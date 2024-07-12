Илич в ближайшие несколько дней вылетит в Россию для завершения перехода в «Зенит»

Как стало известно «СЭ» от источника из окружения полузащитника «Торино» Ивана Илича, футболист в ближайшие несколько дней должен вылететь в Россию для завершения перехода в «Зенит».

6 июля издание Tuttosport сообщало, что «Зенит» будет платить Иличу 3,5 миллиона евро в год плюс около 2 миллионов бонусами, а контракт игрока с сине-бело-голубыми будет рассчитан до лета 2029 года.

В сезоне-2023/24 сербский футболист забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи в 36 матчах за «Торино». На Евро-2024 Илич провел 3 встречи и отметился голевым пасом.

23-летний хавбек выступает за «Торино» с января 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.