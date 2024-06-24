Промес может вернуться в Россию. Квинси снова будет играть за «Спартак»?

Источник: Промес в ближайшее время может вернуться в Россию

В клубе пока это никак не комментируют.

Утром 24 июня появилась информация о будущем нападающего «Спартака» Квинси Промеса. По данным журналиста Legalbet Анара Ибрагимова, с большой долей вероятности 32-летний нидерландский футболист скоро вернется в Россию из ОАЭ. Как утверждает источник, вопрос возможного возвращения Промеса решается на уровне министерств двух государств и близок к решению.

14 февраля 2024 года суд Амстердама признал игрока «Спартака» виновным в контрабанде наркотиков и приговорил к шести годам. Этот срок стал для Промеса вторым. Годом ранее в Нидерландах объявили о приговоре к полутора годам заключения для Квинси за вооруженное нападение с ножом на брата.

29 февраля 2024-го полиция ОАЭ задержала Промеса при попытке вылететь из Дубая в Россию вместе со «Спартаком», который проводил там зимние сборы. Позже стало известно, что вингер попал в ДТП в Эмиратах и скрылся с места аварии. По данной причине местные власти задержали игрока красно-белых с запретом на выезд из страны до решения суда. Прокуратура Нидерландов известила о планах запросить экстрадицию Квинси, так как у страны действует договор с ОАЭ о борьбе с преступностью.

7 мая Промеса отпустили под залог и запретили покидать территорию ОАЭ. Нидерландский футболист пропустил всю весеннюю часть сезона-2023/24 в России.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

23 июня «РБ Спорт» сообщил, что «Спартак» подал документы для оформления новой рабочей визы Промесу. По данным источника, срок действия старой визы истек вместе с действием контракта. Однако, как ранее сообщал «СЭ», трудовое соглашение нападающего с московским клубом было продлено до конца июня 2025 года. В связи с этим новость об оформлении новой визы для Квинси выглядит как формальность.

Колумнист «СЭ» Максим Никитин в своем Telegram-канале поставил под сомнение информацию о возможном возвращении Промеса в Россию.

«Квинси — не гражданин РФ, поэтому правовой связи между ним и Россией нет, — написал Никитин. — Вопрос экстрадиции — предмет взаимоотношений ОАЭ и Голландии. В ОАЭ рассмотрением предварительных вопросов экстрадиции занимается прокуратура, которая может закрыть дело об экстрадиции на предварительном этапе, а может передать дело в суд. Так что пока это все — разговоры о вечном. Промес может вернуться, а может и нет. Вероятность второго сейчас выше, чем первого».

В другом красно-белом Telegram-канале «Дай ударитЬ» назвали вбросом информацию о Квинси. По данным «СЭ», никаких гарантий возвращения нидерландца в Россию на данный момент нет.

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии «СЭ» выступил против приезда Промеса. 49-летний россиянин считает, что это плохо отразится на репутации клуба.

«Давайте обсуждать это, когда Квинси вернется в Россию, — сказал Кечинов. — А если получится так, что не вернется? Для репутации «Спартаку», конечно же, не нужно возвращать Квинси. Однозначно нет. Но я не знаю, как на это смотрит руководство, ведь несмотря ни на что, он сделал очень много для «Спартака». Но в любом случае возвращение Промеса в «Спартак» не очень хорошо».

В пресс-службе «Спартака» пока ситуацию с Промесом никак не прокомментировали.