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Судейство

Сегодня, 11:00

Судьи чаще ошибаются в пользу «Спартака» и «Химок». В каждой второй игре РПЛ есть неверное решение арбитра

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Александр Соболев и Александр Эктов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Подводим итоги работы рефери в первой части чемпионата России-2022/23. Ошибок стало больше.

Сравнение с прошлыми сезонами

В чемпионате России-2020/21, по мнению эксперта «СЭ», судьи ошиблись 54 раза в 238 матчах.

В первой части турнира-2021/22 было 51 неверное решение в 144 сыгранных встречах. За весь турнир их накопилось 87 в 244 матчах.

К сожалению, в чемпионате-2022/23 в среднем ошибок стало еще больше — 67 в 136 играх. То есть почти в каждой второй встрече принимается неправильное решение в ключевом эпизоде.

При этом не учтены ошибки, исправленные после вмешательства видеоассистентов (ВАР).

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Треть ошибок — в пользу химчан и спартаковцев. Главный «пострадавший» — «Урал»

Чаще всего судьи ошибались, если можно так выразиться, в пользу «Химок» (10 раз) и «Спартака» (семь различных эпизодов). Но при этом шесть раз вердикт арбитров был ошибочно вынесен не в пользу красно-белых.

Столько же раз могли выразить недовольство игроки и тренеры ЦСКА. А больше всех досталось от рефери «Уралу» — девять решений «против».

В прошлом чемпионате главными «выгодоприобретателями» стали «Локомотив» и «Зенит», а чаще других страдали от ошибок судей «Ростов» и «Краснодар».

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Ошибки в матчах команд-участниц чемпионата России-2022/23.

Лучший — Безбородов, худшие — Бобровский, Фролов и Кукуляк

Не первый год держит высокую планку ветеран Владислав Безбородов — и по внешнему виду, и по физической готовности, и по качеству работы. Отсюда и больше всего назначений — 16 в 17 состоявшихся турах (14 судьей и два в роли ВАР). И по среднему числу ошибок он тоже дает фору, используя огромный опыт и мастерство.

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На другом «полюсе» — Ян Бобровский и Антон Фролов, у которых всего 18 матчей чемпионата России на двоих. Они продолжают набивать шишки. Как и Евгений Кукуляк.

Ошибки арбитров в чемпионате России-2022/23.

Статистика ЭСК намного лучше

В нашем футболе нередко вводят людей в заблуждение, собирая и публикуя статистику, касающуюся решений экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК). Как известно, она отвечает на обращения департамента инспектирования и департамента судейства, когда возникают те или иные разногласия в оценке эпизодов.

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Но главным образом ЭСК выступает как инструмент для успокоения болельщиков и клубов, когда их представители бурно и не очень выражают недовольство работой арбитров и им нужно куда-то пожаловаться.

Именно поэтому в комиссии были и есть иностранные эксперты. К ним вроде как доверия больше (да, они в ЭСК в первую очередь по этой причине), а значит, ЭСК со своим мнением может выступать как некая верховная судебная инстанция. Настолько верховная, что на ее вердикт даже не подать апелляции.

Но вернемся к статистике. Дело в том, что ЭСК не рассматривает все спорные эпизоды, возникающие по ходу чемпионата. Она реагирует только на упомянутые выше обращения. И то не на все, а лишь на те, что должна рассматривать в соответствии с утвержденным положением.

Например, она не станет оценивать правильность назначения углового удара, вбрасывания мяча или установки стенки перед выполнением штрафного удара. ЭСК изучает только ключевые эпизоды. То есть в тексте жалобы может оказаться 20 моментов, в которых клуб не согласен с вердиктами судейской бригады, но официальный ответ может быть дан, к примеру, только по одному из них. Нередко для создания видимости «убийства» представители клуба могут «накидать» с десяток моментов, а затем по всем из них получить ответ: судья прав.

Отсюда и статистические данные, которые покажут, что в большинстве случаев судьи действительно были правы. А ошибались намного реже. Это приятно читать и слышать, но это не отражает общей ситуации, которая далека от идеальной. И будет такой еще продолжительное время, потому что у нас мало классных арбитров, а также еще меньше правильно обученных и опытных видеоассистентов.

Ошибки судей в чемпионате России-2022/23.
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
Евгений Кукуляк
Ян Бобровский
34
48
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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