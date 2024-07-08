Клаудиньо забил прощальный гол за «Зенит»? Питер уступил «Црвене Звезде» и остался без выставочного трофея

Сербский клуб второй год подряд выигрывает турнир в Санкт-Петербурге.

У «Зенита» уже есть традиция — каждое лето принимать «Црвену Звезду». В 2022-м чемпионы России и Сербии проводили встречу в Сочи, а в последние два года белградская команда прилетает в Санкт-Петербург на предсезонный турнир. На этот раз «Црвена» была последним соперником «Зенита», а победа над сербами позволила бы сине-бело-голубым стать обладателями выставочного трофея — Летнего кубка.

Но Сергея Семака больше интересует совсем другой титул — Суперкубок России, матч за который пройдет в Волгограде в субботу. Понятно, что «Зенит» уже думает о «Краснодаре» и наигрывает стартовый состав под него.

Утром в день игры петербуржцы на своей базе провели товарищескую встречу с «Ленинградцем», стартовый состав на который напоминал резервный: Одоевский, Караваев, Чистяков, Алип, Горшков, Васильев, Ерохин, Мантуан, Сергеев, Педро, Артур. Пожалуй, из этого списка шансы выйти в основе в субботу есть только у Артура, Педро и Горшкова — двое последних, к слову, еще и провели на поле финальные полчаса с «Црвеной Звездой».

Основа на матч с сербами больше напоминала привычный состав. Отмечаем, что с первых минут в воротах появился Латышонок и опять не пропустил (в перерыве его заменил Адамов), в центре обороны вышел Родригао (Нино дали передохнуть), а на крыльях атаки вновь расположились Глушенков и Мостовой.

В последние дни много говорилось о будущем Клаудиньо. «Зенит», возможно, скоро приобретет нового футболиста в центр поля — Ивана Илича из «Торино», а бразилец может вернуться домой. Пока это все равно слухи, но на всякий случай болельщикам стоит приготовиться. Возможно, в понедельник Клаудиньо забил свой последний мяч за «Зенит». Гол получился красивым: из-за штрафной, в стиле бразильца.

Команда Семака на этом не остановилась и могла забить еще: Глушенков регулярно смещался с фланга в центр и имел шанс поразить ворота на 23-й минуте. Чуть позже Вендел с Мостовым раскрутили контратаку и убежали к штрафной: Андрей пробил, но вратарь Иван Гутеша спас «Звезду».

Второй тайм стартовал с атак гостей, и Катаи очень быстро сравнял счет. Но ощутимого преимущества у «Звезды» все равно не было, и «Зенит» вполне мог снова выйти вперед: в одном из моментов Кассьерра едва не дотянулся до мяча после прострела Клаудиньо, а в другом — вышедший на поле Изидор пробил с линии штрафной во вратаря.

Нельзя сказать, что «Зенит» доминировал. Особенно во втором тайме. Но, пожалуй, поражения петербуржцы по игре тоже не заслуживали, ведь опасных моментов у ворот противника было заметно больше. Однако победила именно «Звезда»: на 86-й минуте Лекович классическим ударом головой с углового вывел сербов вперед.

Финальные минуты команда хозяева провели в нападении, и в добавленное время хороший момент возник у Коваленко. Однако и в том эпизоде, и в матче «Црвена Звезда» выстояла, одержав победу в турнире. «Зенит» остается без выставочного трофея, но результат здесь не так важен. Куда большее значение имеет матч за другой титул. И, конечно, есть вопросы по Клаудиньо: был ли это его прощальный гол за петербуржцев?