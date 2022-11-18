Судьи чаще ошибаются в пользу «Спартака» и «Химок». В каждой второй игре РПЛ есть неверное решение арбитра

Подводим итоги работы рефери в первой части чемпионата России-2022/23. Ошибок стало больше.

Сравнение с прошлыми сезонами

В чемпионате России-2020/21, по мнению эксперта «СЭ», судьи ошиблись 54 раза в 238 матчах.

В первой части турнира-2021/22 было 51 неверное решение в 144 сыгранных встречах. За весь турнир их накопилось 87 в 244 матчах.

К сожалению, в чемпионате-2022/23 в среднем ошибок стало еще больше — 67 в 136 играх. То есть почти в каждой второй встрече принимается неправильное решение в ключевом эпизоде.

При этом не учтены ошибки, исправленные после вмешательства видеоассистентов (ВАР).

Треть ошибок — в пользу химчан и спартаковцев. Главный «пострадавший» — «Урал»

Чаще всего судьи ошибались, если можно так выразиться, в пользу «Химок» (10 раз) и «Спартака» (семь различных эпизодов). Но при этом шесть раз вердикт арбитров был ошибочно вынесен не в пользу красно-белых.

Столько же раз могли выразить недовольство игроки и тренеры ЦСКА. А больше всех досталось от рефери «Уралу» — девять решений «против».

В прошлом чемпионате главными «выгодоприобретателями» стали «Локомотив» и «Зенит», а чаще других страдали от ошибок судей «Ростов» и «Краснодар».

Лучший — Безбородов, худшие — Бобровский, Фролов и Кукуляк

Не первый год держит высокую планку ветеран Владислав Безбородов — и по внешнему виду, и по физической готовности, и по качеству работы. Отсюда и больше всего назначений — 16 в 17 состоявшихся турах (14 судьей и два в роли ВАР). И по среднему числу ошибок он тоже дает фору, используя огромный опыт и мастерство.

На другом «полюсе» — Ян Бобровский и Антон Фролов, у которых всего 18 матчей чемпионата России на двоих. Они продолжают набивать шишки. Как и Евгений Кукуляк.

Статистика ЭСК намного лучше

В нашем футболе нередко вводят людей в заблуждение, собирая и публикуя статистику, касающуюся решений экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК). Как известно, она отвечает на обращения департамента инспектирования и департамента судейства, когда возникают те или иные разногласия в оценке эпизодов.

Но главным образом ЭСК выступает как инструмент для успокоения болельщиков и клубов, когда их представители бурно и не очень выражают недовольство работой арбитров и им нужно куда-то пожаловаться.

Именно поэтому в комиссии были и есть иностранные эксперты. К ним вроде как доверия больше (да, они в ЭСК в первую очередь по этой причине), а значит, ЭСК со своим мнением может выступать как некая верховная судебная инстанция. Настолько верховная, что на ее вердикт даже не подать апелляции.

Но вернемся к статистике. Дело в том, что ЭСК не рассматривает все спорные эпизоды, возникающие по ходу чемпионата. Она реагирует только на упомянутые выше обращения. И то не на все, а лишь на те, что должна рассматривать в соответствии с утвержденным положением.

Например, она не станет оценивать правильность назначения углового удара, вбрасывания мяча или установки стенки перед выполнением штрафного удара. ЭСК изучает только ключевые эпизоды. То есть в тексте жалобы может оказаться 20 моментов, в которых клуб не согласен с вердиктами судейской бригады, но официальный ответ может быть дан, к примеру, только по одному из них. Нередко для создания видимости «убийства» представители клуба могут «накидать» с десяток моментов, а затем по всем из них получить ответ: судья прав.

Отсюда и статистические данные, которые покажут, что в большинстве случаев судьи действительно были правы. А ошибались намного реже. Это приятно читать и слышать, но это не отражает общей ситуации, которая далека от идеальной. И будет такой еще продолжительное время, потому что у нас мало классных арбитров, а также еще меньше правильно обученных и опытных видеоассистентов.