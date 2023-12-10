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Сегодня, 22:45

«Краснодар» — зимний чемпион! Но весной удержать первую строчку в РПЛ будет очень трудно

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в РПЛ на первом месте
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Игроки «Краснодара» празднуют победу с болельщиками.
Фото ФК «Краснодар»
Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Турнирная таблица.
Фото «СЭ»
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Команда Владимира Ивича против статистики.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу единоличным лидером чемпионата России. Победа над ЦСКА на последних минутах (1:0) подарила «быкам» не только первую строчку, но и позитивный заряд на весенний отрезок. Команду Ивича есть за что хвалить, и мы делали это еще на старте чемпионата. Но сейчас, после заслуженной порции аплодисментов, все же стоит еще раз взглянуть на «быков» и понять, что станет их главным козырем в битве за золото, когда сезон возобновится.

Уже летом было понятно, какие карты Ивич выложил на стол. Ставка — на оборону и отказ от романтичного курса, по которому четко и непреклонно годами направлял свой корабль Сергей Галицкий. Поэтому непривычно низкие по своим историческим меркам атакующие показатели не должны смущать: южане третьи по владению мячом, четвертые по ожидаемым голам, шестые по голам реальным и числу ударов. По ожидаемым очкам лидер и вовсе уступает «Зениту» почти три балла.

В общем, впереди «Краснодар» не феерит и полагается на двух лидеров — Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна. Разрыв в классе и эффективности между ними и другими игроками группы атаки впечатляет — у колумбийца и армянина по 10 баллов в РПЛ по «гол+пас», тогда как у остальных не более трех.

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Пока «быки» справляются за счет широкой обоймы — есть Батчи, Кривцов, Олусегун, Кади, Кобнан, Кокшаров, порой взрывает игру выходом со скамейки Ахметов. Но все же вряд ли кто-то из перечисленных претендовал бы на место в основе «Зенита», поэтому потери Сперцяна и Кордобы (последний вернется на поле только в марте) могут становиться критическими, приводить к проблемам с созданием и реализацией моментов. И здесь «Краснодару» не помешал бы один сильный трансфер на вход. Зимой это сделать весьма сложно, но третий крутой по меркам РПЛ исполнитель в линию атаки (желательно — умеющий забивать вингер) Ивичу весной явно пришелся бы ко двору. Тем более в интервью «СЭ» серб говорил, что еще в конце прошлого сезона обозначил четыре позиции для усиления. Закрыли две, обе — оборонительные.

Владимир Ивич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» во многом вынужденно не использует ротацию — из заявки задействовано 23 футболиста, наименьший показатель в лиге наравне с «Локомотивом» и «Факелом». Плюс пока в РПЛ отличились 10 футболистов команды — меньше разнообразие авторов голов только у «Рубина», «Балтики» и того же «Факела» (и то скорее в силу того, что эти клубы банально реже забивают).

Вероятно, отчасти с не самой широкой и качественной скамейкой связан и следующий статистический факт — «быки» пять раз в нынешнем розыгрыше РПЛ уступали по ходу матчей и лишь однажды добыли победу, в общей сложности набрав в этих встречах всего пять очков. Когда южане забивают первыми и все складывается по их сценарию, серьезные проблемы возникают редко. Отойти назад, поймать соперника на контратаке — и дело в шляпе. Но если «Краснодар» пропускает первым и требуется взламывать плотную оборону соперника, начинаются трудности. Креатив Сперцяна и чувство момента Кордобы — хорошие инструменты, но все же не хватает еще одного результативного исполнителя, способного на регулярной основе принимать нестандартные решения и стягивать внимание на себя.

С защитой вроде как порядок — 211 допущенных ударов (меньше по своим воротам позволил пробить только «Зенит»), наименьший показатель ожидаемых пропущенных голов, высочайший в лиге (и вообще немного аномальный) процент отраженных Сафоновым ударов (84). До 10-го тура и вовсе казалось, что оборона «Краснодара» — монолит, который можно разрушить разве что динамитом. Но с 10-го по 17-й тур «быки» пропустили во всех без исключения матчах, четыре раза потеряли очки, и теперь очевидно, что все не так уж безупречно. Особенно если футболисты стартовой обоймы на время теряют форму (случай Волкова) или получают травму (Арутюнян при всем таланте — явно не прямая замена Оласе).

Прессинг и отодвигание игры от своих ворот для минимизации ошибок — тоже не путь сегодняшнего «Краснодара». По интенсивности давления команда Ивича пятая в лиге, по проценту присутствия в финальной трети (26 процентов) — предпоследняя перед «Пари НН». Да, Сафонов прекрасен, но он тащит на каком-то космическом уровне, и вряд ли так может продолжаться из матча в матч.

Эдуард Сперцян и&nbsp;Федор Чалов. «Краснодар» победил ЦСКА, «быки» ушли на зимний перерыв на первом месте. Онлайн-трансляция матча РПЛ

В общем, «Краснодар» — не самый остроатакующий клуб лиги, да и к обороне вопросы возникают. Но при этом он лидер турнирной таблицы прямо сейчас. Впереди — жесткая весенняя гонка с сине-бело-голубыми, и для завоевания золота нужно будет игрой и результатом опровергать статистические данные впредь. У Ивича, кажется, есть рецепт, который он озвучивал в том же сентябрьском интервью: «Для того чтобы сегодня побеждать в РПЛ, надо усердно работать, быть сконцентрированным, внимательным к сопернику, чтобы на протяжении 95, а иногда и 100 минут добиваться положительного результата».

Концентрация, тактика, характер — три составляющие, которые «Краснодару» необходимо сохранить после длинной зимней паузы. А там — не самый длинный отрезок. Который может закончиться историческим результатом для «быков».

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Ивич
10
63
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«Краснодар» дожал ЦСКА! «Быки» повторили великий гол «Ливерпуля»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 1 : 1
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 1 : 0
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 0 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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