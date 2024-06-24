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«Зенит» снова увел защитника у «Спартака». Горшков заменит Кругового

«Зенит» объявил о переходе защитника Юрия Горшкова
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Юрий Горшков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Год назад питерцы обошли красно-белых с Эраковичем.

24 июня «Зенит» объявил о переходе защитника Юрия Горшкова из «Крыльев Советов». Клуб из Санкт-Петербурга активировал опцию выкупа 25-летнего футболиста сборной России. Контракт с игроком подписан на три года с опцией продления еще на один сезон. По данным журналиста Ивана Карпова, сине-бело-голубые заплатили самарцам 120 миллионов рублей за Горшкова.

«Я хочу сказать всем огромное спасибо, — цитирует Горшкова официальный Telegram-канал «Крыльев Советов». — Самара стала моим домом, а «Крылья» — родной командой. Здесь я вырос не только как футболист, но и как человек. Благодарю за эти четыре сезона всех болельщиков, тренерский штаб и всех сотрудников «Крыльев». Уверен, мы еще увидимся. Мое сердце навсегда с Самарой!»

Перед отъездом в Санкт-Петербург Горшков за свои деньги снял кафе в Самаре и пригласил туда болельщиков, чтобы попрощаться.

Воспитанник «Чертаново» перешел в «Крылья» в августе 2020 года вслед за главным тренером Игорем Осинькиным. Под руководством 49-летнего российского специалиста Горшков провел за самарский клуб 147 матчей, забил девять голов и сделал 19 результативных передач. Для сравнения: у легенды команды Сергея Корниленко — 206 проведенных игр за «Крылья».

Максим Глушенков, Юрий Горшков. «Зенит» покупает Глушенкова и перехватывает Горшкова у «Спартака». Оба нужны Семаку

В лице Горшкова «Зенит» приобретает крайнего защитника, который составит конкуренцию опытному бразильцу Дугласу Сантосу. После ухода Данилы Кругового в ЦСКА эта позиция особенно волновала Сергея Семака. Тренерскому штабу очевидно, что нельзя начинать юбилейный, столетний сезон без альтернативы капитану.

Горшков хоть и является номинально левым крайним защитником, но при необходимости может сыграть в опорной зоне или на противоположном фланге обороны. Футболист дисциплинирован и вынослив, а также отлично исполняет штрафные удары. Достаточно вспомнить гол уроженца Кондопоги в ворота «Динамо» (1:4) в 29-м туре РПЛ прошлого сезона. Оценил даже хавбек сборной Хорватии Иван Перишич.

До официального трансфера в «Зенит» в прессе циркулировала информация о переговорах представителей Горшкова со «Спартаком». Сообщалось, что красно-белые были близки к подписанию защитника и обсуждали детали контракта. Возможно, у сине-бело-голубых они оказались привлекательнее.

«Зенит» перехватил у «Спартака» второго защитника за последние два года. В июле 2023-го команда из Санкт-Петербурга подписала универсального игрока обороны Страхиню Эраковича из «Црвены Звезды», на которого претендовали москвичи. По данным портала Transfermarkt, 11-кратный чемпион России заплатил за трансфер сербского футболиста 8 миллионов евро.

Страхинья Эракович. «Зенит» всех бесит: теперь он уводит защитника у «Спартака». Но это просто бизнес

В сентябре 2023 года Эракович в интервью «РБ Спорт» подтвердил, что у него было предложение от «Спартака», но выбрал в итоге «Зенит».

«Я сразу хотел перейти только в «Зенит», как получил предложение, — сказал Эракович. — Спросите у других, они вам подтвердят, что я очень давно хотел попасть именно в эту команду, потому что «Зенит» — это лучший клуб России уже на протяжении многих лет. Я перешел в «Зенит» из?за денег? Это неправда, играть здесь — моя мечта. Клуб из Санкт?Петербурга является лучшей командой в России».

ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Горшков
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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