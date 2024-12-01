«Я не держусь за свое место». Осинькин и Семак после неожиданной победы «Крыльев»

Осинькин заявил, что не держится за свое место в «Крыльях Советов»

Пресс-конференция главных тренеров команд после матча «Зенит» — «Крылья Советов» (2:3).

«Зенит» дома проиграл «Крыльям Советов» в матче 17-го тура РПЛ — 2:3.

Осинькин: «Я готов к любым решениям»

— Никому здесь легко не будет, — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин. — Конечно, нам не было легко. С первой минуты зашли в игру так, что Глушенков наш дорогой сразу же огорчил. Такой же быстрый гол, как и в домашнем матче. Четкая атака, и мы начали проигрывать. Дальше понимаю, что очень хорошо реализовали свои моменты. Их не могло быть 10-15. В первом тайме 3-4 момента, которые у нас были, реализовали. Это дало уверенность.

Тяжелейший матч, тяжелейшая концовка. Много было тактических моментов от «Зенита». Даже защитники менялись флангами. Соперник выпускал очень качественных футболистов. Мы пытались на все своевременно реагировать. Наверное, выстрадали эту победу.

— Насколько сложно было настраивать команду с учетом всей негативной шумихи вокруг клуба?

— Этот негатив постоянно вокруг нас, к сожалению, идет. В августе легко справились. В сентябре и октябре были домашние матчи с «Химками» и «Акроном». К сожалению, мы тот момент не переварили. Это были наши плохие встречи, где хотели брать очки. Сейчас сказать, что адаптировались... Не знаю. Последние матчи после «Акрона»... Даже проигранный с ЦСКА, потом против «Ахмата» и сегодняшний — это матчи, за которые я могу только благодарить ребят.

— Какой реакции от правительства Самарской области вы ждете на эту победу?

— Не знаю, не задумывался о реакции. У нас остался один тур. Посмотрим, как все пойдет. Огромная усталость накапливается. Если вы даже краем глаза смотрели матч «Локомотива», понятно, что они тоже не выдержали такого эмоционального, физического напряжения. Надо сейчас все переварить. Что будет дальше — я могу отвечать только за себя.

— Перед матчем появилась информация, что эта игра может стать для вас последней на посту главного тренера «Крыльев». Прокомментируйте.

— Я готов к любому исходу. Не держусь за свое место. Я сегодня выводил команду. Завтра будем проводить тренировку в Самаре. Пока только так. Но я готов к любым решениям.

— Почему не держитесь за свое место? Можете объяснить?

— Не знаю, не могу. Просто сказал то, что есть на самом деле, и все.

— Иван Сергеев до этого забил всего один гол, а сегодня мог сделать хет-трик. Это просто фарт или что-то другое?

— Конечно, он и сам, наверное, переживал. Мы знаем, что взяли Сергеева для того, чтобы он забивал голы. У него всегда были великолепные объемы. Сегодня тоже дал их, помог нам. Но он забил больше, чем за предыдущие матчи. Если вспомним, был незабитый пенальти, нарисованная линия офсайда из-за которой гол отменили. Под сомнение ставить не буду. Но разговор был про миллиметры. Было бы у Ивана условно три гола перед матчем, наверное, по-другому бы оценивали. Он только в сентябре попал к нам и так помогает. Сейчас Сергеев немного «отмазался». Пусть еще отмазывается, мы еще хотим.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Семак: «Удача от нас отвернулась»

— Результатом, конечно, недовольны, — заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — Очень обидно проигрывать дома. Достаточно легко пропускали сегодня. Моменты были даже в сложной ситуации. Постарались изменить ход встречи. Были моменты, чтобы сыграть лучше, но не смогли. Нужно забивать. Играли неплохо с точки зрения структуры, количества моментов, ударов. Но самое важное в футболе — счет на табло. Он сегодня был не в нашу пользу.

— У вас есть объяснение тому, что происходило с обороной в первом тайме?

— Практически каждый год бывают такие матчи, где у одних получается, залетают полумоменты, которые есть, все складывается наилучшим образом, а у других — наоборот. Хотя начали неплохо. Но в итоге пропустили достаточно легко.

Конечно, надо отдать должное игрокам «Крыльев», что смогли забить. Поздравляю с победой. К своей команде больших претензий нет, за исключением микромоментов, где сыграли неудачно. Удача, думаю, тоже от нас отвернулась.

— В Грозном вы попытались использовать связку Глушенков — Лусиано. Но в первом тайме аргентинец остался на скамейке запасных. Не посчитали связку перспективной?

— В Грозном преследовали абсолютно другие интересы. Именно к сегодняшнему матчу должны были подойти через игру с «Ахматом». Глушенков долго не играл, ему нужно набираться практики. Лусиано выпускали в Грозном, зная, что здесь он тоже пригодится. Отвели определенное количество времени.

— Вы использовали навесы в центр штрафной. Тем не менее Соболев появился в середине второго тайма, Ерохин — ближе к концовке. Почему не дали им больше времени?

— Изначально вышел состав, где играли ребята побыстрее. Но исходя из хода матча, нужно было менять структуру. «Крылья» забили, сели достаточно глубоко. Здесь не так уж много вариантов: нужно было больше обыгрывать один в один, делать больше передач. Смотрели по ходу, что лучше получается. Отсюда замены, когда считали, что они будут нужны. В случае с Ерохиным практически одно «окно» оставалось. Понятно, что мы ждали до последнего на случай той же травмы, как у Алипа. Мы не можем сразу всех выпустить и остаться без замен, при любой форс-мажорной ситуации играть в меньшинстве.

— На Соболева идет большое давление, что он не может забить в РПЛ. Сегодня вы дали ему шанс, он снова не смог отличиться. Может, как-то не так его использует команда, есть какие-то другие вопросы у вас?

— Нужны терпение и труд. Он столкнулся с большим давлением. Нужно работать и ни на кого не обращать внимания. Рано или поздно плоды этой работы в любом случае принесут определенный результат.

Матео в прошлом сезоне также долго не забивал. Такие серии бывают у всех форвардов. Здесь надо забить, почувствовать уверенность в своих силах. Я думаю, все будет нормально. Еще будет время помочь команде.

— Что произошло с Алипом? Он сможет сыграть с «Акроном»?

— Пока сложно сказать. Посмотрим. Думаю, завтра-послезавтра скажем, сможет или нет.

— Сегодня вам дважды передал привет Сергеев. В следующем туре мы ждем Дзюбу. Будет ли ему оказано должное внимание?

— Что касается Вани, он хорошо сегодня сыграл. У него долго не получалось. Футболист, который очень остро играет. Моменты у него были и в предыдущих матчах. Сегодня прорвало. Лично за него очень рад. Такова футбольная жизнь. Иногда где-то получается лучше, где-то — хуже. Тогда нужно делать какие-то изменения.

Что касается следующего матча, мы играем против «Акрона», а не против отдельных футболистов. Тот же Ваня, если бы не было у него партнеров, ничего не мог бы сделать. Кто лучше, тот и выигрывает. Или кто более везучий в определенный момент времени.