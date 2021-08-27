«Краснодар» разобрался с обескровленным «Рубином». Казанцам катастрофически не хватает Деспотовича и Кварацхелии
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур
«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — 2:0 (2:0)
Голы: Ионов, 12 (1:0). Кордоба, 35 (2:0).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Ионов, Газинский (Сперцян, 65), Крыховяк, Кабелла, Классон, Кайо, Кордоба (Ильин, 85).
«Рубин» (Казань): Дюпин, Зотов, Уремович, Костюков (И.Игнатьев, 28), Йевтич (Сайто, 60), Бакаев, Самошников, Хван Ин Бом (Мусаев, 75), Абильдгор, Тальби, Хакшабанович.
Предупреждения: Классон, 1. Зотов, 7. Самошников, 8. Газинский, 60.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Абусуев (Санкт-Петербург), Иванов (Кострома).
ВАР: Турбин (Дмитров). Лунев (Новосибирск).
27 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар».
Кордоба — топ-трансфер «Краснодара». Форвард уничтожил оборону «Рубина»
Редко в РПЛ форварды начинают карьеру так ударно, как Джон Кордоба — колумбиец, который лидирует в чемпионате по системе «гол+пас».
«Рубину» он забил свой пятый мяч в сезоне и сделал голевую скидку на первый мяч команды, которая получилась даже красивее. Кордоба отлично занял позицию перед Уремовичем, отодвинул защитника корпусом и идеально скинул мяч под удар Ионова.
Кордоба классно скинул на Ионова, который закатил в угол с 11 метров. Первый гол «Краснодара» ?? pic.twitter.com/igT6mN4VZL— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 27, 2021
У колумбийца была еще пара моментов, которые он создал себе сам, но впечатляет другое — как Кордоба работает в штрафной. Выбор позиции, игра корпусом, игра спиной к мячу, открывания, ориентация в эпизодах в нападении — все на высоте. В этом новичок «Краснодара» выглядит чуть ли не лучше всех в лиге.
Казанцы были чем-то заняты и оставили Кордобу тосковать в одиночестве. Грех тут не замкнуть хороший навес ?? pic.twitter.com/lzobZQkA0z— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 27, 2021
Защита «Рубина» с трудом справлялась с Кордобой, который, по сути, сделал игру двумя результативными касаниями. Ну и нельзя не отметить Реми Кабеллу — именно его выверенные забросы в штрафную использовал форвард в голевых атаках. Кордоба по делу стал игроком матча.
Дюпин снова привез гол в Краснодаре. Игра ногами — слабое место вратаря
Вратаря «Рубина» Юрия Дюпина не принято критиковать: он стабильно совершает много сейвов, очень эффектно играет на линии и заслуженно стал игроком обоймы сборной России. Но порой у Дюпина бывают плохие отрезки, связанные в основном с игрой ногами.
Второй гол «Краснодар» забил, когда Юрий ужасно ввел мяч ногой точно на соперника — Газинский получил передачу от голкипера и тут же развернул атаку на правый фланг. Похожая ошибка у Дюпина была в сезоне-2019/20, тоже в Краснодаре: тогда за вратарский ляп «Рубин» наказал Иван Игнатьев.
А в прошлом сезоне были неудачные матчи с «Тамбовом» и «Ростовом» дома. В первом матче были результативные ошибки на выходах, а с ростовчанами Юрий тоже неудачно вынес мяч, что привело к голу.
Слуцкий даже пытался встряхнуть вратаря: сделал на несколько матчей основным Никиту Медведева, но и тот тоже ошибался, играя неудачно на выходах, что приводило к пропущенным мячам.
Зимой «Рубин» даже изучал вариант с подписанием нового вратаря. По данным «СЭ», казанцы проявляли интерес к Андрею Луневу, который не мог договориться с «Зенитом» о контракте. Но не срослось: Лунев хотел играть в Европе.
А весной проблема с вратарем в «Рубине» ушла на второй план. Дюпин здорово играл в концовке сезона, много спасал и по итогу получил вызов в сборную. Вопрос с вратарем в клубе остыл.
Сейчас «Рубин» вряд ли будет думать о смене вратаря. Даже с «Краснодаром» Дюпин часто выручал, хотя когда мяч у него в ногах, тренерам наверняка тревожно. Эта проблема остается, и не исключено, что к вратарскому вопросу в клубе еще вернутся.
«Рубин» выиграл лишь один матч из шести последних. Что не так с казанцами?
Поражение в Краснодаре стало для «Рубина» лишь первым в этом чемпионате, но в целом результаты команды Слуцкого вызывают опасения. «Рубин» в шести последних матчах выиграл лишь единожды — у «Ахмата» в скандальном матче.
После вылета в квалификации Лиги конференций от «Ракува» дела у «Рубина» идут не лучшим образом. В прошлом туре «Рубин» мог выйти в лидеры РПЛ, но разделил очки с «Крыльями», а теперь казанцы расположились на пятом месте.
Впервые в этом сезоне «Рубин» не смог забить, потерял очки, но Слуцкий не считает, что команда переживает кризис. По его мнению, во многом проблема возникла из-за травм лидеров: Хвичи Кварацхелии и Джордже Деспотовича. Оба работают в Казани индивидуально и, вероятно, вернутся в строй к сентябрьским матчам.
Без ведущих исполнителей в атаке у «Рубина» большие проблемы. Костюков и близко не дает той остроты и пользы, которая исходит от Деспотовича. А Кварацхелию Слуцкий сегодня попытался заменить Хакшабановичем, который ушел с правого фланга влево. Черногорец выглядит светлым пятном в игре «Рубина», но не вытягивает игру в одиночку. Тот же Бакаев на противоположном краю заметно проседает и не дает того качества игры, которое было бы при оптимальном составе «Рубина».
В итоге «Рубин» страдает: сваливается на дальние удары, создает какие-то моменты при стандартах, но комбинационная и созидательная игра у штрафной совсем не ладится. Особенно был заметен контраст на фоне взаимодействий атаки «Краснодара», где Ионов, Классон, Крыховяк, Кабелла и Кордоба передачами в одно касание вскрывали защиту соперника.
Команда Гончаренко вообще провела образцовый матч как в атаке, так и в обороне при позиционном наступлении казанцев. Победа приблизила «Краснодар» к лидирующей группе, и на перерыв «быки» уходят в очень хорошем состоянии.
А вот «Рубину» эта пауза нужна как воздух. Нужно доукомплектовать состав, решить, что делать с проблемными позициями, и сбалансировать состав. Клуб рассчитывает подписать датского новичка Андерса Дрейера как замену Макарову, сохранить Кварацхелию и вернуть в состав Деспотовича. Если все получится, осенью «Рубин» будет другим.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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