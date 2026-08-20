«Краснодар» выжал максимум без Кордобы, Са и Сперцяна. Но как теперь заменить Кривцова?

Максим Никитин — о мощном старте команды Мусаева и потере ее нового лидера.

«Краснодар» вошел в новый сезон без важных игроков стартовой обоймы: ушли Виктор Са и Эдуард Сперцян, по-прежнему недоступен Джон Кордоба. Но команда Мурада Мусаева побеждает.

За счет чего? Давайте разбираться.

Стартовый календарь РПЛ точно не назовешь простым: «Рубин», «Факел», «Спартак», «Ахмат». В каждой игре «быки» могли потерять очки, но в итоге заработали максимум. Более того, забрали еще и два первых матча FONBET Кубка России.

Сперцяна качественно заменил Никита Кривцов. Он часто выступал в роли авторитетной заплатки в прошлом сезоне, а теперь раскрылся на позиции «десятки», которая способна создавать и забивать. Кривцов сделал 3+1 по системе «гол плюс пас» (могло быть и больше, если бы не офсайды в Казани) и выглядел абсолютным лидером.

Прямо сейчас он просто в огне. Правда, у этого огня случилась обратная сторона — кубковая игра с «Динамо», в которой Никита, выйдя на замену, получил серьезную травму. И Мусаев подтвердил, что на первый взгляд все выглядит не слишком обнадеживающе: «Думаю, что там все не очень хорошо. Скорее всего, травма задней поверхности [бедра], вероятно, что-то с сухожилием, пока не могу сказать точно, надо делать МРТ».

Впрочем, к этому еще вернемся. А пока скажем, что отсутствие Виктора Са, уехавшего в «Сан-Паулу», идеально компенсировал Кристиан. Вингер из «Крузейро» легко вписался на фланг краснодарской атаки и превратился в одного из главных открытий чемпионата. Он забил два гола, один из которых принес победу в игре с «Ахматом».

В общем, эксперты, предрекавшие «быкам» провал после ухода Сперцяна и травмы Кордобы на чемпионате мира, оказались с бледным лицом.

Витор Тормена и Бителло. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Самое интересное, что из стартового состава выбыл и Диего Коста — главный защитник «Краснодара» последнего времени. Мусаев тут же открыл для себя связку Жубал — Тормена. Причем не сказать, что она совершенно безгрешна. Например, в матче со «Спартаком» Жубал упустил Угальде, который не без ошибки Агкацева забил гол. Правда, краснодарцы впоследствии задушили красно-белых и снова одержали победу.

В чем секрет? Пожалуй, в структуре. Мусаев очень давно выстроил строгие 4-3-3 с жесточайшим прессингом и прекрасной работой в переходных фазах. Знаю, что «Спартак» максимально опасался потерь мяча, поэтому часто выбирал осторожные решения, что позволяло гостям замедлять атаки команды Карседо.

Вообще «Краснодар» в каком-то смысле превратился в криптонита. Это не выражается сугубо в игровых моделях — скорее в отношении соперников. Каждый из них понимает, что любая ошибка приведет к жесткому наказанию. Поэтому автоматически вжимается в свою штрафную или избегает рискованных действий. Так краснодарское имя работает на команду.

Теперь о травме Кривцова — главного игрока «Краснодара» этого сезона. Безупречный Никита, вероятно, в ближайшее время будет недоступен. И это большая проблема. Кривцов давал огромный объем и творчество, от которого дрожала оборона каждого оппонента.

А что теперь?

Скорее всего, увеличится игровое время у Даниила Уткина, который неожиданно вернулся на футбольную родину. Да и Магомед Оздоев на подхвате. Хватит ли этого, чтобы сохранить темп набора очков? Вряд ли. Поэтому есть ощущение, что место Кривцова может занять Хуан Боселли или Кристиан. Кстати, бразилец изначально позиционировался как «десятка» и вингер.

Джон Кордоба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Разумеется, травма Никиты осложнит жизнь тренерскому штабу, но важно, что ресурсы для того, чтобы выйти из ситуации, имеются. А там и Кордоба вернется. Поэтому паниковать рано — «Краснодар» все равно будет в гонке.

Это стабильная команда, способная переживать потерю лидеров. Потому что есть система. И структура. А ресурсы найдутся. Проверим эту теорию уже в ближайшие выходные.