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Судейство

Сегодня, 10:35

Гонорары судей и инспекторов в РПЛ превысили 50 миллионов рублей

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Российский арбитр Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Расходы на выплаты вознаграждений 91 судье и 21 инспектору в первой части чемпионата России-2022/23 составили 50 490 000 рублей.

В данную сумму не входит ежемесячная зарплата арбитров 50 тысяч рублей. Ранее она составляла 30 тысяч. Впервые увеличенная зарплата была выплачена тем судьям, кому она полагается, за июль этого года. Получается, что каждый из них в общей сложности за пять месяцев с июля по ноябрь получит еще по 250 тысяч.

Гонорарные расходы распределились следующим образом:

— на арбитров — 15 640 000;

— на ассистентов — 14 960 000;

— на резервных — 3 400 000;

— на видеоарбитров — 7 820 000;

— на ассистентов видеоарбитров — 3 910 000;

— на инспекторов — 4 760 000.

В чемпионате России-2022/23 проведены 136 матчей, во всех играх использовались видеоарбитры и их помощники.

В этом сезоне в соответствии с регламентом турнира вознаграждение за судейство одного матча чемпионата с 1-го по 18-й тур составляет: у судьи — 115 000 рублей, у ассистента — 55 000, у резервного — 25 000, у видеоарбитра — 57 500, у ассистента видеоарбитра — 28 750.

С 19-го тура размер гонораров у всех, кроме резервного, увеличится. Он составит: у судьи — 200 000 рублей, у ассистента — 100 000, у резервного — 25 000, у видеоарбитра — 100 000, у ассистента видеоарбитра — 50 000.

Инспектор за один матч получает 35 тысяч рублей.

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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 - : -
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