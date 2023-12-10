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Ничья в Воронеже: «Динамо» уходит на перерыв третьим с обидой на Шафеева

«Динамо» и «Факел» сыграли вничью в матче РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Дмитрий Скопинцев и Владислав Мастерной.
Фото ФК «Динамо»
«Факел» разошелся миром с бело-голубыми — 1:1.
Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
Динамо

«Факел» и «Динамо» подходили к очной встрече в хорошей форме. Сергея Ташуева, вытащившего воронежцев из турнирной пропасти, признавали тренером октября, его команда в последних десяти турах набрала 16 очков — темп клуба топ-6. Бело-голубые вообще не проигрывали уже 11 матчей в РПЛ и Кубке — с 23 сентября.

Но по последней традиции перед началом встречи говорили не о тактических схемах или кадровых проблемах, а о погоде. В Воронеже и так поле было в скверном состоянии, а тут еще и снегопад зарядил на сутки. Все службы с привлечением фан-актива всю ночь чистили газон, накрытый пленкой. Играть в итоге пришлось красным мячом, но Рафаэль Шафеев вряд ли сомневался хотя бы секунду — этот судья ранее дал добро на проведение резонансных матчей «Балтика» — «Спартак» и ЦСКА — «Ростов», а в Воронеже условия были явно не хуже.

Оба тренера довольно неожиданно поменяли вратарей. Беленова не оказалось даже в заявке, а вот Лещук остался в запасе после «сухого» матча с «Рубином». Личка дал банальное объяснение, смысл которого сводился к «я так решил». Рокировка позволила Антону Шунину обойти Льва Яшина по числу официальных матчей за «Динамо», теперь их у него 359.

Встреча подтвердила рассуждения о хорошей форме команд. Высокий темп, плотность при перестроениях, осмысленные комбинации и довольно невысокий процент брака на сложном поле — игра смотрелась. А активные трибуны добавляли встрече эмоций.

При этом матч проходил на встречных курсах, без ощутимого преимущества одной из команд. Минимальный счет в пользу «Динамо» к перерыву — результат чуть большей точности москвичей. У «Факела» тоже были перспективные входы в штрафную, но хозяева никак не могли довести дело до конца. Бело-голубые же забили в быстрой атаке. Скопинцев навесил, мяч транзитом через голову Тюкавина оказался у Гладышева, который хитрым ударом между ногами Кудряшову поставил в тупик Гудиева — 0:1.

20-летний вингер оказался в составе из-за потерь у «Динамо». Из-за травм и болезней москвичи остались без Дасы, Бессмертного, Лаксальта, Нгамале, Смолова и Грулева. Приличные потери. Справа Личка мог также выпустить Макарова, но сделал ставку на Гладышева и угадал. «Если вы смотрите футбол, то все большие игроки бьют именно так», — отметил динамовец в перерыве в телеэфире, уточнив, правда, что он пока к «большим» не относится.

Хызыр Аппаев и&nbsp;Константин Тюкавин. «Факел» и «Динамо» сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча

Сюжет матча до поры до времени напоминал предыдущий для «Динамо» — против «Рубина». Гол в середине первого тайма, упущенные нити в начале второй половины. Как и казанцы, воронежцы придавили бело-голубых к их штрафной. Но если неделю назад москвичи постепенно отодвинули игру от своих ворот, то теперь этого не получилось — «Факел» продолжал давить.

И заработал в итоге пенальти, пусть и крайне спорный. Бальбуэна боролся с Менделем за позицию, парагваец локтем задел лоб россиянина, тот со страшным криком повалился на газон, а Шафеев указал на «точку». Казалось, ВАР исправит решение, однако уроженец воронежской области Казарцев не стал вмешиваться. Легковесный пенальти, который уверенно реализовал Максимов — 1:1.

Больше порадовать своих болельщиков команды не смогли. «Динамо» уходит на перерыв с 12-матчевой беспроигрышной серией на чистом третьем месте, но с небольшим осадком из-за упущенной победы. «Факел» же, проваливший старт сезона, зимует с 4-очковым отрывом от зоны стыковых матчей. В Воронеже явно могут быть довольны.

Антон Шунин
Лев Яшин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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2
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
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