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Внезапно: «Спартак» — лучшая команда лиги. Зимой придется удерживать Угальде?

«Спартак» разгромил «Краснодар» в РПЛ
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Манфред Угальде празднует гол в матче РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (0:3) в Краснодаре.
Фото ФК «Спартак»
Леонид Волотко — о разгроме «Краснодара», который обрадовал «Зенит».
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:3
Спартак

Глядя на такие матчи в исполнении «Спартака», в голове уже не укладывается критика, которая совсем недавно прочно окутывала банду Деяна Станковича. Причем по делу!

Но еще больше хочется узнать, что происходило на тренировочных полях во время последнего перерыва на игры сборных. Сразу после паузы в октябре красно-белые дома сгорели «Краснодару» (0:3), а теперь вынесли «Локомотив», за тайм справились с «быками» и ворвались в топ-3.

Причем нельзя сказать, что «Краснодар» кошмарно начал. Казалось, выбор Мурада Мусаева в пользу Черникова, а не Кривцова, намекал на более сдержанную модель под «Спартак». Но на деле хозяева забрали стартовый отрезок: контролировали мяч, высоко прессинговали и вообще действовали очень уверенно и смело.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; танцуют после гола Манфреда Угальде в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Краснодаром&raquo; в&nbsp;Краснодаре. «Спартак» отнял у «Краснодара» приставку «непобедимый». Красно-белые разгромили «быков», Угальде — в огне

То, как москвичи из этого выбралась, достойно овации — нужно признать, что они выжали максимум из плотной и крайне напряженной игры. У них не было территориального преимущества, контроля и доминирования, как в начале дерби с «Локомотивом». «Краснодар», уже знавший, что «Зенит» уступил дома «Крыльям», гораздо жестче шел в единоборства, располагался предельно компактно и, казалось, контролировал ситуацию — но расслабился на пару секунд и тут же пропустил от Угальде.

Манфред в лучшей форме с момента приезда в Россию. В прошлом туре уничтожил Монтеса и всю оборону «Локо», шокировав реализацией — его «4+1» еще нескоро кто-то повторит. А теперь двумя касаниями разобрался с Торменой и Диего Костой, идеально выбрал позицию во время паники в чужой штрафной — и дублем перевернул важнейшую встречу.

Полгода назад мы подсчитывали убытки «Спартака» на трансфере костариканца, а теперь читаем инсайды итальянца Фабрицио Романо об интересе из Европы и 30-миллионных отступных. И с каждым матчем все меньше в этом сомневаемся.

Но больше поражает не прорыв одного Угальде, а заряженность и мощь всей атаки «Спартака». Когда можно припарковать автобус при 3:2 с «Локомотивом», команда возвращает контроль и забивает еще два. А после того как повела с «Краснодаром», бежит увеличивать разрыв. И не успокаивается даже при 2:0 — вколачивает третий на 90+4-й! Хотя сил этот выезд (с учетом ответного кубкового четвертьфинала в Ростове) отнял очень прилично. Равных по «физике» в РПЛ нет.

Это не просто маркер большого клуба, способного решать топ-задачи, но и уникальная характеристика среди конкурентов. Ну кто прямо сейчас играет так же драйвово, монументально и результативно? «Зенит» или «Локомотив»? Тот же «Краснодар»? Может, «Динамо» с ЦСКА?

Удивительно, что такую форму «Спартак» набрал к концу первой части сезона, когда у футболистов обычно накапливается усталость, а еще включается режим ожидания отпуска и длинной паузы в чемпионате. Но если условному «Локомотиву» перерыв просто необходим, потому что команда, кажется, истощена и морально, и физически, то Станкович предпочел бы провести еще туров десять, чтобы выжать максимум на этом запале и как можно дольше не переходить в режим ожидания.

Манфред Угальде и Эсекьель Барко.
Фото ФК «Спартак»

Глядя на такой разгром и качество футбола, велик соблазн включить «Спартак» не просто в гонку за топ-3, а смотреть выше. Но все же от прогнозов вдолгую лучше воздержаться.

Во-первых, потому что это «Спартак» — и по стабильности в нем, кажется, всегда будут сомнения.

Во-вторых, в зимнюю паузу все нередко сильно меняется. Такую форму придется набирать с нуля, новичков — встраивать в состав. И, вероятно, думать, как заменить ушедших лидеров — да того же Угальде.

Кто бы мог подумать, что такой вопрос вообще станет актуальным.

Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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«Угальде надо было просто найти себя». Станкович и Мусаев — после разгрома в Краснодаре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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