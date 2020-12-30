Джикия рассказал, как воспринял слова Тедеско об уходе из «Спартака»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как воспринял слова главного тренера Доменико Тедеско после поражения от «Зенита» (1:3) в 19-м туре РПЛ. Немецкий специалист объявил сначала в раздевалке игрокам, а позже — на пресс-конференции, что не намерен продлевать действующий до конца мая контракт и покинет команду летом.

«Конечно об этом никто не знал, и после игры это была большая неожиданность! Тяжело было в это поверить — в слова, которые он говорил. Еще и результат игры был неудовлетворительным... На следующий день состоялось общее собрание команды, там еще раз об этом поговорили — тогда уже и начали думать, что будет дальше», — сказал Джикия.

По словам игрока, оставшиеся месяцы работы с Тедеско станут проверкой на профессионализм для футболистов красно-белых.

«Трудно предположить, как это повлияет. Но то, что видел лично я — у команды непонимание ситуации. Такое было. Может, оно и к лучшему, что на следующий день все разъехались и чуть отвлеклись от происходящего. А теперь, видите, решилось, что до лета мы будем работать все вместе! А значит, кардинальных изменений не будет. Ситуация, которая у нас сейчас сложилась, как раз покажет, на что способна команда в такие моменты! Конечно, очень интересно будет посмотреть на первые дни после того, как мы соберемся, и увидеть настроение и настрой команды», — добавил Джикия.

(Максим Алланазаров, Артем Калинин)

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