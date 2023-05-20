Бывший футболист «Спартака» пошел в украинскую Нацгвардию. Что о нем известно
Экс-защитник красно-белых, киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук вступил в Национальную гвардию. Об этом сообщили РИА «Новости» в субботу со ссылкой на соцсети спортсмена.
«Национальная гвардия Украины. Бригада наступления. Солдат Владислав Ващук», — написал бывший футболист под фото в военной форме.
48-летний Ващук заявил, что самостоятельно принял такое решение.
Романцев и Кубок
Ващук перешел в «Спартак» в 2003 году из киевского «Динамо». Трансфер в эпоху президента клуба Андрея Червиченко получился шумным и нервным. Украинские болельщики были недовольны переходом игрока в московский клуб, а фанаты красно-белых, напротив, радовались — подписали центрального защитника приличного уровня. Однако спартаковский период Ващука получился не слишком выразительным из-за травм и частой смены тренеров.
В сезоне-2003 с командой работало несколько специалистов. Олега Романцева сменил Андрей Чернышов, а затем пришел Владимир Федотов.
«Чернышов ввел штрафы за провинности, например за опоздания, а Романцев был помягче в этом плане, он эти провинности прощал, — приводит слова Ващука «Известия». — Было даже несколько непривычно, потому что и в Киеве также многое прощалось игрокам. Еще тренировочный процесс стал строиться немного иначе. Других серьезных изменений я заметить пока не успел».
В составе красно-белых Ващук провел 29 матчей и забил один гол, стал обладателем Кубка России.
В 2004-м он уехал в одесский «Черноморец», а «Спартак» стал для украинца единственным зарубежным опытом.
Лобановский и ЧМ-2006
До этапа карьеры в «Спартаке» Ващук играл за киевское «Динамо», которым руководил Валерий Лобановский. Тогда в одной команде собрались звезды сборной Украины: Сергей Ребров, Александр Головко, Дмитрий Михайленко, Виталий Косовский и Андрей Шевченко.
«Во время тестов и тренировок нас снимали на камеру, — вспоминал Ващук о совместной работе с Лобановским. — Крупным планом — лица. Скорее всего, хотели понять, кто как выносит нагрузки, кто как терпит. Нарушать спортивный режим в таких условиях нереально. Никто тебя не контролировал, но все четко понимали: любое нарушение автоматически приводит к тому, что завтра сдохнешь на тренировке».
Вместе с Лобановским Ващук шесть раз выиграл чемпионат Украины (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) и четырежды завоевывал Кубок страны (1996, 1998, 1999, 2000).
За сборную защитник провел 63 матча. На чемпионате мира-2006 его национальная команда дошла до четвертьфинала турнира, где ее разгромила Италия — 0:3.
Ващук завершил карьеру футболиста в 36 лет. Работать тренером ему не хотелось, поэтому решил попробовать себя в IT-бизнесе. Экс-защитник принимал участие в разработке антивирусов и специальных компьютерных программ для отслеживания прогресса и состояния игроков.
По словам Ващука, первое время после ухода из спорта его беспокоила депрессия.
«Она отняла года три жизни, — цитирует Ващука mc.today. — А если быть уж совсем честным — лет пять. Тяжелое время. То, что алкоголь — не выход, я понял сразу, но вот куда идти, не представлял. На тот момент спасался тем, что проводил детские турниры».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7