«Локомотив» без Дзюбы кое-как дожал «Факел». Миранчук забил красивейший победный мяч в концовке

А голевую оформил новый 18-летний талант.

«Локомотив» притормозил перед игрой

Железнодорожники начали второй круг ударно — с четырех подряд побед в РПЛ. Галактионов с Дзюбой громили и «Ростов» Карпина, и «Пари НН» — казалось, что остановить их как минимум очень сложно. Впрочем, «Зенит» показал, что ничего сверхъестественного тут нет, и в середине апреля москвичей обыграл (2:1).

После этого «Локо» провел еще пять встреч — и пусть в трех из них победил с крупным счетом, все же дважды на этом отрезке красно-зеленые потеряли очки. Первый раз с одной из лучших команд весны — ЦСКА. А вот второй такой матч получился спорным. Команда Галактионова не справилась с «Крыльями» (1:1), более того, по игре и вовсе уступила — банда Осинькина атаковала гораздо острее. Таким образом, в последних шести матчах «Локомотив» не добрал уже семь очков, так что «Факел» ехал в Москву с надеждой.

«Факел» спасается

Воронежцы оставили приятное впечатление своим заходом в РПЛ, но из-за качества состава стабильные результаты на таком уровне показывать сложно. К зимнему перерыву «Факел» подошел в зоне стыков, всего в одном очке от прямого вылета. Небольшого успеха удалось добиться, когда воронежцы наткнулись на кризисный «Сочи» — команда Бердыева была разгромлена 3:0. Правда, затем последовала серия из четырех матчей без побед — три поражения и ничья.

По-настоящему «Факел» включил спасательный режим на стыке работы Пятибратова и Евсеева — экс-тренер воронежцев успел огорчить «Динамо» в день рождения, а Вадим Валентинович поддержал темп и победил «Ростов» с «Пари НН». Три победы подряд подняли «Факел» не только над зоной прямого вылета, но и над стыками. И хотя математический шанс свалиться обратно уже в нынешнем туре остается и сейчас, к матчу с «Локо» команда Евсеева подошла в хорошей форме.

Без Дзюбы и Пиняева

Неприятной новостью для болельщиков «Локо» стало отсутствие в заявке на матч Артема Дзюбы — нападающий из-за повреждения ранее пропустил игру с «Крыльями» и не успел восстановиться к следующей игре. Пиняев вообще пропустил из-за травмы все майские встречи, но к «Факелу» вернулся в обойму. Ни того, ни другого в старте не оказалось, хотя Сергей попал в заявку и даже вышел на поле на 88-й минуте.

Спаситель Миранчук

Не лучшая форма «Локомотива» (вкупе с проблемами с составом) вместе с классным состоянием «Факела» на выходе вылились в равный матч. Хозяева гораздо больше владели мячом и регулярно атаковали ворота Свинова, гости — опасно огрызались и по итогу даже перебили «Локо» по ударам в сторону ворот.

Но если у команды Евсеева 9 из 13 ударов пошли мимо, то у Галактионова нашелся исполнитель поточнее — Антон Миранчук с передачи Павла Ракова забил красивый мяч на 87-й минуте. Кстати, ассист для 18-летнего Павла — первое результативное действие за взрослую команду «Локомотива». К слову, этот гол прервал трехматчевую серию «Факела» без пропущенных мячей.

Воронежцы за оставшееся время ничего не успели сделать — игра завершилась победой «Локомотива». Железнодорожники же вспорхнули на восьмую строчку и продлили свою серию без поражений в РПЛ до 6 матчей. Всего в 11 играх весенней части сезона команда Галактионова одержала 8 побед. «Факел» в свою очередь пропустил первый гол и потерпел первое поражение при Евсееве, остался на 12-м месте и продолжит борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе.