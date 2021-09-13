Бывший форвард «Спартака» и «Зенита» — о еврокубках, сборной России, Кубке легенд и завершении карьеры.

На Кубке легенд Павел Погребняк забил 11 мячей, стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира. После этого создается ощущение, что он рано отошел от футбола. Ему же всего-то 37 лет! Еще в мае Погребняк выступал за «Урал», а спустя четыре месяца дебютировал на ежегодном Кубке легенд. После финала российский форвард пообщался с журналистами, а позднее и с корреспондентом «СЭ» о сборной России, еврокубках и реформах РПЛ.

Есть мысли о том, чтобы закончить с футболом

— Впереди у российских команд еврокубки. Есть ли шанс у нас чего-то добиться в этом сезоне?

— Шанс чего-то добиться есть. Конкретно? Не знаю (улыбается).

— Что с вашей карьерой? Вы уже приняли какое-то решение?

— Не могу ничего сказать. Пока нет новостей. Конкретики тоже нет.

— Вы думаете о том, чтобы закончить с футболом?

— Да, такие мысли есть.

Обыгрывайте Хорватию на выезде, и вот вам первое место в группе

— Что думаете о выступлении сборной России под руководством Карпина?

— Руководство Карпина? А вы как считаете?

— Интересно все-таки ваше мнение. Кажется, что сборная стала играть лучше.

— Соглашусь с вами. Не берем все внешние факторы, а берем только результат. Надо было добыть семь очков — мы их добыли. А там уже будем дальше разговаривать. У человека (Валерия Карпина. — Прим. «СЭ») было три дня на подготовку. Что он мог сделать?

— Сборная находится на втором месте в группе из-за того, что не забила достаточное количество мячей. Что вы думаете об этом?

— Мы забили, но гол отменили. Такой дебют парню сорвали (Осипенко. — Прим. «СЭ»)... Слушайте, ну при чем здесь этот гол? Обыгрывайте Хорватию на выезде, и вот вам первое место в группе. Какие проблемы-то?

— Не кажется ли вам, что игроки сборной очень быстро устают в матчах?

— У меня не сложилось такого ощущения. Я не могу сказать, что игроки уставали.

— Вы считаете, что результат сборной можно оценить только положительно?

— Да, все нормально. Семь очков.

Нас в Германии не ждут, там конкуренция на другом уровне

— Что вы думаете о потенциальных реформах РПЛ?

— Я играл во времена, когда не было лимита. Была чистая мужская конкуренция. Сейчас сложно говорить. Мы же не можем сразу взять и отменить все сразу. Тем более что глава государства недавно об этом высказался. Посмотрим, как РФС отреагирует.

— А ваша личная позиция какая?

— У меня нет однозначного понимания по этому вопросу. Надо встречаться, разговаривать, глубоко прорабатывать вопрос, как и делают на заседаниях РФС. Без этого очень тяжело сказать.

— Как у вас было в Германии в этом смысле?

— Нас там не ждут. Там конкуренция на другом уровне. На каждой тренировке надо добиваться места в составе. Если ты не лучший, то отправят домой. Будешь играть в России.

— Среди равных по силе игроков выбирали местного?

— Я был сильнее, поэтому ставили меня.

— Ваша позиция по реформам?

— Что-то надо менять, это точно.

— Разве разделение чемпионата по формату «Юпитер-16» — это нормально?

— Нет. Чемпионат должен быть гладким.

Играть с такими партнерами по команде — одно удовольствие

— Какие эмоции остались после Кубка легенд?

— Самые лучшие. Мы сделали то, что от нас ждали, — заняли первое место. Мы очень рады! Спасибо всем организаторам и болельщикам. Отдельно хочу сказать спасибо своим партнерам по команде. С ними играть — одно удовольствие.

— Этот финал Кубка легенд получился менее напряженным, чем прошлый?

— Да. После того как мы начали забивать в каждой атаке, сборная звезд бросила играть. Поэтому такого накала не получилось, как было в прошлом году. Мы сделали то, что надо было делать, — атаковали и забивали.

— В нескольких эпизодах финального матча были конфликтные ситуации...

— Вчера был реальный хоккей, а сегодня полегче. Это товарищеский турнир, наверное, надо быть более спокойным. Но все команды были заточены на результат. Никто не хотел уступать.

— Как вы оцените Марко Матерацци на этом Кубке легенд?

— Я ожидал от него более нахальной игры, более мужской, каким я его привык видеть по телевизору в эпоху Моуриньо. Он очень крутой парень не только в плане татуировок. Такой типичный защитник.

— Матерацци был расслабленным?

— Слушайте, мы же хозяева турнира. Кто-то должен был победить.

— Сборная звезд хотела же уйти с поля...

— Мы их остановили, пообещали поделиться премиальными.