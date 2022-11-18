Судьи чаще ошибаются в пользу «Спартака» и «Химок». В каждой второй игре РПЛ есть неверное решение арбитра
Сравнение с прошлыми сезонами
В чемпионате России-2020/21, по мнению эксперта «СЭ», судьи ошиблись 54 раза в 238 матчах.
В первой части турнира-2021/22 было 51 неверное решение в 144 сыгранных встречах. За весь турнир их накопилось 87 в 244 матчах.
К сожалению, в чемпионате-2022/23 в среднем ошибок стало еще больше — 67 в 136 играх. То есть почти в каждой второй встрече принимается неправильное решение в ключевом эпизоде.
При этом не учтены ошибки, исправленные после вмешательства видеоассистентов (ВАР).
Треть ошибок — в пользу химчан и спартаковцев. Главный «пострадавший» — «Урал»
Чаще всего судьи ошибались, если можно так выразиться, в пользу «Химок» (10 раз) и «Спартака» (семь различных эпизодов). Но при этом шесть раз вердикт арбитров был ошибочно вынесен не в пользу красно-белых.
Столько же раз могли выразить недовольство игроки и тренеры ЦСКА. А больше всех досталось от рефери «Уралу» — девять решений «против».
В прошлом чемпионате главными «выгодоприобретателями» стали «Локомотив» и «Зенит», а чаще других страдали от ошибок судей «Ростов» и «Краснодар».
Лучший — Безбородов, худшие — Бобровский, Фролов и Кукуляк
Не первый год держит высокую планку ветеран Владислав Безбородов — и по внешнему виду, и по физической готовности, и по качеству работы. Отсюда и больше всего назначений — 16 в 17 состоявшихся турах (14 судьей и два в роли ВАР). И по среднему числу ошибок он тоже дает фору, используя огромный опыт и мастерство.
На другом «полюсе» — Ян Бобровский и Антон Фролов, у которых всего 18 матчей чемпионата России на двоих. Они продолжают набивать шишки. Как и Евгений Кукуляк.
Статистика ЭСК намного лучше
В нашем футболе нередко вводят людей в заблуждение, собирая и публикуя статистику, касающуюся решений экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК). Как известно, она отвечает на обращения департамента инспектирования и департамента судейства, когда возникают те или иные разногласия в оценке эпизодов.
Но главным образом ЭСК выступает как инструмент для успокоения болельщиков и клубов, когда их представители бурно и не очень выражают недовольство работой арбитров и им нужно куда-то пожаловаться.
Именно поэтому в комиссии были и есть иностранные эксперты. К ним вроде как доверия больше (да, они в ЭСК в первую очередь по этой причине), а значит, ЭСК со своим мнением может выступать как некая верховная судебная инстанция. Настолько верховная, что на ее вердикт даже не подать апелляции.
Но вернемся к статистике. Дело в том, что ЭСК не рассматривает все спорные эпизоды, возникающие по ходу чемпионата. Она реагирует только на упомянутые выше обращения. И то не на все, а лишь на те, что должна рассматривать в соответствии с утвержденным положением.
Например, она не станет оценивать правильность назначения углового удара, вбрасывания мяча или установки стенки перед выполнением штрафного удара. ЭСК изучает только ключевые эпизоды. То есть в тексте жалобы может оказаться 20 моментов, в которых клуб не согласен с вердиктами судейской бригады, но официальный ответ может быть дан, к примеру, только по одному из них. Нередко для создания видимости «убийства» представители клуба могут «накидать» с десяток моментов, а затем по всем из них получить ответ: судья прав.
Отсюда и статистические данные, которые покажут, что в большинстве случаев судьи действительно были правы. А ошибались намного реже. Это приятно читать и слышать, но это не отражает общей ситуации, которая далека от идеальной. И будет такой еще продолжительное время, потому что у нас мало классных арбитров, а также еще меньше правильно обученных и опытных видеоассистентов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2