то делах. А с утра оказалось, что его нет. Он никого не предупредил. Никто даже из тренерского штаба не знал. Лично для меня единственный минус в этой ситуации — тот факт, что не мы уволили его, а он сам сбежал. Потому что, на мой взгляд, это был некомпетентный тренер, ничего не давший «Локомотиву». В итоге для западной прессы его уход выглядит, как геройский поступок. На за этим стоит простой факт: Гисдоль провалил работу в «Локомотиве» и позорно сбежал, найдя формальную причину.

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— Рассказало ли руководство «Локомотива» свою позицию по главному тренеру? Мы видим заявления, что клуб полностью доверяет Марвину Компперу, однако лицензии PRO у него нет.

— Клуб обозначил, что никаких перемен до конца чемпионата на тренерском мостике не будет. Сейчас с командой работают три тренера — Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов и Марвин Комппер. Пока так. Вы же понимаете, что по окончании сезона можно сказать: «Все супер, мы решили доверять ребятам дальше». Может, по-другому будут себя вести. Странно в этой ситуации требовать какой-то публичной конкретики. Потому что, если переговоры с кем-то и идут, об этом в любом случае не стали бы говорить на публику.

— Изменились ли задачи «Локомотива» в связи с возможным отсутствием российских клубов в еврокубках в следующем сезоне?

— Руководители не только в «Локомотиве», но и во всем российском футбольном сообществе надеются, что наши команды допустят в еврокубки на следующий сезон. Задача занять место в еврокубковой зоне не снимается. Это остается одним из мерил успешности сезона.

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— На памятной пресс-конференции руководства команды нам заявляли, что еврокубки очень важны для «Локомотива». Так можно показать молодых игроков, а затем продать их. Был ли поднят вопрос о стратегии на встрече с руководством?

— Мы отдельно про это спрашивали. Владимир Леонченко и Томас Цорн заявили нам, что стратегия сохраняется. Они подчеркнули, что «Локомотив» из самой возрастной команды стал одной из самых молодых. Все это происходит в рамках стратегии. От нас было много уточняющих вопросов. Пока никаких глобальных перемен не будет.

Вильсон Изидор. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Вильсон Изидор.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Руководство «Локомотива» согласно, что нужно активнее работать в медиа-поле

— Еще с прошлого года тянется история о возможном переезде «Локомотива» в «Лужники». Обсуждали ли этот вопрос?

— Переезда не будет, как я понимаю. Это один из важных вопросов, который мы несколько раз уточняли. Пока изменений никаких нет.

— Руководство «Локомотива» не так много работает со СМИ, как нам бы того хотелось. Складывается ощущение, что железнодорожники — один из самых закрытых клубов. Обсуждали ли эту проблему с руководством?

— Мы уже много раз обозначали руководству, что клуб очень плохо работает в медиа-поле. Почти ничего не комментирует. Сейчас получается ситуация, что я выступаю в качестве пресс-атташе клуба. Как будто руководство провело пресс-конференцию для болельщиков, а мы по ее итогам должны что-то комментировать. Это просто неправильно. Этим должен заниматься клуб. Нам пообещали, что ситуация будет меняться.

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— Хотелось бы.

— Нам, правда, на каждой встрече обещают, что будут перемены в работе. В качестве примера я использовал ситуацию с Пабло. Во всей этой печальной ситуации из «Локомотива» ушел только один игрок. Причем ушел за хорошие деньги. Новость об этом мы получили из Telegram-каналов. Потом, да, клуб это подтвердил. Цорн сказал, что политика не меняется. «Локомотив» будет что-либо комментировать по трансферам, когда подписи со всех сторон уже поставлены. Новость о Пабло появилась в прессе намного раньше, но, как нам объяснили, еще ничего не было подписано. Ситуация уже активно развивалась, но подписей еще не было. В целом руководство согласно, что нужно активнее работать в медиа-поле. Какие-то перемены должны быть. Слова и правда хорошие. Важно, что их говорят. Посмотрим, что будет на деле.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
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Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
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Томас Цорн
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
14
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
15
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
16
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
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 - : -
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Кр. Советов – Уфа
 - : -
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