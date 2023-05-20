«Локомотив» без Дзюбы кое-как дожал «Факел». Миранчук забил красивейший победный мяч в концовке
«Локомотив» притормозил перед игрой
Железнодорожники начали второй круг ударно — с четырех подряд побед в РПЛ. Галактионов с Дзюбой громили и «Ростов» Карпина, и «Пари НН» — казалось, что остановить их как минимум очень сложно. Впрочем, «Зенит» показал, что ничего сверхъестественного тут нет, и в середине апреля москвичей обыграл (2:1).
После этого «Локо» провел еще пять встреч — и пусть в трех из них победил с крупным счетом, все же дважды на этом отрезке красно-зеленые потеряли очки. Первый раз с одной из лучших команд весны — ЦСКА. А вот второй такой матч получился спорным. Команда Галактионова не справилась с «Крыльями» (1:1), более того, по игре и вовсе уступила — банда Осинькина атаковала гораздо острее. Таким образом, в последних шести матчах «Локомотив» не добрал уже семь очков, так что «Факел» ехал в Москву с надеждой.
«Факел» спасается
Воронежцы оставили приятное впечатление своим заходом в РПЛ, но из-за качества состава стабильные результаты на таком уровне показывать сложно. К зимнему перерыву «Факел» подошел в зоне стыков, всего в одном очке от прямого вылета. Небольшого успеха удалось добиться, когда воронежцы наткнулись на кризисный «Сочи» — команда Бердыева была разгромлена 3:0. Правда, затем последовала серия из четырех матчей без побед — три поражения и ничья.
По-настоящему «Факел» включил спасательный режим на стыке работы Пятибратова и Евсеева — экс-тренер воронежцев успел огорчить «Динамо» в день рождения, а Вадим Валентинович поддержал темп и победил «Ростов» с «Пари НН». Три победы подряд подняли «Факел» не только над зоной прямого вылета, но и над стыками. И хотя математический шанс свалиться обратно уже в нынешнем туре остается и сейчас, к матчу с «Локо» команда Евсеева подошла в хорошей форме.
Без Дзюбы и Пиняева
Неприятной новостью для болельщиков «Локо» стало отсутствие в заявке на матч Артема Дзюбы — нападающий из-за повреждения ранее пропустил игру с «Крыльями» и не успел восстановиться к следующей игре. Пиняев вообще пропустил из-за травмы все майские встречи, но к «Факелу» вернулся в обойму. Ни того, ни другого в старте не оказалось, хотя Сергей попал в заявку и даже вышел на поле на 88-й минуте.
Спаситель Миранчук
Не лучшая форма «Локомотива» (вкупе с проблемами с составом) вместе с классным состоянием «Факела» на выходе вылились в равный матч. Хозяева гораздо больше владели мячом и регулярно атаковали ворота Свинова, гости — опасно огрызались и по итогу даже перебили «Локо» по ударам в сторону ворот.
Но если у команды Евсеева 9 из 13 ударов пошли мимо, то у Галактионова нашелся исполнитель поточнее — Антон Миранчук с передачи Павла Ракова забил красивый мяч на 87-й минуте. Кстати, ассист для 18-летнего Павла — первое результативное действие за взрослую команду «Локомотива». К слову, этот гол прервал трехматчевую серию «Факела» без пропущенных мячей.
Воронежцы за оставшееся время ничего не успели сделать — игра завершилась победой «Локомотива». Железнодорожники же вспорхнули на восьмую строчку и продлили свою серию без поражений в РПЛ до 6 матчей. Всего в 11 играх весенней части сезона команда Галактионова одержала 8 побед. «Факел» в свою очередь пропустил первый гол и потерпел первое поражение при Евсееве, остался на 12-м месте и продолжит борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7