Ничья в Воронеже: «Динамо» уходит на перерыв третьим с обидой на Шафеева
«Факел» и «Динамо» подходили к очной встрече в хорошей форме. Сергея Ташуева, вытащившего воронежцев из турнирной пропасти, признавали тренером октября, его команда в последних десяти турах набрала 16 очков — темп клуба топ-6. Бело-голубые вообще не проигрывали уже 11 матчей в РПЛ и Кубке — с 23 сентября.
Но по последней традиции перед началом встречи говорили не о тактических схемах или кадровых проблемах, а о погоде. В Воронеже и так поле было в скверном состоянии, а тут еще и снегопад зарядил на сутки. Все службы с привлечением фан-актива всю ночь чистили газон, накрытый пленкой. Играть в итоге пришлось красным мячом, но Рафаэль Шафеев вряд ли сомневался хотя бы секунду — этот судья ранее дал добро на проведение резонансных матчей «Балтика» — «Спартак» и ЦСКА — «Ростов», а в Воронеже условия были явно не хуже.
Оба тренера довольно неожиданно поменяли вратарей. Беленова не оказалось даже в заявке, а вот Лещук остался в запасе после «сухого» матча с «Рубином». Личка дал банальное объяснение, смысл которого сводился к «я так решил». Рокировка позволила Антону Шунину обойти Льва Яшина по числу официальных матчей за «Динамо», теперь их у него 359.
Встреча подтвердила рассуждения о хорошей форме команд. Высокий темп, плотность при перестроениях, осмысленные комбинации и довольно невысокий процент брака на сложном поле — игра смотрелась. А активные трибуны добавляли встрече эмоций.
При этом матч проходил на встречных курсах, без ощутимого преимущества одной из команд. Минимальный счет в пользу «Динамо» к перерыву — результат чуть большей точности москвичей. У «Факела» тоже были перспективные входы в штрафную, но хозяева никак не могли довести дело до конца. Бело-голубые же забили в быстрой атаке. Скопинцев навесил, мяч транзитом через голову Тюкавина оказался у Гладышева, который хитрым ударом между ногами Кудряшову поставил в тупик Гудиева — 0:1.
20-летний вингер оказался в составе из-за потерь у «Динамо». Из-за травм и болезней москвичи остались без Дасы, Бессмертного, Лаксальта, Нгамале, Смолова и Грулева. Приличные потери. Справа Личка мог также выпустить Макарова, но сделал ставку на Гладышева и угадал. «Если вы смотрите футбол, то все большие игроки бьют именно так», — отметил динамовец в перерыве в телеэфире, уточнив, правда, что он пока к «большим» не относится.
Сюжет матча до поры до времени напоминал предыдущий для «Динамо» — против «Рубина». Гол в середине первого тайма, упущенные нити в начале второй половины. Как и казанцы, воронежцы придавили бело-голубых к их штрафной. Но если неделю назад москвичи постепенно отодвинули игру от своих ворот, то теперь этого не получилось — «Факел» продолжал давить.
И заработал в итоге пенальти, пусть и крайне спорный. Бальбуэна боролся с Менделем за позицию, парагваец локтем задел лоб россиянина, тот со страшным криком повалился на газон, а Шафеев указал на «точку». Казалось, ВАР исправит решение, однако уроженец воронежской области Казарцев не стал вмешиваться. Легковесный пенальти, который уверенно реализовал Максимов — 1:1.
Больше порадовать своих болельщиков команды не смогли. «Динамо» уходит на перерыв с 12-матчевой беспроигрышной серией на чистом третьем месте, но с небольшим осадком из-за упущенной победы. «Факел» же, проваливший старт сезона, зимует с 4-очковым отрывом от зоны стыковых матчей. В Воронеже явно могут быть довольны.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
2
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|0 : 0
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|1 : 0
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|1 : 1
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4