Дичь в Самаре. Игроки «Крыльев» чуть не подрались прямо на поле в матче со «Спартаком»

Хорошо, что успели разнять.

В первом тайме матча «Спартака» и «Крыльев Советов» в Самаре голов не случилось. Зато было много других интересных событий: красно-белые едва не привезли мяч в собственные ворота, после чего сами создали несколько моментов, но забить не смогли. Однако все это можно увидеть и в других матчах. Куда интереснее то, что случилось незадолго до перерыва.

45 Ломаев с Зиньковский повздорили, Божин, как капитан всё уладил — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 30, 2021

30 июля. Самара. «Крылья Советов» — «Спартак».

На исходе первой половины чуть было не случилась потасовка. Причем повздорили игроки из одной команды — «Крыльев Советов». Зачем-то решили пообщаться на повышенных тонах голкипер самарцев Иван Ломаев и вингер Антон Зиньковский.

30 июля. Самара. «Крылья Советов» — «Спартак».

Скорее всего, Ломаев остался недоволен действиями Зиньковского при угловом, который был у ворот «Крыльев». Сначала Антон не пошел за Зелимханом Бакаевым, после чего с фланга, за который он отвечал, без сопротивления подавал Виктор Мозес.

Разнимать двух одноклубников пришлось капитану команды — Сергею Божину. Сначала он оттолкнул Ломаева, а потом и увел Зиньковского подальше от эпицентра событий.

30 июля. Самара. «Крылья Советов» — «Спартак».

Потасовка во время матча — дело привычное. Но редко можно увидеть стычку игроков из одной команды. Пожалуй, самый яркий пример случился также в матче с участием «Спартака», когда в сезоне-1995/96 в гости к красно-белым в Лиге чемпионов приехал «Блэкберн». Подрались тогда игроки англичан Грэм Ле Со и Дэвид Бэтти, но их вовремя разняли.

В России подобных стычек было немного. Самая известная — между игроками «Зенита» Владиславом Радимовым и Фернандо Риксеном в 2007 году. «Радимов сам напросился, — уверял Риксен. — Ему ничего не стоило унизить наших молодых футболистов. Жесткость должна быть справедливой, а в случае с Радимовым ничего подобного не было. Он перегибал палку и это начало меня злить. Тогда я сказал ему: «Ты — ничтожный футболист. Займись чем-то другим, бесталанный мешок!»

Два года назад сцепились игроки «Спартака» — Лоренсо Мельгарехо и Джано Ананидзе. Они пообщались на повышенных тонах, немного пободались и разошлись. На этом, в принципе, и все.

Теперь в истории РПЛ стычек между одноклубниками стало на одну больше.