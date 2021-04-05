«Купить Тедеско деньгами? Зачем это надо?»

После матча «Ростов» — «Спартак» (2:3) на вопросы журналистов ответил управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков

— Игра была напряженной, в целом она понравилась, — начал Мележиков. — Победили — это позитивно. Команду я поздравил и поздравления от Леонида Арнольдовича передал. Во время матча все очень сильно переживали: за счет, за то, что иногда команда подседала. Но было много положительных моментов и неплохой прессинг.

— Надпись Milano на вашей футболке означает, что оттуда приедет новый главный тренер?

— Нет, просто жена купила — вот, ношу.

— Клуб разговаривал с Доменико Тедеско после дерби с «Динамо» о продлении контракта. Последует еще попытка?

— Мы беседовали — на сегодняшний день тренер стоит на своем. Готовы к общению, но пока не о чем говорить. Решение его на данный момент бесповоротно.

— Срок, когда все должно решиться, — конец апреля?

— Работаем в тех условиях, которые имеем сейчас. Занимаемся подбором нового тренера, при этом полностью поддерживая и доверяя действующему. Если завтра будет принято другое решение или возникнет другое желание — безусловно, к этому готовы.

— Что значит подбор? Уже с кем-то связывались?

— Уже есть более-менее осознанный выбор. Думаю, в ближайшее время можно приступать и к переговорам — уже контактировали. Невозможно основываться на одном скаутинге. В какой-то момент необходимо переходить к обсуждению условий.

— Есть ли вариант купить Тедеско деньгами?

— Не знаю, насколько это корректно. Зачем это надо? Прежде всего, должно быть желание. Появится оно со стороны тренера — станем обсуждать в разумных пределах. Не появится — будем до конца его поддерживать. И если Тедеско намеревается уйти по окончании сезона, то хотим сделать это красиво.

— Мозес разыгрался. Какое решение будет по его выкупу?

— Это зависит не от нас. Мозес хороший исполнитель, игрок топ-уровня. Лично мое ощущение: когда он с мячом, некое спокойствие есть. По выкупу: там в арендном соглашении прописаны определенные условия. При их выполнении идет автоматическое продление.

— Педро Роша камнем висит на «Спартаке-2». Что с ним делать?

— Почему камнем? Бушманов им занимается. Бразильцу необходимо набрать игровые кондиции. Летом будем разбираться. Конкретных предложений нет.

— Когда и чем закончится тема по выплатам Газизову?

— Она находится в споре. Один из акционеров «Спартака» подал иск — сейчас с ним разбираемся. Недовольство акционера вылилось в определенный аудит клуба — мы его провели. Будем руководствоваться решением суда.

— Финансовый директор Денисевич уволен потому, что прошел этот аудит?

— Нет, не поэтому. У нас к нему нет никаких претензий. Расстались хорошо. В подготовке условий увольнения Леонид Арнольдович тоже принимал участие. Точно знаю, что нет претензий акционеров. Произошла рокировка кадров, и идет плановая передача дел.

Фамилию нового финдиректора не буду называть. Это человек из финансовой сферы и некоторое время работал у нас аудитором.

— Для вас игра с «Уфой» будем принципиальной, учитывая возвращение туда Газизова?

— Для меня это не имеет значения. Я на поле не выхожу, а футболисты настраиваются на каждую игру.