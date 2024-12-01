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«Спартак» отнял у «Краснодара» приставку «непобедимый». Красно-белые разгромили «быков», Угальде — в огне

«Спартак» на выезде разгромил «Краснодар»
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Футболисты «Спартака» танцуют после гола Манфреда Угальде в матче РПЛ с «Краснодаром» в Краснодаре.
Фото ФК «Спартак»
У Станковича пять побед подряд в РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:3
Спартак

В последние годы «Краснодар» и «Спартак» приучили нас, что их очные встречи — гарантия запоминающегося шоу. Вспомнить хоть их последний матч, когда в середине октября «быки» жестко осадили красно-белых на их поле — 3:0.

Сейчас для обеих команд встреча носила еще более принципиальный характер. После внезапной осечки «Зенита» с «Крыльями Советов» (2:3) «Краснодар» в случае выигрыша выходил на чистое первое место. Тем более после рекордной победной серии в истории клуба последовали две ничьи (1:1 с «Рубином» и 2:2 с «Химками»), поэтому было важно вновь почувствовать уверенность в собственных силах, одержав победу над крепким соперником.

У «Спартака» же после разгрома от «Краснодара» дела пошли в гору — в следующих четырех матчах РПЛ команда Станковича одержала четыре победы и забралась на четвертую строчку. О чемпионских амбициях пока говорить рано, но позитивный тренд заметен, особенно после крупной победы над «Локомотивом» (5:2). Правда, нужно было перебить впечатление от проигрыша «Ростову» в FONBET Кубке России.

Джон Кордоба и&nbsp;Манфред Угальде. «Спартак» на выезде разгромил «Краснодар». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Матч в Краснодаре был интересен в том числе с точки зрения владения инициативой. «Спартак» — команда, которая контролирует мяч больше всех в лиге, «быки» шли по этому показателю третьими, но играли дома.

И первые минуты, как казалось, дали ответ на этот вопрос. Уже на 40-й секунде Батчи за счет скорости ушел от Рябчука и попробовал выцелить дальний угол — чуть неточно. Затем Сперцян собрал на себе нескольких оппонентов и сделал красивый скрытый пас на Са, но бразилец ударил прямо в Максименко.

«Спартак» же на стартовом отрезке был пассивен и пытался выходить из обороны за счет быстрых вертикальных комбинаций. На первых порах получалось не очень, но игру перевернула одна минута. Сперва судья Чистяков зафиксировал спорный фол Петрова на Рябчуке, после чего в трансляцию попал крик Мусаева «чисто в мяч!». Вскоре «Спартак» заработал еще один фол, на этот раз у центральной линии. Дуарте сделал длинную передачу на ход Угальде, и Манфред показал класс — роскошно обработал сложный мяч, вторым касанием убрал его от Тормены с Костой, а третьим отправил мимо Агкацева в ворота. Класс от мобильного форварда.

Но Угальде в этом сезоне показал, что сочетает в себе маневренность с умением выигрывать дуэли у более габаритных соперников. На исходе получаса игры он вновь сотворил магию, каким-то чудом уйдя от контакта с выскочившим на него Костой. Манфред покатил на Барко, с ударом которого неуклюже справилась защита «Краснодара». Но Угальде не успокоился, подхватил мяч и покатил его мимо явно растерявшихся защитников и вратаря. Вот это напор! 2:0.

У футболистов «Краснодара» после двух наглых укусов как будто опустились руки — все больше ошибок в простых ситуациях, все меньше остроты у чужих ворот. А спартаковцы, наоборот, поймали кураж. До перерыва Бонгонда успел проверить Агкацева дальним ударом, неплохо бил Барко, да и вообще гости давили очень качественно и высоко. Хотя борьбы хватало с обеих сторон — 25 нарушений правил за тайм. Настоящий огонь. Просто «Краснодар» свои шансы упустил, а вот Угальде реализовал два из двух, подвесив перед вторым таймом большой вопрос — потерпит ли команда Мусаева первое поражение в чемпионате по ходу сезона?

Кто-то мог ожидать, что в перерыве тренер «быков» проведет несколько перестановок, чтобы изменить рисунок игры, но на второй тайм команда вышла без изменений. К исходу часа игры Мусаев все-таки провел четыре замены, правда, к тому моменту игра безвозвратно уплывала в сторону «Спартака». Точнее, выгребали ее себе футболисты в красно-белом. Особенно блистали Угальде и Дуарте. Манфред продолжал цепляться за любые мячи и за счет низко посаженного корпуса был неуловим для защитников. Пожалуй, можно говорить о том, что в РПЛ зажглась настоящая звезда. В последних двух встречах, причем с клубами из топ-3, у него «6+1». Алексис же и вовсе провел чуть ли не лучший матч за «Спартак», выжег все на подходе к своей штрафной, а внутри нее был максимально надежен и сконцентрирован.

Просыпаться «Краснодар» начал лишь на заключительном отрезке. Пошли подачи на Кордобу, но Джон с большим трудом добирался до мяча, поэтому до какого-то сверхопасного момента у ворот Максименко не доходило. В целом же игру хозяев этим вечером олицетворил один эпизод, когда Мозес снял мяч с ноги Смолова в чужой штрафной. Рассинхрон в действиях футболистов «Краснодара» был очевиден, в то время как у спартаковцев никто не выпадал из игры.

Удивительно, но в концовке «Спартак» был ближе к третьему голу, чем «Краснодар» к первому. Так и произошло — Барко поставил жирную и очень изящную точку — 3:0.

Первое поражение «быков» в сезоне получилось болезненным, но абсолютно справедливым. А команда Станковича проводит роскошный отрезок, одержав в РПЛ пятую победу подряд. С такой игрой красно-белые могли бы претендовать на чемпионство, если бы показывали ее более стабильно.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

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 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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