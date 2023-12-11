Кто будет чемпионом — снова «Зенит»? Впервые «Краснодар»? Спустя почти полвека — «Динамо»?

Обозреватель «СЭ» — о матче «Краснодар» — ЦСКА и итогах первой части чемпионата РПЛ.

Руками по щекам

Перед началом второго тайма матча «Краснодар» — ЦСКА Эдуард Сперцян натурально хлопал себя руками по щекам. Словно говоря себе и своим партнерам — просыпайся! Все просыпайтесь! Если мы хотим бороться за чемпионство, то нельзя так безобразно играть, как в первом тайме!

И если до перерыва ЦСКА смотрелся явно интереснее и осмысленнее, то после был совсем другой второй тайм, причем это стало ясно с первых его секунд. И невероятная развязка, когда тот же Сперцян, у которого до этого матча была всего одна голевая передача против одиннадцати в прошлом сезоне, сначала метров с 35 зарядил в перекладину, а потом хитрюще покатил с углового на ближний угол вратарской под победный голевой удар Никите Кривцову, у которого до этого в сезоне и вовсе было 0+0. И он, весь сезон будучи основным полузащитником, в этой встрече вышел на замену. Но не обиделся в связи с этим на весь мир, а забил победный мяч.

Матвей Сафонов по привычке кое-что подтащил — и «быки» впервые в истории закончили осеннюю (а точнее — летне-осенне-зимнюю) часть чемпионата первыми, на два очка опережая «Зенит». Для современного российского футбола это уже что-то неслыханное.

Пять чемпионских сезонов «Зенита» подряд заставляют ждать хотя бы однократной смены золотого медалиста с особым нетерпением — что там говорить, если даже некоторые его болельщики, например хоккеист «Филадельфии Флайерз» Егор Замула, говорят, что столько лет подряд во главе таблицы — это скучно и у болельщиков в стране теряется интерес к происходящему. В НХЛ эпохи жесткого потолка зарплат такое в принципе невозможно, и даже три Кубка Стэнли кряду в последний раз завоевывал «Нью-Йорк Айлендерс» в первой половине 1980-х. 40 лет назад!

Устройство российского профессионального спорта — другое. И «Краснодару», частному клубу Сергея Галицкого, надо отдать должное хотя бы за то, что бросил перчатку клубу-фавориту, клубу-олигарху. Самим «быкам» все тяжелее спасаться от нарастающего психологического давления, и пока «на тоненького», но удается. Иначе не забрались бы на промежуточное первое место.

Легче всего было бы напророчить, что однажды краснодарцы все-таки сдуются. Но если этого не произошло за 18 туров при месячной подготовке, то почему должно случиться за 12 игр после подготовки двухмесячной?

«Зенит» не такой, как прежде. Но все равно главный фаворит

То, что «Зенит» не будет таким, как прежде, стало ясно еще в межсезонье, когда ушли Малком и Далер Кузяев, а на их места не пришел никто. Одной ногой во «Фламенго» был и Вендел, но клубу удалось его вернуть, а Сергею Семаку — найти для него мотивацию, и бразилец не отбывает номер. А Малкома не по функционалу, а по результативности и умению решать исход матчей достойно заменил колумбиец Матео Кассьерра, ставший безоговорочно лучшим снайпером чемпионата.

Но для того чтобы петербуржцы побеждали с прежним преимуществом, этого не хватает. Во-первых, Семак нехарактерно для себя весь сезон ищет лучшие схемы и сочетания и, похоже, не может сформировать базовые настройки. Во-вторых, в важных матчах его команда ранее не позволяла себе сбоев, а теперь дважды за сезон проигрывает «Локомотиву», трижды за календарный год (включая два раза в Кубке) — «Динамо». Уж получив по одной щеке, «Зенит» ранее точно не подставлял вторую — теперь же это произошло даже не в одном случае, и тот же «Локо» в 17-м туре разобрал чемпиона по кирпичикам. В-третьих, случаются даже такие поражения, как 1:3 от «Оренбурга», которых раньше с командой Семака не приключалось.

А в-четвертых, обнаружились соперники — правда, пока не до конца верящие своему счастью равной конкуренции. Но когда «Краснодар» лидирует почти весь первый круг, почти ничего не пропускает, играет стабильным составом, наконец-то сформировал очень надежную пару центральных защитников Алонсо — Тормена, а Кордоба со Сперцяном в атаке дают стране угля постоянно, с какого-то момента это уже невозможно не воспринимать всерьез.

Фото ФК «Динамо»

Жаль, что у «Динамо» отобрали два очка

Ближе к зимнему перерыву к группе лидеров подтянулось и «Динамо», которое выиграло бы и четвертый матч подряд, если б не решение судьи Рафаэля Шафеева, назначившего в Воронеже при победном для динамовцев счете странный пенальти. Вслед за хорошим голом Ярослава Гладышева забивать второй мяч из еще более выгодной позиции мог отлично игравший в последнее время Константин Тюкавин, и с 0:2 по такому полю, чем-то напоминавшему достопамятный матч 1998 года «Спартак» — «Интер», «Факел» едва ли смог бы отыграться. Но молодой воспитанник «Динамо» момент не реализовал, а один мяч шальным образом (или с шального пенальти) может отыграть кто угодно когда угодно у кого угодно. А воронежцы, напомню, в прошлом сезоне победили «Динамо» в Москве в матче, посвященном столетию клуба.

Честно говоря, мне жаль, что симпатичные бело-голубые потеряли эти два очка, весьма важные в борьбе даже за чемпионство. Сколько лет они его ждут! А ведь победи они в Воронеже, то отставали бы на два очка от «Зенита» и на четыре — от «Краснодара». А так — на четыре и шесть соответственно. Впрочем, ничья, тем более выездная, не поражение, и весной все еще поправимо. Если у «Краснодара» до двух последних матчей вектор был направлен вниз, то у уверенно обыгранного им в первом туре на выезде «Динамо» — строго вверх.

Не стал бы исключать, что, если у «Зенита» весной продолжит периодически сбоить, к борьбе на самом верху может присоединиться кто-то из тройки московских клубов — «Локомотив», «Спартак», ЦСКА. Кто сможет лучше всего подготовиться ко второй части чемпионата и провести наиболее эффективную дозаявочную кампанию (у «Крыльев» и «Рубина» потолок возможностей объективно пониже). Причем шансы «Локо» из этой тройки кажутся мне наиболее предпочтительными. Ему ведь требовалась не перезагрузка, а косметический ремонт того здания, которое уже было построено в весенней части прошлого чемпионата.

Но у «Локо» в концовке осенней части сезона действительно пошел ощутимый игровой прогресс. А вот «Спартак» (сравните, кстати, ноль его голов со штрафных и угловых в этом сезоне теперь уже с шестью угловыми, воплотившимися в гол у «Краснодара») как лихорадило, так и продолжает. Уходят игроки в отпуск, безусловно, королями — из-за 3:0 у «Крыльев». Но прямо перед тем были 1:2 в Грозном, да и с той же Самарой в первом круге случились 0:4.

Владимир Ивич. Фото ФК «Краснодар»

Стратегия Ивича и чудо Рахимова

В разные периоды чемпионата самыми прогрессирующими командами лиги были «Краснодар», «Крылья Советов», даже «Факел» с «Пари НН», под конец — «Динамо» и «Рубин». Смотря что понимать под прогрессом. Если говорить о вязи красивой игры — разумеется, это Самара Игоря Осинькина, от которой после прошлогодней борьбы за выживание мало кто ожидал резкого взлета, а он случился. Причем основанный на красивом футболе, о котором главный тренер сказал своим игрокам еще в пылкой речи прямо на поле сразу после спасения от стыков, когда в последнем туре прошлого сезона волжане обыграли «Спартак».

Осинькин, по свидетельствам очевидцев, тогда закончил выступление так: «...потому что мы умеем играть в футбол!» Что и было доказано в нынешнем сезоне. Но все-таки борьба за итоговую тройку с составом «Крыльев» — вещь довольно сомнительная.

«Краснодар» в первых десяти турах показал отсутствовавшее ранее умение в нужные моменты играть от обороны и добиваться результата не только благодаря, но и вопреки. То есть за счет терпения. Оно и помогло в воскресенье. Владимир Ивич поставил «быкам» непривычный для них футбол, и до определенной поры он давал эффект. К концу осени батарейки вроде как сели, а, мягко говоря, чудачество Джона Кордобы заставляет краснодарцев пробовать различные неочевидные варианты вроде Мозеса Кобнана на острие.

Но что однозначно осталось у «быков» — это упрямство и характер. На них они и доехали до победы в трудно складывавшейся встрече с ЦСКА. Впрочем, не только они. Еще с советских времен наши ведущие тренеры разрабатывали стратегию того или иного матча — когда лучше наброситься на соперника и сломать его с первых минут (как это сделал «Спартак» с «Крыльями Советов»), а когда в первом тайме измотать оппонента и не пропустить. А во втором — и темп взвинтить, и преимуществом скамейки воспользоваться... Что и сделал Ивич, дождавшись, пока армейцы с первыми заменами, произведенными в концовке основного времени, выдохнутся.

Совершенно чудодейственная перемена произошла прямо по ходу сезона с «Рубином», который в воскресенье обогнал ЦСКА по дополнительным показателям и выдвинулся на второе место. В первых турах в ворота Юрия Дюпина залетало все, что может и не может, — и не во вратаре было дело, а оборона казанцев отсутствовала как класс.

А потом Рашид Рахимов сделал с вернувшейся в РПЛ командой что-то такое, что позволило самой слабой защите чемпионата стать самой сильной. В какой-то мере, конечно, это было сделано за счет атаки, но там у Казани есть индивидуально яркие исполнители (вроде албанца Даку), способные решить исход матча. Но главное, что у рубиновцев появилась структура, и это — стопроцентный плод работы тренера. Так же интересно сработал и Сергей Ташуев в «Факеле». Тут главное даже не в том, сколько очков он набрал, а за счет какого футбола.

Наконец, «Динамо» Марцела Лички ближе к зимнему перерыву добилось долгожданного баланса в игре, поскольку по всем атакующим показателям оно либо лидирует, либо занимает второе место в лиге, а по всем оборонительным находится среди худших. Но кубковый матч с «Зенитом» обозначил трансформацию ультраатакующего, скачущего на лихом коне «Динамо» в команду, которая может играть и выигрывать по-разному. И не делает ставку на кого-то одного, а регулярно выдвигает новых героев. Вписались в состав команды Чавес и Карраскаль, причем последний — неожиданно для многих. Глаза у колумбийца теперь даже не горят, а сверкают. Появились выбор и конкуренция в полузащите, и это сразу отразилось на качестве игры всей команды.

Сергей Игнашевич. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Корить Игнашевича за предпоследнее место — глупость

Непонятно, что стряслось с «Уралом» во время первого перерыва на сборные. До того команда лидировала в чемпионате, после — стала проигрывать все и всем напропалую. Даже с крупным счетом «Сочи» — разочарованию сезона номер один. Всплеск в одном матче с «Краснодаром», когда лидер внезапно оступился в Екатеринбурге, не получил развития в следующих играх.

В зоне стыков идет «Оренбург», которому далеко до себя образца Лички. Тем не менее «Зенит» в отдельно взятом матче чемпионата и «Спартак» в Кубке он победил. Конечно, пока еще РПЛ не НХЛ, где каждый может обыграть каждого, но этой непредсказуемости, по крайней мере, стало намного больше.

«Пари НН» Сергея Юрана не борется за выживание, а выдает, похоже, максимум того, на что способен, — собственно, главный тренер и говорил мне не так давно, что в десятке команда должна быть. После прошлогоднего яркого сезона в этом просто нечего сказать о «Ростове», требования к которому всегда выше, чем к нижегородскому клубу. А тут — дележка с «Факелом» 10-11-го мест с отставанием на семь очков от восьмого.

«Ахмат» по-прежнему перестраивается с требований Ташуева на требования Мирослава Ромащенко, и процесс этот, насыщенный травмами, проходит далеко не так гладко, как казалось вначале. Но серия поражений, среди которых был и проигрыш «Факелу», возглавляемому Ташуевым, не заставила руководство грозненского клуба пойти на опрометчивый шаг и сразу уволить тренера, едва его назначив. А за терпение в спорте обычно воздается.

В этом вчера убедился и «Краснодар», который весь этот чемпионат умеет терпеть — неважно, с Кордобой или без него. А не умел бы — ЦСКА, принципиального соперника, которому проиграл в финале Кубка, «быки» ни при каких обстоятельствах не дожали бы.

«Оренбург» в начале сезона ошибся с Иржи Ярошиком — его назначение показалось странным с первого дня. Приход Давида Деограсии привел к возвращению в команду футбола в охотку, который практиковал в прошлом сезоне Марцел Личка. И «Зенит» был обыгран очень красиво. Но стабильности результатов нет, команда способна на большее.

В отличие от состава «Балтики». Считаю полной глупостью корить Сергея Игнашевича за предпоследнее место. Игры раз за разом показывают, что он выжимает из этой команды максимум.

А последнее место «Сочи» — результат и старения лидеров предыдущей команды, и действий клубных верхов по круговороту тренеров, в которых после Владимира Федотова я уже сбился со счету. Вот и Александра Точилина, в сотый раз назначив, в сотый же и убрали — причем зачем-то за тур до большого перерыва. А потом опять назначат. Эта музыка будет вечной.