Андрей Касаджиков — открытие старта сезона. Симпатизирует Рафинье и Мостовому, а его брат-близнец — в «Ахмате»
Один из самых запоминающихся матчей на старте РПЛ — камбэк «Оренбурга» с «Ростовом» (2:1). Главной звездой противостояния и спасителем хозяев стал Андрей Касаджиков. Оренбуржцы доигрывали встречу в меньшинстве, уступая в счете, но после выхода молодого воспитанника «Зенита» все поменялось — он оформил 1+1 за шесть минут и мгновенно зажег все новостные сводки.
Становление в ЮФЛ и Молодежной лиге
Андрей попал в футбол в четыре года, когда родители отдали его в «Зенит-Выборгский» — филиал главного клуба Санкт-Петербурга. Потом были петербургское «Динамо» и СШОР «Зенит». В спортивной школе Касаджиков начал зажигать в Юношеской футбольной лиге: в сезоне-2022/23 сыграл в 25 матчах ЮФЛ U-15, забил пять голов и отдал одну передачу. В 2023-м вонзил 6 мячей в 12 встречах — уже в дивизионе до 16 лет. А в следующем году оформил 22+9 в ЮФЛ U-17.
Шикарные выступления помогли талантливому юниору в конце 2024 года попасть в основную академию сине-бело-голубых. Хотя могло сложиться немного иначе — по словам Андрея Аршавина, «Зенит» звал Касаджикова к себе еще из «Динамо». Однако тогда футболист отказался и сделал выбор в пользу СШОР.
В Молодежной лиге Андрей сразу же проявил себя — стал ключевым игроком команды (29 игр в старте, пропустил один матч из-за перебора желтых карточек) и помог выиграть первенство. Юный зенитовец забил 16 мячей и стал третьим бомбардиром турнира, пропустив вперед только одноклубника Вадима Шилова (17) и Казбека Мукаилова (19) из «Краснодара».
2026 год Касаджиков начал в составе «Зенит-2», который выступает во Второй лиге. И полгода до старта РПЛ Андрей играл великолепно — 7+4 в 16 матчах.
Дебют мечты в РПЛ
Первое появление Касаджикова в главных турнирах российского футбола могло случиться еще в прошлом сезоне. Осенью Андрей был в заявке на матч Кубка с «Оренбургом», а в январе играл за команду Сергея Семака на сборе в Катаре.
Но шансов в родной команде 18-летний вингер пока не получил. И как минимум до зимы Касаджиков будет выступать за «Оренбург».
«Мы думали, что Андрей останется в основе, — отмечал после перехода генеральный директор по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин. — Но посчитали, что в «Оренбурге» он сыграет больше времени, чем у нас«.
Дебют в РПЛ получился ярчайшим: в матче первого тура против «Ростова» Касаджиков вышел спасать команду при счете 0:1, когда «Оренбург» был уже в меньшинстве. На 84-й минуте Андрей точно подал с углового на голову Руслану Кулю, а на 90+4-й забил победный мяч. Гол получился фантастический — Касаджиков на небольшом пространстве на углу штрафной площади накрутил троих и точно вонзил мяч под перекладину.
По окончании матча Андрей был признан лучшим игроком встречи и рассказал, что давно готовил такой удар.
«Я много тренирую этот прием — под правую ногу и в дальний угол, — сказал Касаджиков. — Но в этот раз получилось по-особенному. Красиво. Конечно, я очень счастлив. Всегда хочу как можно больше забивать. Сегодня это получилось. Дай бог, чтобы так продолжалось и дальше».
В матче Кубка России против «Спартака» (1:5) Андрей не появился в стартовом составе. Ильдар Ахметзянов выделил своему таланту всего 29 минут, но Касаджикову этого хватило — сделал голевой пас на Рената Голыбина при счете 0:3.
В четвертом туре в матче против «Локомотива» Андрей снова был на первых ролях. Сначала забил гол через минуту после выхода на замену, а затем отдал классный пас в окружении четырех соперников на Пуэблу, который заработал пенальти. К точке подошел именно Касаджиков, но переиграть Илью Лантратова не удалось.
«Я выходил на поле при счете 0:1, - делился эмоциями молодой футболист после матча. — Все мысли были о голе. Хорошо, что сразу забил. Почувствовал уверенность. Видимо, к пенальти подошел слишком уверенным. Поэтому и не забил. Тренер сказал, что я должен взять мяч. Отрабатывал на тренировках пенальти. Вроде как хорошо получалось. Значит, надо больше работать«.
Через три дня после встречи с «Локо» Касаджиков продолжил голевую феерию уже в Кубке России. В матче с «Родиной» «Оренбург» открыл счет уже на второй минуте — Жезус забил после навеса Андрея с правого фланга. На исходе первого тайма 18-летний вингер был первым на добивании после дальнего выстрела Руслана Куля и оформил второй гол своей команды. Касаджиков ушел с поля на 64-й минуте и был в шаге от трех результативных действий за матч — еще один гол отменил арбитр Павел Шадыханов.
Похвала от бывшего клуба
После такого сильного перформанса сразу начались разговоры о скором возвращении Касаджикова в Питер. В частности, об этом порассуждал Андрей Аршавин: «Если у Андрея все сложится, он будет игроком «Зенита» со следующего сезона. Честно, я думал, что его и в этом году был смысл оставлять».
Сергей Семак тоже позитивно оценил выступление воспитанника питерцев на старте сезона. Главный тренер «Зенита» отметил, что клуб рассчитывает на него, поэтому перед арендой с Андреем был продлен контракт до лета 2029-го.
«Очень рады за него — потрясающий гол забил! — сказал Семак. — Я думаю, что качество его игры напрямую влияет на срок возвращения его в наш клуб. Можем его уже зимой вернуть, а можем и через год».
Шикарный дебют Андрея зафиксировали тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков, выразивший надежду, что игрок в будущем усилит петербургскую команду, и наставник Касаджикова в молодежке и «Зените-2» Александр Селенков.
«Тренер, думаю, понимает его возможности и видит, что он в одиночку фактически может переломить ход неудачно складывающейся игры, — сказал Селенков. — Такие игроки, как он, неординарны. Они яркие, всегда нужны в составе».
Стиль игры
Помимо быстрой адаптации ко взрослому футболу, главными игровыми преимуществами Касаджикова являются техника и нацеленность на ворота. Дриблинг Андрея заточен исключительно на эффективность, без лишних движений ради красоты, а скорость и хорошее завершение позволяют быть максимально опасным около владений соперника.
Футбольные ориентиры игрока «Оренбурга» выступают на той же позиции, что и сам Андрей. Криштиану Роналду, кумир всей жизни, показывал лучшую форму именно на левом фланге атаки, Рафинья — в «Барселоне», а из «Зенита» Касаджиков симпатизирует Андрею Мостовому.
Брат в «Ахмате»
У Андрея есть брат-близнец — Алексей. Касаджиковы вместе прошли весь футбольный путь, оказавшись в 2024-м в академии «Зенита». Алексей тоже был очень близок к основе сине-бело-голубых — в минувшем марте сыграл за главную команду в товарищеском матче WINLINE Суперсерии против «Кайрата». Кроме того, в первой половине сезона-2026 форвард показывал высокую результативность в Молодежной лиге (8 результативных действий в 11 матчах).
Братья часто играли вместе, и в матчах ЮФЛ даже можно было увидеть, как один ассистирует другому. Но этим летом их пути впервые серьезно разошлись — «Зенит» продал Алексея в «Ахмат» за 30 тысяч евро, а через день отправил в аренду в «Оренбург» Андрея.
Братья всегда были очень близки. Андрей еще в 2025 году подчеркивал, что ни о каком соперничестве речи быть не может: «Все общее. Всегда стараемся держаться вместе».
Алексей, в отличие от Андрея, пока не может похвастать впечатляющими результатами в РПЛ — дебютировал в турнире только в четвертом туре, получив шесть минут с «Краснодаром». Но нет сомнений — и у него все впереди.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0