Агаларов догнал Смолова в гонке бомбардиров. Чем он так хорош?

Разбираем игру главного открытия старта сезона РПЛ.

Гамид Агаларов — главное открытие старта сезона РПЛ. Теперь об этом можно сказать с уверенностью.

21-летнего нападающего «Уфы» не остановила даже пауза в чемпионате. Получив первый вызов в молодежную сборную, Агаларов и там проявил себя с лучшей стороны: в двух матчах он забил три мяча (в том числе грозным испанцам) и отдал одну результативную передачу.

А вчера Гамид отличился в игре против «Сочи». Теперь на счету Агаларова 6 мячей в 7 турах РПЛ — наряду с Федором Смоловым он является лучшим бомбардиром чемпионата России. Но чем же так хорош форвард?

Открывания, выбор позиции

Агаларов здорово ищет свободные зоны и чувствует момент, когда нужно «отклеиться» от защитника. Так, например, он забил свой последний на данный момент гол — в ворота «Сочи».

В момент подачи Гамид (№ 9) находится между двумя защитниками и немного притормаживает. За счет этого Агаларов получает еще больше пространства и наносит удар головой. Практически такой же момент был у него в первом тайме.

Скриншот момента.

На втором слайде — гол Гамида за молодежку в ворота Мальты. Здесь он, удерживаясь на линии офсайда, дождался передачи на ход и совершил рывок. После этого Агаларов перебросил вратаря и довел счет до крупного уже до перерыва.

Скриншот момента.

Физические данные

Гамид обладает хорошей скоростью. Для «Уфы», которая в основном играет на контратаках, это крайне важно. Но при своих габаритах (180 см, 73 кг) Агаларов также неплохо борется за мяч.

Сравним его показатели с другими нападающими РПЛ, чьи физические данные примерно такие же, — Константином Тюкавиным (180 см, 74 кг) и Федором Чаловым (180 см, 77 кг).

Игрок Единоборства (выигранные) Верховые единоборства (выигранные) Агаларов 16 (29%) 7 (26%) Тюкавин 19 (28%) 7 (21%) Чалов 13 (29%) 4,3 (7%)

По сравнению с Тюкавиным и Чаловым в борьбе на «втором этаже» Агаларов чувствует себя даже лучше. В среднем за матч он наносит 0,8 удара головой, в то время как Тюкавин и Чалов — 0,6 и 0,4 соответственно. Из нападающих РПЛ ростом ниже 185 см этот показатель больше только у Эсекьеля Понсе (1).

Высокая реализация

Результативность Агаларова вполне можно назвать аномальной. Из 13 ударов, нанесенных Гамидом в матчах чемпионата, сразу шесть оказались голевыми! Лишь один гол пришелся на пенальти, все остальные — с игры.

Федор Смолов, забивший также 6 мячей, нанес 21 удар по чужим воротам. На то, чтобы забить 3 мяча, Мохамеду Конате («Ахмат») понадобилось 20 попыток. Сердард Азмун нанес 17 ударов, но записал на свой счет 5 голов.

В чем нужно прибавить

Гамид в силу специфики игры «Уфы» мало участвует в построении атак. В среднем за игру у него всего 10 передач, при этом их точность составляет 65%. Также Агаларов не слишком часто и удачно идет в обводку: чуть больше одной попытки за матч, из которых успешных лишь 30%. У Смолова, для сравнения, 29 передач при точности 71%, а показатель обводок — 4,5 (49%).

Конечно, Агаларову отчасти везет, но нельзя списывать его прорыв исключительно на удачу. Тем более что отличаться в составе аутсайдера сложнее — команда создает меньше моментов. Это интересный, перспективный форвард, которому еще нужно расти.