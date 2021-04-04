«А что Гончаренко может дать «Краснодару»? Где прогресс Чалова, Облякова, Ахметова?»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов — об отставке Мурада Мусаева и ситуации в команде.

Мусаеву не хватило авторитета

— Я был бы сейчас осторожен в критике Галицкого, который, как говорят некоторые журналисты и специалисты, сам загнал этот проект в тупик, — сказал Орлов. — «Краснодар» — частный клуб, довольно закрытый. Мы не знаем, что там на самом деле происходит, и можем только гадать. Владелец вкладывает свои деньги и в принципе имеет право на свою точку зрения на развитие процессов.

Однако результаты команды сейчас никого не устраивают. У Мусаева не сложилось. Почему? Судя по всему, игроки уже не доверяли тренеру, которому не хватало авторитета. Это проблема. Футболисты, наверное, не понимали и не видели у Мусаева тренерской философии, идеи. Есть же такое выражение: «Мы играли за тренера!» Вот это не тот случай...

Меня удивила селекция клуба. Особенно подбор защитников. После ухода Гранквиста так и не нашли ему полноценной замены.

При всем уважении к Газинскому, он не выполняет главной функции опорника, не отбирает мяч. Вспомните Гаттузо, Игоря Денисова, которые все выжигали. А у Газинского нет таких качеств. Он по характеру мягкий человек, а не, извините, бультерьер.

В качестве примера могу привести еще Барриоса в «Зените». Как колумбиец ведет борьбу! Разве Вильмар позволил бы Маку забить такой гол в ворота сборной России? Как словаку дали пройти столько защитников?! Беспомощность какая-то, ей богу... Защитники, опорники, для чего вы выходите на поле? Удивительная безответственность в оборонительных линиях. Столько ошибок.

«Краснодар» развалился. Обидно. Столько денег в проект вложил Галицкий. Возможно, он где-то перебарщивает. Говорят, что владелец сильно влияет на выбор состава команды. В итоге тренеры находятся там между молотом и наковальней. В данном случае молот — Галицкий, а наковальня — как раз игроки, которые все чувствуют!

Слуцкий создал команду из ничего

— Как можно оценивать тренера? По прогрессу футболистов, — продолжает Орлов. — Шапи два года назад подавал большие надежды. Но ведь он остановился в развитии, абсолютно не вырос с точки зрения мастерства. Ни в чем не прибавил. И Макаров в «Рубине» выглядит уже предпочтительнее. Вот вам показатель работы Мусаева. Шапи сейчас очень предсказуем, защитники с ним справляются. В целом сейчас в «Краснодаре» нужно создавать новую команду. Ставить во главе нее сильного, авторитетного специалиста со своими четкими идеями, философией. Который не будет слушать чьих-либо советов, а станет гнуть свою линию.

Гончаренко? Знаете, я довольно сдержанно к нему отношусь. Почему у него перестали расти Чалов, Ахметов, Обляков? Ну вот почему? Может быть, белорус пока не способен выводить игроков на новый уровень? Что он может дать «Краснодару»? Нет ответа. Хватит ли ему авторитета для работы с легионерами?

А вот Слуцкий смог создать команду из ничего в Казани! Набрал людей, заразил своей идеей, поставил футбол. И сейчас на «Рубин» приятно смотреть — феерят Хвича, Макаров. Ведь футбольный бизнес — это индустрия. В чем она заключается? Ты набираешь молодежь, развиваешь, а потом продаешь их в большие клубы. Тогда можешь зарабатывать, становишься самоокупаемым.

А теперь взгляните на последние трансферы «Краснодара»: Ионов и Чернов. Эти ребята не растут, не прогрессируют. Да у нас многие футболисты стоят на месте, считая, что они всего уже добились. Печально...

Наши игроки почему-то считают себя звездами

Не так давно Курбан Бердыев давал мне интервью. И он, в частности, сказал: «Для меня главный показатель — это как игрок прибавил в своем мастерстве под моим руководством». Этот тезис нужно повесить на стенах в тренерских академиях. А что дал футболистам «Краснодара» Мусаев? Да и в Гончаренко я, повторюсь, не уверен.

Меня действительно беспокоит, почему молодые в России быстро останавливаются в своем развитии. Что сейчас происходит с Мостовым в «Зените»? В «Сочи» он выглядел гораздо ярче. А теперь? Да, конкурент у него — Жирков. Ну и что? Значит, надо выигрывать у Юрия борьбу. Если хочешь выступать в супергранде нашего футбола, тебе надо очень сильно стараться, биться за место в составе, прогрессировать.

А наши футболисты к себе почему-то относятся как к состоявшимся звездам. Да нет такого понятия — «звезда»! Посмотрите на Де Брейне. Вот вам образец. Человек восстановился после травмы — и как он двигается, как пашет!