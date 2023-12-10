Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:00

«Краснодар» дожал ЦСКА! «Быки» повторили великий гол «Ливерпуля»

«Краснодар» победил ЦСКА и уходит на зимний перерыв лидером РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Келлвен (ЦСКА) в борьбе за мяч.
Фото ФК «Краснодар»
Черно-зеленые вырвали три очка на последних минутах.
Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 19:45. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:0
ЦСКА

Ключевой матч

Кто бы мог подумать перед стартом сезона, что матч «Краснодар» — ЦСКА определит имя зимнего чемпиона премьер-лиги. Хотя как раз подумать и можно было, только предполагаемым претендентом на промежуточное золото вы бы наверняка назвали армейцев. А что? Логично: красно-синие солидно провели прошлый сезон, выиграли серебро РПЛ с Кубком, и летом многие видели в них основного конкурента «Зенита».

Но нет. ЦСКА по итогам тура не имел возможности даже подняться в топ-3, а «Краснодар» был нацелен на пик таблицы. Для этого, правда, черно-зеленым требовалась только победа над командой, которая в первом круге первой обыграла их в чемпионате. Но кубанцы едва ли боялись гостей из столицы. Нет сомнений, что «Краснодар» уже окреп ментально и привык к собственному лидерству. «Быки» явно сделали верные выводы после катастрофы в Екатеринбурге.

Сюрпризы Ивича

Болельщики «Краснодара» тоже осознают всю значимость момента и видят, что их любимая команда может в этом сезоне завоевать первый трофей в своей истории. На заключительном матче года фанаты черно-зеленых не только заполнили стадион, но и развернули красочный баннер с цитатой из песни группы «Браво». А это крупное событие для всего российского футбола, ведь, будем честны, в 2023 году на аренах РПЛ перформансов было мало.

Эдуард Сперцян и&nbsp;Федор Чалов. «Краснодар» победил ЦСКА, «быки» ушли на зимний перерыв на первом месте. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Разумеется, к финальной битве года подготовился и Владимир Ивич. Если в октябрьской встрече с ЦСКА серб сделал из Олусегуна левого защитника, то сейчас преподнес сюрприз покрупнее: «Краснодар» переключился на чистую схему с тремя центральными защитниками и предоставил Батчи с Волковым по целой бровке. Но это не все. Кордоба продолжал отбывать дисквалификацию, Кокшаров невнятно провел игру с «Оренбургом», поэтому в основе не оказалось чистой «девятки» — номинально впереди играли Мозес Кобнан и Олусегун, но в реальности на острие появлялись и другие футболисты.

Безголевой тайм

Владимир Федотов, как известно, верен расстановке 3-4-3, поэтому от него чего-то подобного было трудно ожидать. Состав армейцев ничем не отличался от основы на снежную игру с «Ростовом» — отмечаем, что второй тур подряд с первых минут вышел 19-летний центральный защитник Лукин, которому тренерский штаб всю осень не доверял.

Привычные лица появились в нападении ЦСКА, и уже на первых минутах Чалов с Файзуллаевым оказались в центре внимания, но их удары ликвидировали — сначала Сафонов, а затем Арутюнян. Красно-синие вообще стартовали бодрее и довольно продолжительное время не позволяли «Краснодару» продраться к штрафной Акинфеева. Да, в середине первого тайма неплохо били Батчи и Олусегун, но называть это серьезной угрозой было бы наивно.

Кубанцы проснулись только к исходу получаса, когда хорошо по мячу приложился Ахметов, однако продолжения не последовало. По игре ЦСКА был лучше в первом тайме, но, пожалуй, на гол не наработал, и ничья 0:0 к перерыву была справедлива.

Сумасшедшая развязка

Но что произошло во втором тайме? Игра перевернулась! «Краснодар» заметно прибавил, и уже хозяева прижали красно-синих к своей штрафной. Хотя, опять же, как и в случае с ЦСКА, преимущество чувствовалось, но не выливалось во что-то острое. Полумоментов хватало, однако вряд ли Акинфеев их пугался.

Но надолго «Краснодар» не хватило, и с середины второго тайма уже начался отрезок ЦСКА: могли забить Келлвен, Чалов, Гайич, Файзуллаев, но каждому из них чего-то не хватало. Во многих эпизодах блестяще играл Сафонов, который однажды даже получил болезненный удар по голове.

Игра получилась невероятно нервной и интересной, но ей явно не хватало голов. А в идеале — эпичной развязки. И зрители ждали не зря.

На 90-й минуте «Краснодар» получил право на очередной угловой. И пока ЦСКА готовился к подаче, пропустил: Сперцян нашел свободного Кривцова в штрафной, моментально адресовал ему мяч, и Никита неотразимо пробил в ближний угол. Этот удар — калька знаменитого гола форварда «Ливерпуля» Дивока Ориги в ворота «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов-2018/19, когда Трент Александр-Арнолд тоже проявил хитрость и неординарное мышление. Здесь отдельных аплодисментов заслуживают действия Сперцяна, но и Кривцов должен был сделать все как надо. От радости автор гола даже побежал на трибуну отмечать успех с близкими.

ЦСКА, конечно, был обескуражен такой развязкой, а кубанская арена потонула в эйфории и ликованием встретила финальный свисток. Если «Краснодар» все-таки станет чемпионом, то эта эмоциональнейшая победа будет стоять особняком в золотом сезоне. Но пока она приносит кубанцам зимнее лидерство. Что тоже хорошо.

Фото «СЭ»
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
16
124
Читайте также
МОК допустил российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
В Новой Москве немецкая овчарка напала на грудного ребенка в коляске
ВС РФ поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ
Нетаньяху покинул заседание правительства ради разговора с Путиным
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — ЦСКА, «Спартак» — «Крылья Советов» и другие матчи
Ивич — о моменте с голом в ворота ЦСКА: «Я просил Сперцяна подать, но он сделал наоборот. Самый умный игрок»
Рахимов заявил, что не смотрит на место «Рубина» в турнирной таблице
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
Бывший тренер сборной Испании и «Монако» Морено может возглавить «Сочи»
Федотов — о восьмом месте ЦСКА в РПЛ: «Как можно быть довольным результатом, если мы находимся в середине таблицы?»
Федотов — о поражении ЦСКА от «Краснодара»: «Предпосылок для положительного результата было предостаточно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ничья в Воронеже: «Динамо» уходит на перерыв третьим с обидой на Шафеева

«Краснодар» — зимний чемпион! Но весной удержать первую строчку в РПЛ будет очень трудно
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 1 : 0
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости