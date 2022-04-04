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Самедов уволен с поста селекционера «Локомотива» по молодежному футболу

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Александр Самедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Александр Самедов уволен с поста старшего селекционера клуба по молодежному футболу. 37-летний россиянин работал в этой должности с января 2021 года.

Самедов играл за «Локомотив» с 2005 по 2008 год, а также с 2012-го по 2016-й. Вместе с московской командой он трижды становился обладателем Кубка России (2006/07, 2014/15, 2016/17) и один раз завоевал Суперкубок страны-2015.

В июле 2019 года Самедов объявил о завершении карьеры футболиста.

Александр Самедов
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