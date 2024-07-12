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«Финансовое состояние «Локомотива» меняется в лучшую сторону». Интервью Леонченко

Леонченко заявил, что финансовое состояние «Локомотива» меняется в лучшую сторону
Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.
Владимир Леонченко.
Фото Никита Успенский
Генеральный директор «Локо» Владимир Леонченко ответил на вопросы «СЭ».

Мы полностью пересмотрели подход к формированию бюджета

— У «Локомотива» новый премиальный партнер — на днях был подписан контракт с BetBoom на четыре года. Как это повлияет на бюджет клуба?

— Мы рады, что нам удалось подписать это соглашение. Если мы говорим о независимых партнерах, то это самый большой контракт в истории «Локомотива». К слову, сумма контракта значительно превышает ту цифру, которая упоминалась в СМИ.

Мы выполняем наши стратегические задачи, ежегодно стараемся увеличить доходы от наших партнеров, чтобы клуб мог себя уверенно чувствовать финансово. Доходы будут направлены на усиление взаимодействия с болельщиками: как инфраструктурно, так и событийно.

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— Много разговоров о финансовом положении «Локомотива». Говорят о наличии ямы в бюджете. Какая ситуация на самом деле?

— Уже три с половиной года я являюсь генеральным директором «Локомотива» и могу с ответственностью заявить, что финансовое состояние клуба меняется в лучшую сторону. «Локомотив» может не просто уверенно смотреть вперед, а понимать, где он будет завтра. Идет развитие по всем направлениям.

— Меняется в лучшую сторону?

— Мы полностью пересмотрели подход к формированию бюджета — с точки зрения как доходной части, так и расходной. Исторически доходы клуба формировались следующим образом.

Первое — это фиксированный размер базового финансирования со стороны РЖД, объем которого не менялся с 2014 года. В зависимости от потребностей клуба и возможностей РЖД могло быть выделено дополнительное финансирование.

Второе — доходы от еврокубков. Сумма выплат доходила до 2,5 миллиарда рублей, но важно подчеркнуть, что этих денег на тот момент уже не хватало. Расходы на основную команду приближались к отметке в 100 процентов от базового финансирования.

Также у клуба ежегодно был стабильно высокий отрицательный трансферный баланс: покупали игроков на значительно большую сумму, чем продавали. Так как денег не хватало, с 2017 года клуб регулярно привлекал кредиты. В 2021 году кредит достиг максимального размера.

Финансовая устойчивость определяется тем, что ты тратишь не больше, чем зарабатываешь. Сегодня клуб живет абсолютно в рамках утвержденного бюджета. 2023 год мы впервые с 2017 года прошли без дополнительного финансирования и привлечения заемных средств. В 2022 году была решена задача погашения кредита, за что огромное спасибо РЖД. 2024 год мы также пройдем без дополнительного финансирования.

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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В это сложное для страны время не имеем права просить деньги на дорогих игроков

— Что вы изменили?

— Сейчас расходы на команду не превышают 70 процентов от базового финансирования. В этих процентах значительно увеличена доля выделяемых средств на медицину и спортивную инфраструктуру. Высвобожденные средства идут на финансирование академии: три отделения — мужские Черкизово, Перово и женское.

Мы регулярно стали инвестировать в поддержку и развитие инфраструктуры «РЖД Арены» и других наших спортивных объектов. В 2022 году была завершена реконструкция Баковки — у основной команды есть современная тренировочная база. Для болельщиков на Южной трибуне стадиона открыты клубный магазин, музей и кафе. Для академии — новый манеж.

Сегодня, в сложное для нашей страны время, мы не имеем права просить деньги на покупку дорогостоящих футболистов или брать кредиты в банках под неподъемные проценты. Мы должны зарабатывать сами за счет продажи игроков и собственных коммерческих доходов.

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— В «Локомотиве» существует потолок зарплат для футболистов?

— Мы говорим не о потолке зарплат. В клубе есть сбалансированная финансовая модель контрактов игроков, начиная от первого трудового договора. Все контракты имеют мотивационную составляющую: рост доходов игрока зависит от его успешного выступления за основной состав. Зарплаты оптимизированы под современные реалии российского футбольного рынка, и у нас нет ни одного футболиста, который получал бы нерыночную зарплату. Подготовлена плеяда молодых талантливых российских футболистов, некоторые из которых уже вызываются в сборную России.

Распродажи игроков в «Локомотиве» нет. Из футболистов, которые регулярно выходили в стартовом составе весной 2024 года, мы потеряли только двух игроков. Остальные футболисты, которые по разным причинам покинули клуб, либо не имели игровой практики, либо были игроками ротации.

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Мы хотели сохранить и Миранчука, и Глушенкова. Антону и Максиму были сделаны очень хорошие предложения в рамках наших финансовых возможностей. Футболисты отказались. В текущих реалиях, как я уже говорил, мы просто не имеем права участвовать в гонке зарплат и удовлетворять завышенные финансовые потребности агентов. У нас собран хороший состав, и мы постоянно работаем над его усилением. Уверен, каждый футболист сможет прибавить и в стартующем сезоне мы увидим новых лидеров.

Владимир Леонченко
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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