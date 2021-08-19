Клубу давно следовало отпустить нападающего .

Нападающий Иван Игнатьев в летнее трансферное окно может покинуть «Рубин»: казанский клуб готов отдать игрока в аренду. Агент 22-летнего форварда Алан Агузаров сообщил, что его клиента хотят видеть у себя «Урал» и бельгийский «Зюлте-Варегем».

«Рубин» готов отпустить Игнатьева. Слуцкий не против расставания

По данным «СЭ», в «Рубине» не будут препятствовать уходу Игнатьева и готовы с ним расстаться. Речь пока идет об аренде, но клуб не против и продажи, если потенциальный покупатель предложит сумму, которая устроит казанцев.

Вероятно, речь идет о больших отступных: «Рубин» подписал Игнатьева зимой 2019 года за 7 миллионов евро. Тогда в сделку был включен обратный трансфер защитника Егора Сорокина в «Краснодар» — права на него оценили в 3 миллиона евро. То есть за Игнатьева казанцы фактически заплатили 4 миллиона. При этом, по данным «СЭ», транши в договоре с «Краснодаром» расписаны до 2022 года. То есть «Рубин» все еще платит за форварда «быкам».

Важный нюанс: по нашей информации, с последующей продажи футболиста «Рубин» должен будет выплатить «Краснодару» 25% от суммы сделки. То есть расторгать контракт клуб наверняка не будет, потому что сильно потеряет в деньгах. Вероятно, казанцы готовы продать Игнатьева за 3-4 миллиона евро. Вряд ли реально сейчас выручить больше. Никто таких денег предложить «Рубину» не сможет, поэтому пока лучший вариант - аренда.

Как стало известно «СЭ», главный тренер Леонид Слуцкий не против расставания с Игнатьевым, даже несмотря на проблемы со здоровьем у основного форварда Джордже Деспотовича. Серб должен вернуться к концу августа. А его дублером в клубе видят Михаила Костюкова.

Зимой «Рубин» верил в Игнатьева, несмотря на все проблемы

Еще недавно ситуация была другой: в Игнатьева верили, на него рассчитывали, пытались поддержать после потери мамы. Она скончалась в марте этого года. При этом Иван рос без отца, который ушел из жизни, когда ему было 6 лет. Поэтому последний год для Игнатьева - настоящий кошмар.

В сентябре 2020-го футболист попал в аварию в центре Казани: врезался в девушку, будучи за рулем своего BMW M5. Выяснилось, что у Игнатьева было 174 штрафа за нарушения ПДД.

Но даже перед стартом этого сезона Слуцкий был полон надежд. «Игнатьев на тренировках выглядит очень хорошо. Он много забивает, он молодой игрок, мы все надеемся, он сможет совершить качественный прорыв. Если бы мы не надеялись, его бы уже не было в команде», — говорил он журналистам.

Вероятно, разочарование пришло после недавних матчей, когда «Рубин» из-за травмы потерял Деспотовича. Это был шанс для Игнатьева доказать свою состоятельность, принести пользу команде и попытаться выиграть конкуренцию. Он им снова не воспользовался.

В перерыве матча с «Крыльями Советов» у Игнатьева прямо на поле была беседа со спортивным директором клуба Олегом Яровинским, который пытался подбодрить нападающего, мотивировать его.

Но Игнатьев в той игре себя особо не проявил. Он оказался слишком узкопрофильным нападающим, поэтому так и не смог найти себя в «Рубине».

«В «Краснодаре» Игнатьев получал передачи за спину, передачи внутри штрафной в створе ворот и перед штрафной. В «Рубине» от нападающего требуется цепляться за большое количество верховых мячей после длинных передач. Это не его сильные качества. Ему сложно адаптироваться и проявить себя в такой модели», — рассказывал «СЭ» аналитик «Рубина» Никита Васюхин.

То есть в «Рубине» есть определенная модель игры, которая во многом заточена под Деспотовича. С появлением на поле Игнатьева она не меняется, сам форвард должен был под нее подстроиться, но так и не смог.

Игнатьев в «Рубине» — сплошное разочарование: 2157 минут без забитых мячей с игры

Можно смело признать трансфер Игнатьева в «Рубин» провальным. В клубе были большие ожидания от нападающего, а Слуцкий говорил, что Иван может стать основным в сборной России, если раскроет свой потенциал.

Но полтора сезона в «Рубине» получились для него тяжелейшими. Игнатьев забил за казанский клуб лишь три гола в 33 матчах - и все с пенальти. Последний раз он забивал не с 11-метрового еще «Краснодаре» - 7 ноября 2019 года. Серия без голов с игры составляет уже 2157 минут.

Для форварда это катастрофа. Давно пора признать, что Игнатьев «Рубину» не подходит. Это нужно сделать и клубу, который ошибся с подписанием. Кстати, в то зимнее трансферное окно «Рубин» вел переговоры по Александру Соболеву и Николаю Комличенко, но смог взять только воспитанника «Краснодара». Выбор можно признать неудачным.

Почти два года Игнатьев не развивается, испытывает игровые и психологические проблемы, даже признавался, что у него депрессия. Поэтому смена команды - на сегодня самый логичный ход для игрока и для «Рубина».