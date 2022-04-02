«Леонченко и Цорн заявили нам, что стратегия сохраняется». Итоги встречи руководства «Локомотива» с болельщиками

Представитель самого крупного объединения болельщиков «Локомотива» United South Иван Крылов рассказал о прошедшей встрече с руководством.

В среду, 30 марта, руководство «Локомотива» организовало встречу с представителями болельщиков команды. От лица клуба участвовали спортивный директор Томас Цорн, генеральный директор Владимир Леонченко, директор по маркетингу, коммерции и коммуникациям Ольга Сучкова, руководитель программы лояльности Евгений Капинус и руководитель отдела по работе с болельщиками Степан Маслак.

«СЭ» обратился к представителю самого крупного объединения болельщиков «Локомотива» United South Ивану Крылову, чтобы узнать — какие вопросы обсуждались на прошедшей встрече.

Маркус Гисдоль. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Гисдоль никого не предупредил об отъезде, никто даже из тренерского штаба не знал

— Как руководство клуба объяснило отъезд Маркуса Гисдоля из «Локомотива»?

— Гисдоль никому и ничего не сказал, просто уехал в одно прекрасное для «Локомотива» утро. Просто исчез. Причем с вечера строил планы, договаривался с игроками и тренерским штабом о каких-то делах. А с утра оказалось, что его нет. Он никого не предупредил. Никто даже из тренерского штаба не знал. Лично для меня единственный минус в этой ситуации — тот факт, что не мы уволили его, а он сам сбежал. Потому что, на мой взгляд, это был некомпетентный тренер, ничего не давший «Локомотиву». В итоге для западной прессы его уход выглядит, как геройский поступок. На за этим стоит простой факт: Гисдоль провалил работу в «Локомотиве» и позорно сбежал, найдя формальную причину.

— Рассказало ли руководство «Локомотива» свою позицию по главному тренеру? Мы видим заявления, что клуб полностью доверяет Марвину Компперу, однако лицензии PRO у него нет.

— Клуб обозначил, что никаких перемен до конца чемпионата на тренерском мостике не будет. Сейчас с командой работают три тренера — Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов и Марвин Комппер. Пока так. Вы же понимаете, что по окончании сезона можно сказать: «Все супер, мы решили доверять ребятам дальше». Может, по-другому будут себя вести. Странно в этой ситуации требовать какой-то публичной конкретики. Потому что, если переговоры с кем-то и идут, об этом в любом случае не стали бы говорить на публику.

— Изменились ли задачи «Локомотива» в связи с возможным отсутствием российских клубов в еврокубках в следующем сезоне?

— Руководители не только в «Локомотиве», но и во всем российском футбольном сообществе надеются, что наши команды допустят в еврокубки на следующий сезон. Задача занять место в еврокубковой зоне не снимается. Это остается одним из мерил успешности сезона.

— На памятной пресс-конференции руководства команды нам заявляли, что еврокубки очень важны для «Локомотива». Так можно показать молодых игроков, а затем продать их. Был ли поднят вопрос о стратегии на встрече с руководством?

— Мы отдельно про это спрашивали. Владимир Леонченко и Томас Цорн заявили нам, что стратегия сохраняется. Они подчеркнули, что «Локомотив» из самой возрастной команды стал одной из самых молодых. Все это происходит в рамках стратегии. От нас было много уточняющих вопросов. Пока никаких глобальных перемен не будет.

Вильсон Изидор. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Руководство «Локомотива» согласно, что нужно активнее работать в медиа-поле

— Еще с прошлого года тянется история о возможном переезде «Локомотива» в «Лужники». Обсуждали ли этот вопрос?

— Переезда не будет, как я понимаю. Это один из важных вопросов, который мы несколько раз уточняли. Пока изменений никаких нет.

— Руководство «Локомотива» не так много работает со СМИ, как нам бы того хотелось. Складывается ощущение, что железнодорожники — один из самых закрытых клубов. Обсуждали ли эту проблему с руководством?

— Мы уже много раз обозначали руководству, что клуб очень плохо работает в медиа-поле. Почти ничего не комментирует. Сейчас получается ситуация, что я выступаю в качестве пресс-атташе клуба. Как будто руководство провело пресс-конференцию для болельщиков, а мы по ее итогам должны что-то комментировать. Это просто неправильно. Этим должен заниматься клуб. Нам пообещали, что ситуация будет меняться.

— Хотелось бы.

— Нам, правда, на каждой встрече обещают, что будут перемены в работе. В качестве примера я использовал ситуацию с Пабло. Во всей этой печальной ситуации из «Локомотива» ушел только один игрок. Причем ушел за хорошие деньги. Новость об этом мы получили из Telegram-каналов. Потом, да, клуб это подтвердил. Цорн сказал, что политика не меняется. «Локомотив» будет что-либо комментировать по трансферам, когда подписи со всех сторон уже поставлены. Новость о Пабло появилась в прессе намного раньше, но, как нам объяснили, еще ничего не было подписано. Ситуация уже активно развивалась, но подписей еще не было. В целом руководство согласно, что нужно активнее работать в медиа-поле. Какие-то перемены должны быть. Слова и правда хорошие. Важно, что их говорят. Посмотрим, что будет на деле.