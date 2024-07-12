«Финансовое состояние «Локомотива» меняется в лучшую сторону». Интервью Леонченко
Мы полностью пересмотрели подход к формированию бюджета
— У «Локомотива» новый премиальный партнер — на днях был подписан контракт с BetBoom на четыре года. Как это повлияет на бюджет клуба?
— Мы рады, что нам удалось подписать это соглашение. Если мы говорим о независимых партнерах, то это самый большой контракт в истории «Локомотива». К слову, сумма контракта значительно превышает ту цифру, которая упоминалась в СМИ.
Мы выполняем наши стратегические задачи, ежегодно стараемся увеличить доходы от наших партнеров, чтобы клуб мог себя уверенно чувствовать финансово. Доходы будут направлены на усиление взаимодействия с болельщиками: как инфраструктурно, так и событийно.
— Много разговоров о финансовом положении «Локомотива». Говорят о наличии ямы в бюджете. Какая ситуация на самом деле?
— Уже три с половиной года я являюсь генеральным директором «Локомотива» и могу с ответственностью заявить, что финансовое состояние клуба меняется в лучшую сторону. «Локомотив» может не просто уверенно смотреть вперед, а понимать, где он будет завтра. Идет развитие по всем направлениям.
— Меняется в лучшую сторону?
— Мы полностью пересмотрели подход к формированию бюджета — с точки зрения как доходной части, так и расходной. Исторически доходы клуба формировались следующим образом.
Первое — это фиксированный размер базового финансирования со стороны РЖД, объем которого не менялся с 2014 года. В зависимости от потребностей клуба и возможностей РЖД могло быть выделено дополнительное финансирование.
Второе — доходы от еврокубков. Сумма выплат доходила до 2,5 миллиарда рублей, но важно подчеркнуть, что этих денег на тот момент уже не хватало. Расходы на основную команду приближались к отметке в 100 процентов от базового финансирования.
Также у клуба ежегодно был стабильно высокий отрицательный трансферный баланс: покупали игроков на значительно большую сумму, чем продавали. Так как денег не хватало, с 2017 года клуб регулярно привлекал кредиты. В 2021 году кредит достиг максимального размера.
Финансовая устойчивость определяется тем, что ты тратишь не больше, чем зарабатываешь. Сегодня клуб живет абсолютно в рамках утвержденного бюджета. 2023 год мы впервые с 2017 года прошли без дополнительного финансирования и привлечения заемных средств. В 2022 году была решена задача погашения кредита, за что огромное спасибо РЖД. 2024 год мы также пройдем без дополнительного финансирования.
В это сложное для страны время не имеем права просить деньги на дорогих игроков
— Что вы изменили?
— Сейчас расходы на команду не превышают 70 процентов от базового финансирования. В этих процентах значительно увеличена доля выделяемых средств на медицину и спортивную инфраструктуру. Высвобожденные средства идут на финансирование академии: три отделения — мужские Черкизово, Перово и женское.
Мы регулярно стали инвестировать в поддержку и развитие инфраструктуры «РЖД Арены» и других наших спортивных объектов. В 2022 году была завершена реконструкция Баковки — у основной команды есть современная тренировочная база. Для болельщиков на Южной трибуне стадиона открыты клубный магазин, музей и кафе. Для академии — новый манеж.
Сегодня, в сложное для нашей страны время, мы не имеем права просить деньги на покупку дорогостоящих футболистов или брать кредиты в банках под неподъемные проценты. Мы должны зарабатывать сами за счет продажи игроков и собственных коммерческих доходов.
— В «Локомотиве» существует потолок зарплат для футболистов?
— Мы говорим не о потолке зарплат. В клубе есть сбалансированная финансовая модель контрактов игроков, начиная от первого трудового договора. Все контракты имеют мотивационную составляющую: рост доходов игрока зависит от его успешного выступления за основной состав. Зарплаты оптимизированы под современные реалии российского футбольного рынка, и у нас нет ни одного футболиста, который получал бы нерыночную зарплату. Подготовлена плеяда молодых талантливых российских футболистов, некоторые из которых уже вызываются в сборную России.
Распродажи игроков в «Локомотиве» нет. Из футболистов, которые регулярно выходили в стартовом составе весной 2024 года, мы потеряли только двух игроков. Остальные футболисты, которые по разным причинам покинули клуб, либо не имели игровой практики, либо были игроками ротации.
Мы хотели сохранить и Миранчука, и Глушенкова. Антону и Максиму были сделаны очень хорошие предложения в рамках наших финансовых возможностей. Футболисты отказались. В текущих реалиях, как я уже говорил, мы просто не имеем права участвовать в гонке зарплат и удовлетворять завышенные финансовые потребности агентов. У нас собран хороший состав, и мы постоянно работаем над его усилением. Уверен, каждый футболист сможет прибавить и в стартующем сезоне мы увидим новых лидеров.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
|0
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|0
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|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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