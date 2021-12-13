Подробности трагедии на матче «Крылья» — «Рубин» (2:0).

Смерть болельщика на матче «Крылья Советов» — «Рубин» — самый страшный эпизод концовки года в нашем футболе. Человеку стало плохо прямо на трибуне — он сигнализировал людям рядом, а те — стюардам. Но спасти болельщика не смогли. Он скончался в секторе.

Самарский клуб так описывал события: «Болельщику Вячеславу 1970 года рождения стало плохо в концовке матча, и в 16.40 стюард получил обращение от болельщиков с просьбой о помощи. В 16.44 к нему прибыла бригада врачей, а в 16.56 — еще одна группа медиков. Но, несмотря на все их усилия, спасти мужчину не удалось».

В комментариях к заявлению «Крыльев» выступили несколько очевидцев, которые отмечали, что помощь не могли оказать намного дольше. Многих возмутила и реакция стюардов, которые сработали не на должном уровне оперативности.

Реакция болельщиков «Крыльев» на инцидент со смертью фаната на матче с «Рубином».

Илья Матвеев, болельщик «Крыльев» и свидетель случившегося, в беседе с «СЭ» рассказал свою версию событий.

«Мужчина потерял сознание, когда забивал Сергей Пиняев. Все начали свистеть, кричать судье, даже на поле кто-то хотел выбежать. Стюардам сигнализировали сразу, когда человеку стало плохо. Но они не сразу обратили внимание на случившееся. Сначала пытались поднять мужчину, но потом один стюард побежал за врачами. В итоге он бегал минут 15-20. Врачи пришли, начали делать массаж сердца, поставили капельницу. Болельщики тоже пытались помочь врачам. Когда люди уже начали уходить с трибун после завершения игры, врачи достали дефибриллятор», — рассказал он.

По данным Telegram-канала «Мутко против», болельщика звали Вячеслав Непогожин и, когда до него добрались врачи, он находился в состоянии клинической смерти. Из-за остановки сердца его не стали везти в больницу, а пытались спасти на месте.

Еще один свидетель в интервью Metaratings рассказал, что Вячеслав был на матче предположительно с баллончиком от астмы и просил дозу нитроглицерина.

«Сказал, что ему очень плохо. Моя жена врач, спросила, какие он пьет таблетки. Он просил нитроглицерин. Мы сразу стали звать врачей — я звонил по телефону, отправил друга к стюардам, кричал про нитроглицерин и врачей сам. Пока ему искали нитроглицерин, я его взял за руку и просто всякую ерунду спрашивал, чтобы он не отключался.

Но минуты через две-три он потерял сознание, лег. Сердце остановилось. Жена начала делать ему массаж сердца, а меня попросила держать пульс. Пульс у него раз в пять секунд пробивался где-то минуту, потом пропал. Мое мнение о ситуации? Только одно: все показали свои лица без масок — и «Скорая», и полиция, и просто люди», — рассказал мужчина.

Команды и представители «Рубина» и «Крыльев» во время матча не знали о случившемся и не заметили, что в концовке игры скончался болельщик.

«Мы узнали уже после матча об этой трагедии. Во время игры никто ничего не видел и не слышал», — рассказали «СЭ» в пресс-службе «Рубина».

Поэтому среагировать так, как это было в Англии во время октябрьского матча «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» (игру прервали, чтобы врачи «Тоттенхэма» провели реанимацию — благодаря этому фанат выжил), было нереально. Игроки просто не слышали о помощи, чтобы обратить на это внимание судьи или медперсонала клубов.

Капитан «Крыльев» Дмитрий Кабутов рассказал пресс-службе клуба, что семье болельщика будут оказывать помощь.

«Мы шокированы произошедшим. Это настоящая трагедия. Ребята очень переживают — не верится, что такое могло произойти. Клуб окажет необходимую поддержку семье болельщика. От лица команды приношу глубокие соболезнования родным и близким покойного. Мы скорбим вместе с вами. Победу над «Рубином», победу в волжском дерби, мы посвящаем памяти болельщика Вячеслава Непогожева».

Это не первая подобная трагедия в Самаре: два года назад тоже на матче с «Рубином» от сердечного приступа умер 55-летний стюард у фан-сектора казанцев. Тогда медики тоже не смогли ему помочь.

В релизе РПЛ говорится, что «подоспевшие врачи» проводили реанимацию полчаса, но не смогли спасти болельщика, у которого произошла внезапная остановка сердца. Речи о том, что службы стадиона не успели среагировать вовремя, не идет. При этом лига взяла на контроль расследование инцидента совместно с «Крыльями Советов».