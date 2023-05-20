«Обляков не хуже Влашича, критика Промеса несправедлива». Корнеев — о составах «Спартака» и ЦСКА перед дерби
От судейства страдают все команды, не только «Спартак»
— По какой схеме сыграет Гильермо Абаскаль против ЦСКА? В три или два центральных защитника?
— Надеюсь, Абаскаль сыграет в два центральных, это лучше подходит под атакующую модель «Спартака». Но если тренер захочет выставить с первых минут Дуарте, то возможен вариант и с тремя центральными.
— Схема зависит от здоровья Джикии?
— Не думаю. С Джикией можно играть и в два, и в три центральных защитника.
— Если Джикия вернется в строй, то кто составит ему компанию в центре обороны?
— Литвинов.
— А если допустить, что Георгий все же не восстановится, на кого тогда сделает ставку Абаскаль?
— На Чернова и Литвинова.
— Дуарте опасно выставлять против армейцев?
— Ну... Это сомнительный выбор, с учетом того, сколько ошибок парагваец совершил в последнее время. Но тут тренеру виднее.
— Если Тавареш выйдет справа, то кто сыграет слева?
— Предположу, что Хлусевич. Во всяком случае позиция левого защитника для него оптимальная.
— По сообщениям СМИ, летом в «Спартак» перейдет 28-летний центральный защитник Корай Гюнтер.
— Надеюсь, что не перейдет.
— Поясните.
— Это не только слабый защитник, но еще и медленный! Его «вклад» в вылет «Сампдории» из серии А в этом сезоне очевиден.
— Денисов пропустит дерби из-за дисквалификации. Серьезная проблема?
— Нет. Его есть кем заменить. Например, справа может сыграть Тавареш.
— Вам, кстати, не кажется, что «Спартак» серьезно страдает из-за судейства этой весной?
— Считаю, от судейства в этом сезоне страдают все команды, не только «Спартак». Сейчас это очень серьезная проблема в нашем футболе.
Промеса критикуют несправедливо, он всегда выкладывается по-полной
— Зобнин, похоже, вернется в состав. Роман сыграет в старте в паре с Мартинсом-Перейрой, учитывая, что Пруцев пропустит встречу из-за перебора карточек?
— Будет логично, если мы увидим в центре поля именно Зобнина и Мартинса-Перейру. Пруцев сыграть не сможет, но и в целом он пока не показывает той игры, которая нужна красно-белым.
— Как Абаскаль построит игру в нападении?
— Похоже, тренер верит в связку Бальде — Соболев. Жду появления на поле этих двух форвардов с первых минут.
— Как вам Бальде по последним матчам?
— Он старается, забивает, работает на команду. Хочется пожелать ему лучшей реализации моментов, которые у него возникают в каждой встрече.
— Промес выйдет справа на фланге, а Зиньковкий слева?
Надеюсь, что наоборот. Справа — Зиньковский, слева — Промес.
— Квинси нередко журят за то, что он нестабилен: сильные матчи чередует с бледными, может, где-то не хватает мотивации.
— Несправедливая критика! Промес всегда выкладывается по полной программе, действует с максимальным настроем. По-другому он не может. Просто не все матчи ему удаются.
— О Зиньковском вы по-прежнему высокого мнения?
— Да, высокого. Но этого игрока нужно постоянно встряхивать ментально.
— А ведь в колоде Абаскаля есть еще и Мозес.
— Думаю, он останется в запасе.
Дивеев останется в ЦСКА, Обляков — равноценная замена Влашичу по КПД
— Ждете какого-то сюрприза в стартовом составе ЦСКА?
— Нет. Владимир Федотов стабилизировал состав, который дает результат. От добра добра не ищут.
— Останется ли в ЦСКА Дивеев?
— Конечно, останется. Не думаю, что у него будет вариант лучше, чем ЦСКА.
— Почему?
— Все-таки Игорь допускает ошибки в важных матчах. Для того чтобы уехать в зарубежный клуб, ему нужно провести хотя бы один топовый сезон! Пока мы этого, увы, не видим.
— То есть не верите, что к нему есть интерес в Италии?
— Дивеев не перейдет в итальянский клуб. В такой вариант я не верю.
— Может ли он тогда оказаться в «Зените»?
— «Зенит» не будет за него переплачивать. Да и вряд ли ЦСКА продаст защитника прямому конкуренту.
— Ход с переводом Медины на место левого латераля себя оправдал?
— Всегда считал Медину умным и качественным футболистом. Он правильно работает на команду, где бы ни играл. Латераль — не совсем его позиция, но и на ней парагваец смотрится весьма неплохо.
— Что с Карраскалем? Владимир Федотов в интервью Леониду Слуцкому дал понять, что у Хорхе не все в порядке с настроем. Допускаете, что летом он покинет команду?
— Видимо, «химия» между тренером и игроком где-то нарушилась или даже разрушилась. И положительных изменений пока не наблюдается. Еще один сезон в запасе станет для Карраскаля губительным. Так что, если летом появится достойное предложение, ЦСКА лучше продать этого исполнителя.
— Некоторые специалисты называют Облякова лучшим игроком РПЛ этой весны. Его козыри?
— Иван наконец-то начал играть на своей оптимальной позиции и сразу стал давать результат! У него много сильных качеств: прекрасная техника, видение поля. Обляков хорош в комбинационной игре, он может и голевой пас отдать, и сам забить. В свой актив однозначно может записать большой объем работы. Плюс у него есть менталитет победителя.
— В чем ему еще надо прибавить?
— Из слабых мест отметил бы игру головой при стандартах.
— Иван — равноценная замена Влашичу?
— По статистике, по своему КПД — да! А что касается финансового аспекта... Даст ли кто-то за Облякова около 30 миллионов? Не уверен.
— С чем связываете то, что Чалов проводит лучший сезон в своей карьере?
— Федор переосмыслил многие вещи и теперь играет гораздо стабильнее, без перепадов. Видно, что Федор просто наслаждается футболом, раскрепощен, творит на поле, импровизирует.
— Летом он может уехать в Европу?
— Сомневаюсь. Он — важное звено в проекте ЦСКА.
— По стилистике Чалов вам нравится больше Соболева?
— Они абсолютно разные! Мне импонируют оба игрока, у каждого есть cвой стержень.
— Сейчас Заболотный на своем месте в ЦСКА?
— Заболотный остается Заболотным. Дает хороший объем, самоотверженный и всегда выкладывающийся на поле без остатка. Но, положа руку на сердце, это не игрок для команды, претендующей на чемпионство.
— Ключевая дуэль в предстоящем матче?
— Многое будет зависеть от игры вратарей — Селихова и Акинфеева.
— Ваш прогноз на дерби?
— Считаю, мы увидим больше трех забитых мячей. На бумаге вроде бы ЦСКА — фаворит. Но «Спартак» играет на своем стадионе, обладает своими сильными качествами. Будет очень интересный матч!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
9
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7