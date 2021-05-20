«Кого-то трясло от увиденного, кому-то стало дурно». Как медики «Зенита» помогли пострадавшему в ДТП

Рассказ врача молодежного состава сине-бело-голубых.

Как уже сообщал «СЭ», во вторник, 18 мая, члены медицинского штаба молодежной команды «Зенита» оказали неотложную помощь подростку на выезде в Сочи.

Около 21.00 во время прогулки рядом с отелем врач «Зенита-м» Юрий Васин и массажист Дмитрий Неклюдов стали свидетелями ДТП с участием такси и самокатчика — автомобиль сбил мальчика, результатом стал открытый перелом и обильное кровотечение.

Васин и Неклюдов вызвали скорую, взяли у водителя такси бинты и сделали перевязку, чтобы избежать большой кровопотери до прибытия неотложки, общались с пострадавшим, поддерживая его эмоциональное состояние. Зенитовцы оставались с юным сочинцем 20-30 минут до момента прибытия кареты скорой помощи и передали его коллегам, которые доставили пациента в больницу. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Наш корреспондент связался с Васиным.

— Понимаете, никакого подвига с нашей стороны не было, — говорит врач молодежки «Зенита». — Думаю, на нашем месте каждый бы поступил в зависимости от своей подготовки точно так же.

Мы просто вышли на улицу и увидели, что таксист сбил парня на самокате. Картина была не из приятных... У молодого человека нога в голени сломана под углом 90 градусов, открытый перелом — все наружу...

Не могу судить, кто виноват в ДТП. Парень ехал на самокате вдвоем с девушкой, а шофер выезжал из-за машины, он их просто не видел. В итоге девушка дернула самокат, а парень не справился с управлением.

Результат — столкновение, парень падает, у него сломана нога. Многим окружающим стало не по себе после того, как увидели травму...

У подростка сначала был болевой шок, кровь не шла, он еще как-то держался. Но потом началось сильное кровотечение, стал сознание терять. Хорошо, что у таксиста была аптечка, жгут. Сумели обработать рану. Повторяю, подвига мы не совершили. Просто вовремя пришли на помощь, все совпало.

Скорая приехала через минут 20-30. Сейчас уже все нормально. Парень даже не сразу понял, насколько серьезное у него повреждение. Еще спрашивал нас, сможет ли он пробежать кросс через пару дней, — видимо, нужно выполнить нормативы по бегу. Мол, смогу сдать? Успокоил его: «Конечно, сможешь, но попозже». Девушка рядом переживала. Молодые... Жалко! Ну чего тут говорить...

Но пострадавший держался молодцом, не истерил, не паниковал, не орал. Когда болевой шок прошел, его зазнобило, могла быть большая кровопотеря. Кого-то из местных таксистов трясло от увиденного, кому-то стало дурно. Кто-то растерялся.

У парня открытый перелом малоберцовой, большеберцовой кости. Так что тут диагноз один. Необходима операция. Он же молодой, надо быстрее восстановиться. Вся жизнь впереди. Еще иногда при таких травмах тромбы начинают «лететь». Поэтому необходимо как можно быстрее помогать в таких ситуациях.

Плохо, что ходишь по улице, а у тебя никаких медикаментов, инструментов под рукой нет. Повезло, что у таксиста оказалась аптечка. Так что мы с Дмитрием (Неклюдовым. — Прим. В.А.) справились, как смогли.

Что бы случилось, если бы мы не пришли к нему вовремя на помощь? Возможно, его выручил бы кто-то другой. Хотя место там не особо людное. Люди едут на машинах, не останавливаются, и прохожих не очень много.

Возможно, больше крови потерял бы, случились бы осложнения. Сложно загадывать. Жизнь такая штука, сами понимаете... Хорошо, что все благополучно закончилось. Но героев из нас делать не надо. Мы просто сделали то, что и должны были.

Потом узнали, что скорая доставила парня в больницу, ему назначили операцию. Надеюсь, все нормально будет.

Бывали ли у меня раньше такие случаи в практике? Я работал в больнице, в неврологической реанимации. Так что уже сталкивался со всякими тяжелыми историями. В общем, готов к таким моментам.