Андрей Касаджиков — открытие старта сезона. Симпатизирует Рафинье и Мостовому, а его брат-близнец — в «Ахмате»

Молодая звезда «Оренбурга».

Один из самых запоминающихся матчей на старте РПЛ — камбэк «Оренбурга» с «Ростовом» (2:1). Главной звездой противостояния и спасителем хозяев стал Андрей Касаджиков. Оренбуржцы доигрывали встречу в меньшинстве, уступая в счете, но после выхода молодого воспитанника «Зенита» все поменялось — он оформил 1+1 за шесть минут и мгновенно зажег все новостные сводки.

Становление в ЮФЛ и Молодежной лиге

Андрей попал в футбол в четыре года, когда родители отдали его в «Зенит-Выборгский» — филиал главного клуба Санкт-Петербурга. Потом были петербургское «Динамо» и СШОР «Зенит». В спортивной школе Касаджиков начал зажигать в Юношеской футбольной лиге: в сезоне-2022/23 сыграл в 25 матчах ЮФЛ U-15, забил пять голов и отдал одну передачу. В 2023-м вонзил 6 мячей в 12 встречах — уже в дивизионе до 16 лет. А в следующем году оформил 22+9 в ЮФЛ U-17.

Шикарные выступления помогли талантливому юниору в конце 2024 года попасть в основную академию сине-бело-голубых. Хотя могло сложиться немного иначе — по словам Андрея Аршавина, «Зенит» звал Касаджикова к себе еще из «Динамо». Однако тогда футболист отказался и сделал выбор в пользу СШОР.

В Молодежной лиге Андрей сразу же проявил себя — стал ключевым игроком команды (29 игр в старте, пропустил один матч из-за перебора желтых карточек) и помог выиграть первенство. Юный зенитовец забил 16 мячей и стал третьим бомбардиром турнира, пропустив вперед только одноклубника Вадима Шилова (17) и Казбека Мукаилова (19) из «Краснодара».

2026 год Касаджиков начал в составе «Зенит-2», который выступает во Второй лиге. И полгода до старта РПЛ Андрей играл великолепно — 7+4 в 16 матчах.

Фото ФК «Оренбург»

Дебют мечты в РПЛ

Первое появление Касаджикова в главных турнирах российского футбола могло случиться еще в прошлом сезоне. Осенью Андрей был в заявке на матч Кубка с «Оренбургом», а в январе играл за команду Сергея Семака на сборе в Катаре.

Но шансов в родной команде 18-летний вингер пока не получил. И как минимум до зимы Касаджиков будет выступать за «Оренбург».

«Мы думали, что Андрей останется в основе, — отмечал после перехода генеральный директор по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин. — Но посчитали, что в «Оренбурге» он сыграет больше времени, чем у нас«.

Дебют в РПЛ получился ярчайшим: в матче первого тура против «Ростова» Касаджиков вышел спасать команду при счете 0:1, когда «Оренбург» был уже в меньшинстве. На 84-й минуте Андрей точно подал с углового на голову Руслану Кулю, а на 90+4-й забил победный мяч. Гол получился фантастический — Касаджиков на небольшом пространстве на углу штрафной площади накрутил троих и точно вонзил мяч под перекладину.

По окончании матча Андрей был признан лучшим игроком встречи и рассказал, что давно готовил такой удар.

«Я много тренирую этот прием — под правую ногу и в дальний угол, — сказал Касаджиков. — Но в этот раз получилось по-особенному. Красиво. Конечно, я очень счастлив. Всегда хочу как можно больше забивать. Сегодня это получилось. Дай бог, чтобы так продолжалось и дальше».

В матче Кубка России против «Спартака» (1:5) Андрей не появился в стартовом составе. Ильдар Ахметзянов выделил своему таланту всего 29 минут, но Касаджикову этого хватило — сделал голевой пас на Рената Голыбина при счете 0:3.

В четвертом туре в матче против «Локомотива» Андрей снова был на первых ролях. Сначала забил гол через минуту после выхода на замену, а затем отдал классный пас в окружении четырех соперников на Пуэблу, который заработал пенальти. К точке подошел именно Касаджиков, но переиграть Илью Лантратова не удалось.

«Я выходил на поле при счете 0:1, - делился эмоциями молодой футболист после матча. — Все мысли были о голе. Хорошо, что сразу забил. Почувствовал уверенность. Видимо, к пенальти подошел слишком уверенным. Поэтому и не забил. Тренер сказал, что я должен взять мяч. Отрабатывал на тренировках пенальти. Вроде как хорошо получалось. Значит, надо больше работать«.

Через три дня после встречи с «Локо» Касаджиков продолжил голевую феерию уже в Кубке России. В матче с «Родиной» «Оренбург» открыл счет уже на второй минуте — Жезус забил после навеса Андрея с правого фланга. На исходе первого тайма 18-летний вингер был первым на добивании после дальнего выстрела Руслана Куля и оформил второй гол своей команды. Касаджиков ушел с поля на 64-й минуте и был в шаге от трех результативных действий за матч — еще один гол отменил арбитр Павел Шадыханов.

Похвала от бывшего клуба

После такого сильного перформанса сразу начались разговоры о скором возвращении Касаджикова в Питер. В частности, об этом порассуждал Андрей Аршавин: «Если у Андрея все сложится, он будет игроком «Зенита» со следующего сезона. Честно, я думал, что его и в этом году был смысл оставлять».

Сергей Семак тоже позитивно оценил выступление воспитанника питерцев на старте сезона. Главный тренер «Зенита» отметил, что клуб рассчитывает на него, поэтому перед арендой с Андреем был продлен контракт до лета 2029-го.

«Очень рады за него — потрясающий гол забил! — сказал Семак. — Я думаю, что качество его игры напрямую влияет на срок возвращения его в наш клуб. Можем его уже зимой вернуть, а можем и через год».

Шикарный дебют Андрея зафиксировали тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков, выразивший надежду, что игрок в будущем усилит петербургскую команду, и наставник Касаджикова в молодежке и «Зените-2» Александр Селенков.

«Тренер, думаю, понимает его возможности и видит, что он в одиночку фактически может переломить ход неудачно складывающейся игры, — сказал Селенков. — Такие игроки, как он, неординарны. Они яркие, всегда нужны в составе».

Фото ФК «Оренбург»

Стиль игры

Помимо быстрой адаптации ко взрослому футболу, главными игровыми преимуществами Касаджикова являются техника и нацеленность на ворота. Дриблинг Андрея заточен исключительно на эффективность, без лишних движений ради красоты, а скорость и хорошее завершение позволяют быть максимально опасным около владений соперника.

Футбольные ориентиры игрока «Оренбурга» выступают на той же позиции, что и сам Андрей. Криштиану Роналду, кумир всей жизни, показывал лучшую форму именно на левом фланге атаки, Рафинья — в «Барселоне», а из «Зенита» Касаджиков симпатизирует Андрею Мостовому.

Фото ФК «Оренбург»

Брат в «Ахмате»

У Андрея есть брат-близнец — Алексей. Касаджиковы вместе прошли весь футбольный путь, оказавшись в 2024-м в академии «Зенита». Алексей тоже был очень близок к основе сине-бело-голубых — в минувшем марте сыграл за главную команду в товарищеском матче WINLINE Суперсерии против «Кайрата». Кроме того, в первой половине сезона-2026 форвард показывал высокую результативность в Молодежной лиге (8 результативных действий в 11 матчах).

Братья часто играли вместе, и в матчах ЮФЛ даже можно было увидеть, как один ассистирует другому. Но этим летом их пути впервые серьезно разошлись — «Зенит» продал Алексея в «Ахмат» за 30 тысяч евро, а через день отправил в аренду в «Оренбург» Андрея.

Фото ФК «Ахмат»

Братья всегда были очень близки. Андрей еще в 2025 году подчеркивал, что ни о каком соперничестве речи быть не может: «Все общее. Всегда стараемся держаться вместе».

Алексей, в отличие от Андрея, пока не может похвастать впечатляющими результатами в РПЛ — дебютировал в турнире только в четвертом туре, получив шесть минут с «Краснодаром». Но нет сомнений — и у него все впереди.