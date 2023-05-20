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20 мая, 16:40

«Локомотив» без Дзюбы кое-как дожал «Факел». Миранчук забил красивейший победный мяч в концовке

Артем Белинин
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Рифат Жемалетдинов в матче «Локомотив» — «Факел».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
А голевую оформил новый 18-летний талант.
Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Факел

«Локомотив» притормозил перед игрой

Железнодорожники начали второй круг ударно — с четырех подряд побед в РПЛ. Галактионов с Дзюбой громили и «Ростов» Карпина, и «Пари НН» — казалось, что остановить их как минимум очень сложно. Впрочем, «Зенит» показал, что ничего сверхъестественного тут нет, и в середине апреля москвичей обыграл (2:1).

После этого «Локо» провел еще пять встреч — и пусть в трех из них победил с крупным счетом, все же дважды на этом отрезке красно-зеленые потеряли очки. Первый раз с одной из лучших команд весны — ЦСКА. А вот второй такой матч получился спорным. Команда Галактионова не справилась с «Крыльями» (1:1), более того, по игре и вовсе уступила — банда Осинькина атаковала гораздо острее. Таким образом, в последних шести матчах «Локомотив» не добрал уже семь очков, так что «Факел» ехал в Москву с надеждой.

«Факел» спасается

Воронежцы оставили приятное впечатление своим заходом в РПЛ, но из-за качества состава стабильные результаты на таком уровне показывать сложно. К зимнему перерыву «Факел» подошел в зоне стыков, всего в одном очке от прямого вылета. Небольшого успеха удалось добиться, когда воронежцы наткнулись на кризисный «Сочи» — команда Бердыева была разгромлена 3:0. Правда, затем последовала серия из четырех матчей без побед — три поражения и ничья.

По-настоящему «Факел» включил спасательный режим на стыке работы Пятибратова и Евсеева — экс-тренер воронежцев успел огорчить «Динамо» в день рождения, а Вадим Валентинович поддержал темп и победил «Ростов» с «Пари НН». Три победы подряд подняли «Факел» не только над зоной прямого вылета, но и над стыками. И хотя математический шанс свалиться обратно уже в нынешнем туре остается и сейчас, к матчу с «Локо» команда Евсеева подошла в хорошей форме.

Без Дзюбы и Пиняева

Неприятной новостью для болельщиков «Локо» стало отсутствие в заявке на матч Артема Дзюбы — нападающий из-за повреждения ранее пропустил игру с «Крыльями» и не успел восстановиться к следующей игре. Пиняев вообще пропустил из-за травмы все майские встречи, но к «Факелу» вернулся в обойму. Ни того, ни другого в старте не оказалось, хотя Сергей попал в заявку и даже вышел на поле на 88-й минуте.

Спаситель Миранчук

Не лучшая форма «Локомотива» (вкупе с проблемами с составом) вместе с классным состоянием «Факела» на выходе вылились в равный матч. Хозяева гораздо больше владели мячом и регулярно атаковали ворота Свинова, гости — опасно огрызались и по итогу даже перебили «Локо» по ударам в сторону ворот.

Но если у команды Евсеева 9 из 13 ударов пошли мимо, то у Галактионова нашелся исполнитель поточнее — Антон Миранчук с передачи Павла Ракова забил красивый мяч на 87-й минуте. Кстати, ассист для 18-летнего Павла — первое результативное действие за взрослую команду «Локомотива». К слову, этот гол прервал трехматчевую серию «Факела» без пропущенных мячей.

Воронежцы за оставшееся время ничего не успели сделать — игра завершилась победой «Локомотива». Железнодорожники же вспорхнули на восьмую строчку и продлили свою серию без поражений в РПЛ до 6 матчей. Всего в 11 играх весенней части сезона команда Галактионова одержала 8 побед. «Факел» в свою очередь пропустил первый гол и потерпел первое поражение при Евсееве, остался на 12-м месте и продолжит борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе.

Антон Миранчук
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
20
17
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 26 1 7
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