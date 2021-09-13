900 матчей «Спартака»: главные цифры о юбилейных играх красно-белых

Важные цифры после победы «Спартака» над «Химками» (3:1) в 7-м туре РПЛ.

Матч с «Химками» стал для красно-белых 900-м в чемпионатах России. В субботу красно-белые стали второй после «Локомотива» командой, добравшейся до этой отметки, в воскресенье к тандему москвичей-соседей присоединился ЦСКА. «Спартак» по-прежнему лидирует в высшем дивизионе не только по числу трофеев, но и по победам, забитым голам и набранным очкам.

Клубы, которые провели больше всего матчей в высшем российском дивизионе. Фото «СЭ»

В юбилейных встречах красно-белые одержали пять побед при одной ничьей и трех поражениях. При этом только в 2001 году спартаковцы отпраздновали круглую дату более результативно. Тогда воронежский «Факел» получил от команды Олега Романцева пять мячей, сейчас «Химки» — три.

Юбилейные матчи «Спартака» в чемпионате России. Фото «СЭ»

Для Руя Витории субботняя игра оказалась седьмой во главе московской команды в чемпионате. Реже «Спартаком» руководили только «и. о.» — Игорь Ледяхов, Рауль Рианчо и Сергей Кузнецов. Тройку лидеров составляют Олег Романцев (более трети матчей команды), Валерий Карпин и Массимо Каррера.

Все тренеры «Спартака» в чемпионатах России. Фото «СЭ»

Егор Титов продолжает лидировать в списке спартаковских гвардейцев с огромным отрывом. Главные преследователи среди действующих игроков — Роман Зобнин и Квинси Промес — выходили на поле в 129 встречах, кроме них рубеж в 100 также разменяли Артем Ребров (113) и Георгий Джикия (112).

Лидеры «Спартака» по числу матчей в чемпионатах России. Фото «СЭ»

С большим отрывом Титов продолжает лидировать и в списке снайперов. Его преимущество над Романом Павлюченко составляет 17 голов. Квинси Промес, забивший свой первый гол в сезоне и 63-й в премьер-лиге, приблизился к дуэту Павлюченко — Тихонов.