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«Если уйдет Жемалетдинов — это будет большой потерей. Из «Локомотива» могут сделать фарм-клуб». Мнение Валерия Баринова

Артем Бухаев
Артем Бухаев
Корреспондент
Сегодня, 22:15
Рифат Жемалетдинов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Рифат Жемалетдинов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мыслями о текущем состоянии железнодорожников, игре сборных, а также о проблемах в российском футболе.

Красно-зеленые на данный момент занимают третье место и имеют 40 очков. Ближайший матч они проведут 3 апреля против волгоградского «Ротора». На этой неделе защитник московского клуба Ведран Чорлука подтвердил, что покинет команду в конце сезона. А сегодня, 1 апреля, появилась информация, что Рифат Жемалетдинов и Максим Мухин также могут уйти из «Локомотива».

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Рифат Жемалетдинов может покинуть «Локомотив» в конце сезона. Это серьезная потеря?

— Конечно, если игрок такого уровня уходит из клуба — это большая потеря. Он очень хороший и перспективный футболист. Жемалетдинов наконец-то начинает обретать себя. Он показывает себя на достойном уровне. Рифат — наш, локомотивский. Он уже пробовал уходить, но Семин его вернул. Юрий Павлович хотел видеть его в команде. И что мы имеем? Парень вырос в футболиста сборной, где был не самым плохим.

Как считаете, сможет ли «Локомотив» зацепиться за Лигу чемпионов в этом сезоне?

— Я не знаю. И никто не может этого знать. Единственное, что могу сказать: после сборов наша команда была лучше всех подготовлена. Еще и везет «Локомотиву» после перерыва. Ребята молодые заиграли, начали понимать друг друга. Крыховяк вернулся на прежний уровень. Видно, что Чорлука старался, хотя он давно не любит этого делать.

Чорлука официально подтвердил, что покинет «Локомотив» по окончании сезона. Большая потеря?

— Просто уйдет или перейдет в «Динамо» — это разные вещи. В текущем «Локомотиве», в текущих условиях Чорлука играет заметную роль. Он важен для защиты и для команды в целом. Конечно, это нарушение, это потеря. Нужна же замена, а кто там будет играть сейчас?

Кем можно заменить Чорлуку в защите?

— Я не знаю. Если бы был Соломон Кверквелия в команде, то было бы как-то попроще.

А как вы оцените текущую трансферную политику «Локомотива»?

— У меня есть опасения, что «Локо» вообще сейчас распродадут. Это началось еще с появлением того начальства. Может, поэтому и Семина убрали. Мне кажется, они хотят сделать ферму молодых футболистов. Это мое мнение, мне так кажется. Я просто смотрю, как ведет себя руководство. Есть ощущение, что клуб хотят слить.

Выходит, из «Локомотива» хотят сделать фарм-клуб. Получится ли?

— Мне кажется, это можно сравнить с голландскими командами, которые продают очень много игроков. Так и у нас, видимо, хотят заработать денег. На мой взгляд, это бесперспективная история. В это же надо вкладываться, нужен талант и дар. Необходимо по-особому строить команду. А кто этим будет заниматься? В итоге можем получить команду, которая болтается в середине таблицы.

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Что скажете о выступлении молодежной и основной сборных России в последних матчах?

— Я смотрел игры. Вы понимаете, что у нас с футболом очень плохо? Тут очень много причин. Таланта нет? Есть! У нас есть хорошие, качественные исполнители. Однако в матчах такого не было. Играли трусливо, неточные пасы, нереализованные моменты. Им надо было выигрывать, а они... Честно, даже не хочется это обсуждать. Как руководят футболом — такой он у нас и растет.

А в чем причины проблем в российском футболе?

— Тут надо смотреть в корень. Такое чувство, что у нас что-то в консерватории не так. Это общая беда. Исчезло много клубов в нашем футболе. Исчез «Сатурн» (Раменское), «Тамбов» исчезает. Это же не просто так, это тенденция, направление движения, куда мы идем. Мне кажется, около футбола очень много временщиков. У них есть ограниченное время, и они пытаются урвать как можно больше.

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