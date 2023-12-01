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Сегодня, 13:50

Контракт Промеса со «Спартаком» автоматически продлится на год

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», полузащитник «Спартака» Квинси Промес близок к автоматическому продлению контракта с клубом на год.

Опция продления будет активирована в ближайшее время.

Новое соглашение Промеса с красно-белыми будет действовать до лета 2025 года.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего перешел в испанскую «Севилью». В феврале 2021 года футболист вернулся в московский клуб и заключил контракт до конца июня 2024 года.

В сезоне-2023/24 Промес забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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