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20 мая, 18:20

Бывший футболист «Спартака» пошел в украинскую Нацгвардию. Что о нем известно

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Бывший защитник «Спартака» Владислав Ващук.
Владислав Ващук.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Это — экс-защитник Владислав Ващук.

Экс-защитник красно-белых, киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук вступил в Национальную гвардию. Об этом сообщили РИА «Новости» в субботу со ссылкой на соцсети спортсмена.

«Национальная гвардия Украины. Бригада наступления. Солдат Владислав Ващук», — написал бывший футболист под фото в военной форме.

48-летний Ващук заявил, что самостоятельно принял такое решение.

Владислав Ващук (слева) в 2003 году празднует завоевание Кубка России.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Романцев и Кубок

Ващук перешел в «Спартак» в 2003 году из киевского «Динамо». Трансфер в эпоху президента клуба Андрея Червиченко получился шумным и нервным. Украинские болельщики были недовольны переходом игрока в московский клуб, а фанаты красно-белых, напротив, радовались — подписали центрального защитника приличного уровня. Однако спартаковский период Ващука получился не слишком выразительным из-за травм и частой смены тренеров.

Среда. Тарасовка. Олег РОМАНЦЕВ. Фото Татьяны ДОРОГУТИНОЙ, &quot;СЭ&quot; Олег Романцев: «Шевченко — спартаковский игрок»

В сезоне-2003 с командой работало несколько специалистов. Олега Романцева сменил Андрей Чернышов, а затем пришел Владимир Федотов.

«Чернышов ввел штрафы за провинности, например за опоздания, а Романцев был помягче в этом плане, он эти провинности прощал, — приводит слова Ващука «Известия». — Было даже несколько непривычно, потому что и в Киеве также многое прощалось игрокам. Еще тренировочный процесс стал строиться немного иначе. Других серьезных изменений я заметить пока не успел».

В составе красно-белых Ващук провел 29 матчей и забил один гол, стал обладателем Кубка России.

В 2004-м он уехал в одесский «Черноморец», а «Спартак» стал для украинца единственным зарубежным опытом.

Бывший защитник «Спартака» Владислав Ващук.
Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

Лобановский и ЧМ-2006

До этапа карьеры в «Спартаке» Ващук играл за киевское «Динамо», которым руководил Валерий Лобановский. Тогда в одной команде собрались звезды сборной Украины: Сергей Ребров, Александр Головко, Дмитрий Михайленко, Виталий Косовский и Андрей Шевченко.

«Во время тестов и тренировок нас снимали на камеру, — вспоминал Ващук о совместной работе с Лобановским. — Крупным планом — лица. Скорее всего, хотели понять, кто как выносит нагрузки, кто как терпит. Нарушать спортивный режим в таких условиях нереально. Никто тебя не контролировал, но все четко понимали: любое нарушение автоматически приводит к тому, что завтра сдохнешь на тренировке».

26 июня 2006 года. Кельн. Швейцария - Украина - 0:0 (0:3 пен.). «Почему бы Украине не стать Грецией-2004?» 15 лет назад Шевченко дошел до четвертьфинала ЧМ. Повторит ли тот успех на Евро?

Вместе с Лобановским Ващук шесть раз выиграл чемпионат Украины (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) и четырежды завоевывал Кубок страны (1996, 1998, 1999, 2000).

За сборную защитник провел 63 матча. На чемпионате мира-2006 его национальная команда дошла до четвертьфинала турнира, где ее разгромила Италия — 0:3.

Депрессия после футбола

Ващук завершил карьеру футболиста в 36 лет. Работать тренером ему не хотелось, поэтому решил попробовать себя в IT-бизнесе. Экс-защитник принимал участие в разработке антивирусов и специальных компьютерных программ для отслеживания прогресса и состояния игроков.

По словам Ващука, первое время после ухода из спорта его беспокоила депрессия.

«Она отняла года три жизни, — цитирует Ващука mc.today. — А если быть уж совсем честным — лет пять. Тяжелое время. То, что алкоголь — не выход, я понял сразу, но вот куда идти, не представлял. На тот момент спасался тем, что проводил детские турниры».

Олег Романцев
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 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
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 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
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 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
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20.05 14:00
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