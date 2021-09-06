Начало карьеры Матвея Мичкова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Адмирал» (Владивосток) — 9:2 (3:0, 2:1, 4:1)

Голы: Воробьев — 1 (Ожиганов, Фантенберг), 2:59 — 1:0. Бурдасов — 1 (бол., Ожиганов, Вей), 8:37 — 2:0. Моисеев — 1 (Грошев, Галенюк), 12:37 — 3:0. Марченко — 2 (Кирсанов), 27:38 — 4:0. Кузьменко — 1 (Кемппайнен, Хуснутдинов), 30:38 — 5:0. Саюстов — 2 (Кестнер, Букартс), 34:31 — 5:1. Тимкин — 1 (Моисеев), 40:12 — 6:1. Вяч. Ушенин — 1 (бол., Саюстов, Шулак), 43:27 — 6:2. Мичков — 1 (бол., Марченко, Хендемарк), 50:28 — 7:2. Мичков — 2 (бол., Фальковский, Кузьменко), 57:51 — 8:2. Марченко — 3 (Мичков, Кузьменко), 59:22 — 9:2.

Вратари: Юханссон — Налимов (Серебряков, 12:37).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 35 (17+3+15) — 21 (5+12+4).

Судьи: Ермолаев, Овчинников.

6 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Больших интриг матч СКА и «Адмирала» — команд с разных хоккейных полюсов — не предвещал. Те, кто верил, что дальневосточный клуб отнимет очки на выезде у одного из лидеров Запада, либо всем сердцем поддерживали «моряков», либо сильно заблуждались. Три безответные шайбы армейцев в первом периоде подтвердили, что шансы «Адмирала» на сенсацию ничтожно малы.

Одним из немногих поводов следить за происходящим в Санкт-Петербурге после того, как Кирилл Марченко и Андрей Кузьменко к 31-й минуте довели счет до неприличного (5:0), оставалась игра Матвея Мичкова. Суперталантливый юниор за три матча на старте регулярки прошел путь от 13-го нападающего до форварда первого звена, где он выходит с Антоном Бурдасовым и Линденом Веем. С «Северсталью», когда 16-летний форвард дебютировал в КХЛ, Валерий Брагин доверил Мичкову 13 минут игрового времени. Этого хватило Матвею, чтобы стать самым бросающим в составе СКА. Но куда важнее, что форвард не потерялся на взрослом уровне: смело шел в борьбу, бросался под шайбы, работал в прессинге — и доказал, что готов биться с мужиками.

С такой активностью и доверием тренерского штаба первый гол в КХЛ оставался делом времени. Сегодня Матвей разбудил заскучавшую публику, которая наблюдала, как армейцы уничтожают «Адмирал». К середине третьего периода дальневосточники сообразили две ответные шайбы, в то время как СКА ответил шестью точными бросками. Другая команда могла успокоиться при таком счете, но петербуржцы — не из таких. Почему бы не улучшить статистику, если соперник частит с удалениями и дарит возможности подвигать шайбу в большинстве?

Перед сезоном беспокоился, что длинная скамейка СКА помешает Мичкову расти и развиваться на взрослом уровне. Однако по первым матчам штаб армейцев предоставил Матвею серьезный карт-бланш. Вспомните, чем вы занимались в 16 лет. Скорее всего, учились в 10-11-м классах или на первом курсе колледжа, если расстались со школой после девяти классов. Мичкова недаром прозвали хоккейным вундеркиндом. Выбросивший якорь «Адмирал» стал идеальной мишенью для главного российского юниора. Матвею доверили время в большинстве, и на 51-й минуте форвард забросил свою первую шайбу в КХЛ.

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Предвкушаю недовольные комментарии, что «Адмирал» к концу третьего периода рассыпался, а партнеры специально играли на Мичкова. Забил и забил — что в этом такого? Откуда столько феерии? Это всего-то гол аутсайдеру «Востока», который пропустил прошлый сезон. Во-первых, формальности — соперника, время и счет на табло — забудут уже к завтрашнему вечеру. Во-вторых, Мичков — уникум российского хоккея. 16-летний парнишка, играя за топ-клуб с большими задачами, с ноги выбивает дверь в КХЛ, забивает первый гол, а спустя семь минут делает дубль! За такие истории мы и любим спорт.

А какими же разными получились его голы. Первый — следствие классного паса партнера и правильного выбора позиции. Второй — отражение главного козыря Матвея — его броска. Нападающий получил свободный лед, прицелился и запустил шайбу в ближнюю «девятку» так, что Никита Серебряков только проводил ее плечом.

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Дублем Матвей не ограничился. Форвард поучаствовал в девятой шайбе Кирилла Марченко, пополнив бомбардирский счет результативной передачей. Три очка за один матч — это была славная охота для 16-летнего нападающего. Самое удивительное, что Мичков мог отличиться еще в первом периоде. Шайба после его кистевого броска попала в перекладину. А пролети она сантиметрами ниже, мы, вероятно, увидели бы хет-трик армейского бриллианта.

В российском хоккее не так много дат, от которых осталось приятное послевкусие. Так что 6 сентября обязательно войдет в историю. Не вижу смысла проводить параллели с первыми голами Александра Овечкина, Евгения Малкина или Ильи Ковальчука на взрослом уровне. Каждый из них, как и Мичков, — яркие индивидуальности. У Матвея огромный потенциал, который он только-только раскрывает на наших глазах. Присмотритесь внимательнее к этому парню. За ближайшие пять лет (таков срок контракта со СКА) форвард поставит на уши КХЛ.