В июле Чистяков не удалил обидчика Соболева, сегодня — спартаковца. Все справедливо?
Судья не считает удар в голову фолом?
На исходе 23-й минуты матча «Сочи» — «Спартак» Александр Соболев ударил Артура Юсупова правой рукой в голову, но арбитр Артем Чистяков не зафиксировал нарушение правил, не назначил штрафной удар, не вынес нападающему красно-белых предупреждение и продолжил игру.
Для Соболева эта желтая карточка стала бы второй в матче — за ней он получил бы красную и покинул поле. Но судья, находившийся в хорошей позиции, ошибочно не наказал спартаковца.
Долг возвращен?
Получается, что Чистяков вернул «долг» Соболеву за игру 3-го тура «Спартак» — «Оренбург» (4:1). Счет по ошибкам в эпизодах с участием форварда стал 1:1.
В той июльской игре на 21-й минуте судья не показал красную карточку и не удалил с поля Александра Эктова, который едва не сломал ногу нападающему красно-белых. Тогда судья даже не зафиксировал нарушение правил и позволил гостям начать контратаку.
Не вынесены два предупреждения Терехову и одно — Пруцеву
На 6-й и 27-й минутах матча «Сочи» — «Спартак» Чистяков дважды ошибочно не наказал желтой карточкой Сергея Терехова. Сначала сочинский защитник сыграл грубо против Данила Пруцева, ударив его открытыми шипами в голеностоп, а затем, не попытавшись сыграть в мяч, врезался в Соболева.
На 49-й уже сам Пруцев резко пошел шипами в Тимофея Маргасова и сбил его. Спартаковец за такой фол тоже избежал дисциплинарной санкции.
Интересно, что во всех упомянутых эпизодах двух игр (за исключением последнего) обзор судье никто не перекрывал — он мог видеть детали единоборств.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2