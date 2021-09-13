Агаларов догнал Смолова в гонке бомбардиров. Чем он так хорош?
Гамид Агаларов — главное открытие старта сезона РПЛ. Теперь об этом можно сказать с уверенностью.
21-летнего нападающего «Уфы» не остановила даже пауза в чемпионате. Получив первый вызов в молодежную сборную, Агаларов и там проявил себя с лучшей стороны: в двух матчах он забил три мяча (в том числе грозным испанцам) и отдал одну результативную передачу.
А вчера Гамид отличился в игре против «Сочи». Теперь на счету Агаларова 6 мячей в 7 турах РПЛ — наряду с Федором Смоловым он является лучшим бомбардиром чемпионата России. Но чем же так хорош форвард?
Открывания, выбор позиции
Агаларов здорово ищет свободные зоны и чувствует момент, когда нужно «отклеиться» от защитника. Так, например, он забил свой последний на данный момент гол — в ворота «Сочи».
В момент подачи Гамид (№ 9) находится между двумя защитниками и немного притормаживает. За счет этого Агаларов получает еще больше пространства и наносит удар головой. Практически такой же момент был у него в первом тайме.
На втором слайде — гол Гамида за молодежку в ворота Мальты. Здесь он, удерживаясь на линии офсайда, дождался передачи на ход и совершил рывок. После этого Агаларов перебросил вратаря и довел счет до крупного уже до перерыва.
Физические данные
Гамид обладает хорошей скоростью. Для «Уфы», которая в основном играет на контратаках, это крайне важно. Но при своих габаритах (180 см, 73 кг) Агаларов также неплохо борется за мяч.
Сравним его показатели с другими нападающими РПЛ, чьи физические данные примерно такие же, — Константином Тюкавиным (180 см, 74 кг) и Федором Чаловым (180 см, 77 кг).
|
Игрок
|
Единоборства (выигранные)
|
Верховые единоборства (выигранные)
|
Агаларов
|
16 (29%)
|
7 (26%)
|
Тюкавин
|
19 (28%)
|
7 (21%)
|
Чалов
|
13 (29%)
|
4,3 (7%)
По сравнению с Тюкавиным и Чаловым в борьбе на «втором этаже» Агаларов чувствует себя даже лучше. В среднем за матч он наносит 0,8 удара головой, в то время как Тюкавин и Чалов — 0,6 и 0,4 соответственно. Из нападающих РПЛ ростом ниже 185 см этот показатель больше только у Эсекьеля Понсе (1).
Высокая реализация
Результативность Агаларова вполне можно назвать аномальной. Из 13 ударов, нанесенных Гамидом в матчах чемпионата, сразу шесть оказались голевыми! Лишь один гол пришелся на пенальти, все остальные — с игры.
Федор Смолов, забивший также 6 мячей, нанес 21 удар по чужим воротам. На то, чтобы забить 3 мяча, Мохамеду Конате («Ахмат») понадобилось 20 попыток. Сердард Азмун нанес 17 ударов, но записал на свой счет 5 голов.
В чем нужно прибавить
Гамид в силу специфики игры «Уфы» мало участвует в построении атак. В среднем за игру у него всего 10 передач, при этом их точность составляет 65%. Также Агаларов не слишком часто и удачно идет в обводку: чуть больше одной попытки за матч, из которых успешных лишь 30%. У Смолова, для сравнения, 29 передач при точности 71%, а показатель обводок — 4,5 (49%).
Конечно, Агаларову отчасти везет, но нельзя списывать его прорыв исключительно на удачу. Тем более что отличаться в составе аутсайдера сложнее — команда создает меньше моментов. Это интересный, перспективный форвард, которому еще нужно расти.
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