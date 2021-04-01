Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мыслями о текущем состоянии железнодорожников, игре сборных, а также о проблемах в российском футболе.

Красно-зеленые на данный момент занимают третье место и имеют 40 очков. Ближайший матч они проведут 3 апреля против волгоградского «Ротора». На этой неделе защитник московского клуба Ведран Чорлука подтвердил, что покинет команду в конце сезона. А сегодня, 1 апреля, появилась информация, что Рифат Жемалетдинов и Максим Мухин также могут уйти из «Локомотива».

— Рифат Жемалетдинов может покинуть «Локомотив» в конце сезона. Это серьезная потеря?

— Конечно, если игрок такого уровня уходит из клуба — это большая потеря. Он очень хороший и перспективный футболист. Жемалетдинов наконец-то начинает обретать себя. Он показывает себя на достойном уровне. Рифат — наш, локомотивский. Он уже пробовал уходить, но Семин его вернул. Юрий Павлович хотел видеть его в команде. И что мы имеем? Парень вырос в футболиста сборной, где был не самым плохим.

— Как считаете, сможет ли «Локомотив» зацепиться за Лигу ч емпионов в этом сезоне?

— Я не знаю. И никто не может этого знать. Единственное, что могу сказать : после сборов наша команда была лучше всех подготовлена. Еще и везет «Локомотиву» после перерыва. Ребята молодые заиграли, начали понимать друг друга. Крыховяк вернулся на прежний уровень. Видно, что Чорлука старался, хотя он давно не любит это го делать.

— Чорлука официально подтвердил, что покинет «Локомотив» по окончании сезона. Большая потеря?

— Просто уйдет или перейдет в «Динамо» — это разные вещи. В текущем «Локомотиве», в текущих условиях Чорлука играет заметную роль. Он важен для защиты и для команды в целом. Конечно, это нарушение, это потеря. Нужна же замена, а кто там будет играть сейчас?

— Кем можно заменить Чорлуку в защите?

— Я не знаю. Если бы был Соломон Кверквелия в команде, то было бы как-то попроще.

— А как вы оцените текущую трансферную политику «Локомотива»?

— У меня есть опасения, что «Локо» вообще сейчас распродадут. Это началось еще с появлением того начальства. Может, поэтому и Семина убрали. Мне кажется, они хотят сделать ферму молодых футболистов. Это мое мнение, мне так кажется. Я просто смотрю, как ведет себя руководство. Есть ощущение, что клуб хотят слить.

— Выходит, из «Локомотива» хотят сделать фарм-клуб. Получится ли?

— Мне кажется, это можно сравнить с голландскими командами, которые продают очень много игроков. Так и у нас, видимо, хотят заработать денег. На мой взгляд, это бесперспективная история. В это же надо вкладываться, нужен талант и дар. Необходимо по-особому строить команду. А кто этим будет заниматься? В итоге можем получить команду, которая болтается в середине таблицы.

— Что скажете о выступлении молодежной и основной сборн ых России в последних матчах?

— Я смотрел игры. Вы понимаете, что у нас с футболом очень плохо? Тут очень много причин. Таланта нет? Есть! У нас есть хорошие, качественные исполнители. Однако в матчах такого не было. Играли трусливо, неточные пасы, нереализованные моменты. Им надо было выигрывать, а они... Честно, даже не хочется это обсуждать. Как руководят футболом — такой он у нас и растет.

— А в чем причины проблем в российском футболе?