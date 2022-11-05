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Судейство

Сегодня, 16:45

В июле Чистяков не удалил обидчика Соболева, сегодня — спартаковца. Все справедливо?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Судья Артем Чистяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В игре 16-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (1:1) арбитр ошибочно не вынес второе предупреждение нападающему красно-белых Александру Соболеву и не показал ему красную карточку.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:1
Спартак

Судья не считает удар в голову фолом?

На исходе 23-й минуты матча «Сочи» — «Спартак» Александр Соболев ударил Артура Юсупова правой рукой в голову, но арбитр Артем Чистяков не зафиксировал нарушение правил, не назначил штрафной удар, не вынес нападающему красно-белых предупреждение и продолжил игру.

«Сочи» — «Спартак» — 1:1.

Для Соболева эта желтая карточка стала бы второй в матче — за ней он получил бы красную и покинул поле. Но судья, находившийся в хорошей позиции, ошибочно не наказал спартаковца.

"Сочи" - "Спартак" - 1:1.

Долг возвращен?

Получается, что Чистяков вернул «долг» Соболеву за игру 3-го тура «Спартак» — «Оренбург» (4:1). Счет по ошибкам в эпизодах с участием форварда стал 1:1.

"Сочи" - "Спартак" - 1:1.

В той июльской игре на 21-й минуте судья не показал красную карточку и не удалил с поля Александра Эктова, который едва не сломал ногу нападающему красно-белых. Тогда судья даже не зафиксировал нарушение правил и позволил гостям начать контратаку.

Не вынесены два предупреждения Терехову и одно — Пруцеву

На 6-й и 27-й минутах матча «Сочи» — «Спартак» Чистяков дважды ошибочно не наказал желтой карточкой Сергея Терехова. Сначала сочинский защитник сыграл грубо против Данила Пруцева, ударив его открытыми шипами в голеностоп, а затем, не попытавшись сыграть в мяч, врезался в Соболева.

"Сочи" - "Спартак" - 1:1.

На 49-й уже сам Пруцев резко пошел шипами в Тимофея Маргасова и сбил его. Спартаковец за такой фол тоже избежал дисциплинарной санкции.

Интересно, что во всех упомянутых эпизодах двух игр (за исключением последнего) обзор судье никто не перекрывал — он мог видеть детали единоборств.

Хавбек &laquo;Спартака&raquo; Роман Зобнин (слева) и&nbsp;защитник &laquo;Сочи&raquo; Кирилл Заика. «Спартак» снова не взял Колизей. Красно-белые потеряли очки в Сочи

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
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 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
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 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
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