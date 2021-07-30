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Дичь в Самаре. Игроки «Крыльев» чуть не подрались прямо на поле в матче со «Спартаком»

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 20:45
30 июля. Самара. «Крылья Советов» — «Спартак». Стычка Антона Зиньковского и Ивана Ломаева. 30 июля. Самара. «Крылья Советов» — «Спартак». 30 июля. Самара. «Крылья Советов» — «Спартак». 30 июля. Самара. «Крылья Советов» — «Спартак».
30 июля. Самара. «Крылья Советов» — «Спартак». Стычка Антона Зиньковского и Ивана Ломаева.
Теги:
Хорошо, что успели разнять.
Крылья Советов — Спартак
ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;.РПЛ, 2-й тур: расписание и результаты матчей

В первом тайме матча «Спартака» и «Крыльев Советов» в Самаре голов не случилось. Зато было много других интересных событий: красно-белые едва не привезли мяч в собственные ворота, после чего сами создали несколько моментов, но забить не смогли. Однако все это можно увидеть и в других матчах. Куда интереснее то, что случилось незадолго до перерыва.

30 июля. Самара. «Крылья Советов» — «Спартак».
30 июля. Самара. «Крылья Советов» — «Спартак».

На исходе первой половины чуть было не случилась потасовка. Причем повздорили игроки из одной команды — «Крыльев Советов». Зачем-то решили пообщаться на повышенных тонах голкипер самарцев Иван Ломаев и вингер Антон Зиньковский.

30 июля. Самара. «Крылья Советов» — «Спартак».
30 июля. Самара. «Крылья Советов» — «Спартак».

Скорее всего, Ломаев остался недоволен действиями Зиньковского при угловом, который был у ворот «Крыльев». Сначала Антон не пошел за Зелимханом Бакаевым, после чего с фланга, за который он отвечал, без сопротивления подавал Виктор Мозес.

Разнимать двух одноклубников пришлось капитану команды — Сергею Божину. Сначала он оттолкнул Ломаева, а потом и увел Зиньковского подальше от эпицентра событий.

30 июля. Самара. «Крылья Советов» — «Спартак».
30 июля. Самара. «Крылья Советов» — «Спартак».

Потасовка во время матча — дело привычное. Но редко можно увидеть стычку игроков из одной команды. Пожалуй, самый яркий пример случился также в матче с участием «Спартака», когда в сезоне-1995/96 в гости к красно-белым в Лиге чемпионов приехал «Блэкберн». Подрались тогда игроки англичан Грэм Ле Со и Дэвид Бэтти, но их вовремя разняли.

В России подобных стычек было немного. Самая известная — между игроками «Зенита» Владиславом Радимовым и Фернандо Риксеном в 2007 году. «Радимов сам напросился, — уверял Риксен. — Ему ничего не стоило унизить наших молодых футболистов. Жесткость должна быть справедливой, а в случае с Радимовым ничего подобного не было. Он перегибал палку и это начало меня злить. Тогда я сказал ему: «Ты — ничтожный футболист. Займись чем-то другим, бесталанный мешок!»

Два года назад сцепились игроки «Спартака» — Лоренсо Мельгарехо и Джано Ананидзе. Они пообщались на повышенных тонах, немного пободались и разошлись. На этом, в принципе, и все.

Теперь в истории РПЛ стычек между одноклубниками стало на одну больше.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА
Локомотив

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84

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Николай Егорычев все материалы автора

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Как закончится РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак»?

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