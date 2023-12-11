Рейтинг игроков РПЛ: кто стал лучшим к зимней паузе?

Обновление списка сильнейших футболистов чемпионата по оценкам «СЭ».

Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам 18 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1 (1). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,50* (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Вышел, забил единственный гол петербуржцев в ворота «Пари НН» и оставил «Зенит» в чемпионской гонке. С отрывом лучший бомбардир РПЛ — 14 мячей. Зимует на первом месте по оценкам «СЭ».

2 (2). Вендел («Зенит») — 6,41

На высоком уровне провел последний матч перед паузой.

3 (4). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,36

Отдал в матче с ЦСКА Кривцову шикарный голевой пас в стиле Трента Александра-Арнольда, победа вывела «Краснодар» на первое место.

4 (6). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,28

Кордоба тур пропускал из-за удаления и своим повышением в рейтинге обязан слабо отыгравшим конкурентам, снизившим свой средний балл.

5 (5). Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,27

Вместе с остальными самарцами сыграл невзрачно против «Спартака» (0:3).

6 (3). Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,25

Один из главных героев первой части РПЛ в финальной встрече в Краснодаре был довольно активен, искал нестандартные ходы, но к забитым голам это не привело.

7 (8). Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,23

Толком не играл в последних двух турах, своим улучшением позиций обязан не лучшей форме конкурентов.

8 (9). Фернандо Костанца («Крылья Советов») — 6,21

Не играл против «Спартака», но ранее набрал достаточно, чтобы подвинуть конкурентов.

9 (7). Клаудиньо («Зенит») — 6,19

Не впечатлил в матче с «Пари НН» и свалился на две позиции.

10 (11). Максим Глушенков («Локомотив») — 6,19

Сделал идеальную подачу на победный гол Морозова в матче с «Уралом».