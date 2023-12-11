Рейтинг игроков РПЛ: кто стал лучшим к зимней паузе?
Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам 18 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
1 (1). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,50* (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)
Вышел, забил единственный гол петербуржцев в ворота «Пари НН» и оставил «Зенит» в чемпионской гонке. С отрывом лучший бомбардир РПЛ — 14 мячей. Зимует на первом месте по оценкам «СЭ».
2 (2). Вендел («Зенит») — 6,41
На высоком уровне провел последний матч перед паузой.
3 (4). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,36
Отдал в матче с ЦСКА Кривцову шикарный голевой пас в стиле Трента Александра-Арнольда, победа вывела «Краснодар» на первое место.
4 (6). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,28
Кордоба тур пропускал из-за удаления и своим повышением в рейтинге обязан слабо отыгравшим конкурентам, снизившим свой средний балл.
5 (5). Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,27
Вместе с остальными самарцами сыграл невзрачно против «Спартака» (0:3).
6 (3). Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,25
Один из главных героев первой части РПЛ в финальной встрече в Краснодаре был довольно активен, искал нестандартные ходы, но к забитым голам это не привело.
7 (8). Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,23
Толком не играл в последних двух турах, своим улучшением позиций обязан не лучшей форме конкурентов.
8 (9). Фернандо Костанца («Крылья Советов») — 6,21
Не играл против «Спартака», но ранее набрал достаточно, чтобы подвинуть конкурентов.
9 (7). Клаудиньо («Зенит») — 6,19
Не впечатлил в матче с «Пари НН» и свалился на две позиции.
10 (11). Максим Глушенков («Локомотив») — 6,19
Сделал идеальную подачу на победный гол Морозова в матче с «Уралом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5