Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:45

Рейтинг игроков РПЛ: кто стал лучшим к зимней паузе?

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матео Кассьерра, Эдуард Сперцян.
Фото «СЭ»
Обновление списка сильнейших футболистов чемпионата по оценкам «СЭ».

Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам 18 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1 (1). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,50* (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Вышел, забил единственный гол петербуржцев в ворота «Пари НН» и оставил «Зенит» в чемпионской гонке. С отрывом лучший бомбардир РПЛ — 14 мячей. Зимует на первом месте по оценкам «СЭ».

2 (2). Вендел («Зенит») — 6,41

На высоком уровне провел последний матч перед паузой.

Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Никита Кривцов после гола в ворота ЦСКА. «Краснодар» заслуженно лидирует. Лучший игрок РПЛ? Вендел и Промес". Орлов — о 18-м туре РПЛ

3 (4). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,36

Отдал в матче с ЦСКА Кривцову шикарный голевой пас в стиле Трента Александра-Арнольда, победа вывела «Краснодар» на первое место.

4 (6). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,28

Кордоба тур пропускал из-за удаления и своим повышением в рейтинге обязан слабо отыгравшим конкурентам, снизившим свой средний балл.

5 (5). Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,27

Вместе с остальными самарцами сыграл невзрачно против «Спартака» (0:3).

6 (3). Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,25

Один из главных героев первой части РПЛ в финальной встрече в Краснодаре был довольно активен, искал нестандартные ходы, но к забитым голам это не привело.

Вендел, Матвей Сафонов, Константин Тюкавин. Кто будет чемпионом — снова «Зенит»? Впервые «Краснодар»? Спустя почти полвека — «Динамо»?

7 (8). Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,23

Толком не играл в последних двух турах, своим улучшением позиций обязан не лучшей форме конкурентов.

8 (9). Фернандо Костанца («Крылья Советов») — 6,21

Не играл против «Спартака», но ранее набрал достаточно, чтобы подвинуть конкурентов.

9 (7). Клаудиньо («Зенит») — 6,19

Не впечатлил в матче с «Пари НН» и свалился на две позиции.

10 (11). Максим Глушенков («Локомотив») — 6,19

Сделал идеальную подачу на победный гол Морозова в матче с «Уралом».

Джон Кордоба
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Матео Кассьерра
Эдуард Сперцян
РПЛ
Бенхамин Гарре
6
2
Читайте также
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего
FT сообщила о звонке западных лидеров в Киев после интервью Залужного
Bloomberg узнало подробности встречи Зеленского и Орбана
Языковая тактика: Apple ищет специалиста по русской культуре для Siri
Мирошник: идут дискуссии по поводу трибунала для украинского режима
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Гришин — о победе «Краснодара» над ЦСКА: «Сыграло тренерское решение Ивича»
Яхимович назвал трендом судейство против «Динамо»: «Кому-то не нравится видеть бело-голубых на верхних строчках таблицы?»
Кто будет чемпионом — снова «Зенит»? Впервые «Краснодар»? Спустя почти полвека — «Динамо»?
Тренировал Головина, вывел Испанию на Евро и рассорился с Луисом Энрике. «Сочи» приглашает Морено
Галактионов вызван на заседание КДК за использование рации для связи с помощником во время дисквалификации
Орлов объяснил, в чем «Краснодар» превзошел «Зенит»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Чернов рассказал об ужине футболистов «Спартака» с руководством клуба
Гендиректор Малышев: «На данный момент Пол Эшуорт — спортивный директор «Спартака»
Титов: «Анчелотти не пойдет, но «Спартаку» нужен более достойный тренер, чем Абаскаль»
Чернов назвал самый яркий матч «Спартака» в этом году
«Спартак» отправится на зимние сборы 22 января
В «Пари НН» ответили, как прожить почти три месяца без российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артур почти в «Зените». Трансфер за 18 миллионов евро решит все игровые проблемы Семака?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости