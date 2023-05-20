«Обляков не хуже Влашича, критика Промеса несправедлива». Корнеев — о составах «Спартака» и ЦСКА перед дерби

Лучший футболист СССР-1991, бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев — о раскладах перед одним из главных матчей весны.

От судейства страдают все команды, не только «Спартак»

— По какой схеме сыграет Гильермо Абаскаль против ЦСКА? В три или два центральных защитника?

— Надеюсь, Абаскаль сыграет в два центральных, это лучше подходит под атакующую модель «Спартака». Но если тренер захочет выставить с первых минут Дуарте, то возможен вариант и с тремя центральными.

— Схема зависит от здоровья Джикии?

— Не думаю. С Джикией можно играть и в два, и в три центральных защитника.

— Если Джикия вернется в строй, то кто составит ему компанию в центре обороны?

— Литвинов.

— А если допустить, что Георгий все же не восстановится, на кого тогда сделает ставку Абаскаль?

— На Чернова и Литвинова.

— Дуарте опасно выставлять против армейцев?

— Ну... Это сомнительный выбор, с учетом того, сколько ошибок парагваец совершил в последнее время. Но тут тренеру виднее.

— Если Тавареш выйдет справа, то кто сыграет слева?

— Предположу, что Хлусевич. Во всяком случае позиция левого защитника для него оптимальная.

— По сообщениям СМИ, летом в «Спартак» перейдет 28-летний центральный защитник Корай Гюнтер.

— Надеюсь, что не перейдет.

— Поясните.

— Это не только слабый защитник, но еще и медленный! Его «вклад» в вылет «Сампдории» из серии А в этом сезоне очевиден.

— Денисов пропустит дерби из-за дисквалификации. Серьезная проблема?

— Нет. Его есть кем заменить. Например, справа может сыграть Тавареш.

— Вам, кстати, не кажется, что «Спартак» серьезно страдает из-за судейства этой весной?

— Считаю, от судейства в этом сезоне страдают все команды, не только «Спартак». Сейчас это очень серьезная проблема в нашем футболе.

Квинси Промес. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Промеса критикуют несправедливо, он всегда выкладывается по-полной

— Зобнин, похоже, вернется в состав. Роман сыграет в старте в паре с Мартинсом-Перейрой, учитывая, что Пруцев пропустит встречу из-за перебора карточек?

— Будет логично, если мы увидим в центре поля именно Зобнина и Мартинса-Перейру. Пруцев сыграть не сможет, но и в целом он пока не показывает той игры, которая нужна красно-белым.

— Как Абаскаль построит игру в нападении?

— Похоже, тренер верит в связку Бальде — Соболев. Жду появления на поле этих двух форвардов с первых минут.

— Как вам Бальде по последним матчам?

— Он старается, забивает, работает на команду. Хочется пожелать ему лучшей реализации моментов, которые у него возникают в каждой встрече.

— Промес выйдет справа на фланге, а Зиньковкий слева?

Надеюсь, что наоборот. Справа — Зиньковский, слева — Промес.

— Квинси нередко журят за то, что он нестабилен: сильные матчи чередует с бледными, может, где-то не хватает мотивации.

— Несправедливая критика! Промес всегда выкладывается по полной программе, действует с максимальным настроем. По-другому он не может. Просто не все матчи ему удаются.

— О Зиньковском вы по-прежнему высокого мнения?

— Да, высокого. Но этого игрока нужно постоянно встряхивать ментально.

— А ведь в колоде Абаскаля есть еще и Мозес.

— Думаю, он останется в запасе.

Игорь Дивеев, Никола Влашич, Иван Обляков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дивеев останется в ЦСКА, Обляков — равноценная замена Влашичу по КПД

— Ждете какого-то сюрприза в стартовом составе ЦСКА?

— Нет. Владимир Федотов стабилизировал состав, который дает результат. От добра добра не ищут.

— Останется ли в ЦСКА Дивеев?

— Конечно, останется. Не думаю, что у него будет вариант лучше, чем ЦСКА.

— Почему?

— Все-таки Игорь допускает ошибки в важных матчах. Для того чтобы уехать в зарубежный клуб, ему нужно провести хотя бы один топовый сезон! Пока мы этого, увы, не видим.

— То есть не верите, что к нему есть интерес в Италии?

— Дивеев не перейдет в итальянский клуб. В такой вариант я не верю.

— Может ли он тогда оказаться в «Зените»?

— «Зенит» не будет за него переплачивать. Да и вряд ли ЦСКА продаст защитника прямому конкуренту.

— Ход с переводом Медины на место левого латераля себя оправдал?

— Всегда считал Медину умным и качественным футболистом. Он правильно работает на команду, где бы ни играл. Латераль — не совсем его позиция, но и на ней парагваец смотрится весьма неплохо.

— Что с Карраскалем? Владимир Федотов в интервью Леониду Слуцкому дал понять, что у Хорхе не все в порядке с настроем. Допускаете, что летом он покинет команду?

— Видимо, «химия» между тренером и игроком где-то нарушилась или даже разрушилась. И положительных изменений пока не наблюдается. Еще один сезон в запасе станет для Карраскаля губительным. Так что, если летом появится достойное предложение, ЦСКА лучше продать этого исполнителя.

— Некоторые специалисты называют Облякова лучшим игроком РПЛ этой весны. Его козыри?

— Иван наконец-то начал играть на своей оптимальной позиции и сразу стал давать результат! У него много сильных качеств: прекрасная техника, видение поля. Обляков хорош в комбинационной игре, он может и голевой пас отдать, и сам забить. В свой актив однозначно может записать большой объем работы. Плюс у него есть менталитет победителя.

— В чем ему еще надо прибавить?

— Из слабых мест отметил бы игру головой при стандартах.

— Иван — равноценная замена Влашичу?

— По статистике, по своему КПД — да! А что касается финансового аспекта... Даст ли кто-то за Облякова около 30 миллионов? Не уверен.

— С чем связываете то, что Чалов проводит лучший сезон в своей карьере?

— Федор переосмыслил многие вещи и теперь играет гораздо стабильнее, без перепадов. Видно, что Федор просто наслаждается футболом, раскрепощен, творит на поле, импровизирует.

Федор Чалов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Летом он может уехать в Европу?

— Сомневаюсь. Он — важное звено в проекте ЦСКА.

— По стилистике Чалов вам нравится больше Соболева?

— Они абсолютно разные! Мне импонируют оба игрока, у каждого есть cвой стержень.

— Сейчас Заболотный на своем месте в ЦСКА?

— Заболотный остается Заболотным. Дает хороший объем, самоотверженный и всегда выкладывающийся на поле без остатка. Но, положа руку на сердце, это не игрок для команды, претендующей на чемпионство.

— Ключевая дуэль в предстоящем матче?

— Многое будет зависеть от игры вратарей — Селихова и Акинфеева.

— Ваш прогноз на дерби?

— Считаю, мы увидим больше трех забитых мячей. На бумаге вроде бы ЦСКА — фаворит. Но «Спартак» играет на своем стадионе, обладает своими сильными качествами. Будет очень интересный матч!