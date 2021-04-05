«Купить Тедеско деньгами? Зачем это надо?»
— Игра была напряженной, в целом она понравилась, — начал Мележиков. — Победили — это позитивно. Команду я поздравил и поздравления от Леонида Арнольдовича передал. Во время матча все очень сильно переживали: за счет, за то, что иногда команда подседала. Но было много положительных моментов и неплохой прессинг.
— Надпись Milano на вашей футболке означает, что оттуда приедет новый главный тренер?
— Нет, просто жена купила — вот, ношу.
— Клуб разговаривал с Доменико Тедеско после дерби с «Динамо» о продлении контракта. Последует еще попытка?
— Мы беседовали — на сегодняшний день тренер стоит на своем. Готовы к общению, но пока не о чем говорить. Решение его на данный момент бесповоротно.
— Срок, когда все должно решиться, — конец апреля?
— Работаем в тех условиях, которые имеем сейчас. Занимаемся подбором нового тренера, при этом полностью поддерживая и доверяя действующему. Если завтра будет принято другое решение или возникнет другое желание — безусловно, к этому готовы.
— Что значит подбор? Уже с кем-то связывались?
— Уже есть более-менее осознанный выбор. Думаю, в ближайшее время можно приступать и к переговорам — уже контактировали. Невозможно основываться на одном скаутинге. В какой-то момент необходимо переходить к обсуждению условий.
— Есть ли вариант купить Тедеско деньгами?
— Не знаю, насколько это корректно. Зачем это надо? Прежде всего, должно быть желание. Появится оно со стороны тренера — станем обсуждать в разумных пределах. Не появится — будем до конца его поддерживать. И если Тедеско намеревается уйти по окончании сезона, то хотим сделать это красиво.
— Мозес разыгрался. Какое решение будет по его выкупу?
— Это зависит не от нас. Мозес хороший исполнитель, игрок топ-уровня. Лично мое ощущение: когда он с мячом, некое спокойствие есть. По выкупу: там в арендном соглашении прописаны определенные условия. При их выполнении идет автоматическое продление.
— Педро Роша камнем висит на «Спартаке-2». Что с ним делать?
— Почему камнем? Бушманов им занимается. Бразильцу необходимо набрать игровые кондиции. Летом будем разбираться. Конкретных предложений нет.
— Когда и чем закончится тема по выплатам Газизову?
— Она находится в споре. Один из акционеров «Спартака» подал иск — сейчас с ним разбираемся. Недовольство акционера вылилось в определенный аудит клуба — мы его провели. Будем руководствоваться решением суда.
— Финансовый директор Денисевич уволен потому, что прошел этот аудит?
— Нет, не поэтому. У нас к нему нет никаких претензий. Расстались хорошо. В подготовке условий увольнения Леонид Арнольдович тоже принимал участие. Точно знаю, что нет претензий акционеров. Произошла рокировка кадров, и идет плановая передача дел.
Фамилию нового финдиректора не буду называть. Это человек из финансовой сферы и некоторое время работал у нас аудитором.
— Для вас игра с «Уфой» будем принципиальной, учитывая возвращение туда Газизова?
— Для меня это не имеет значения. Я на поле не выхожу, а футболисты настраиваются на каждую игру.
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