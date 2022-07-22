Федотов против своей бывшей, самарская красота против чемпиона, два немца против поставленной игры Карпина

Обозреватель «СЭ» — о предстоящем туре РПЛ.

Дерби клубов, которых словно заколдовали в 1976-м

Первый тур чемпионата РПЛ-2022/23 получился вполне качественным и зрелищным, но золотыми обертками не сверкал. Во втором же — вывеска на вывеске, глаз радуется. Пятница: «Зенит» — «Крылья Советов». Суббота: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак». Воскресенье: «Динамо» — «Торпедо», «Локомотив» — «Ростов». Есть, конечно, и исключения — допустим, «Оренбург» — «Урал» к категории «обязательно к просмотру» отнести не рискну. Но как знать...

С какого перепугу, спросите, отношу к числу топовых матчей «Динамо» — «Торпедо»? Исключительно с исторического. Ну и дерби как-никак. Дерби чемпионов СССР. «Локомотив» таковым, например, никогда не был, хоть и участвовал в чемпионатах Союза с первого розыгрыша, и даже стартовый гол советских первенств забил железнодорожник Виктор Лавров. Но вот с золотом до Юрия Семина как-то не складывалось, хотя какие только титаны «Локо» не тренировали — Гавриил Качалин, Борис Аркадьев, Константин Бесков, Михаил Якушин, Александр Севидов.

А у «Динамо» с «Торпедо» — 14 чемпионских титулов в СССР на двоих. Если быть точным — 11:3. И в экспериментальном сезоне-1976, разделенном на два чемпионата, весной выиграли динамовцы, осенью — торпедовцы. И больше ни те ни другие чемпионами не становились. Словно кто-то их вместе в том 1976-м и заколдовал.

Виктор Лосев и Александр Бородюк. Александр Федоров, Фото «СЭ»

А для главного тренера черно-белых Александра Бородюка — встреча со своим игровым прошлым. Восемь лет олимпийский чемпион Сеула-1988 провел в составе бело-голубых, став в 1984-м обладателем Кубка СССР и забив наряду с Валерием Газзаевым по голу в овертайме финала с «Зенитом». С тех пор динамовцы выиграли только один Кубок — России в 1995-м. И тот по пенальти после нулевой ничьей с «Ротором».

В ранние российские времена «Динамо» еще проходило в еврокубках мощный в ту пору «Торино», а «Торпедо», между прочим, первый обладатель Кубка России, — сам «МЮ» Алекса Фергюсона. Их болельщикам в кошмарном сне не могло привидеться, что и те и другие вылетят из элитного дивизиона, а торпедовцы — даже из первого. Тогда казалось — все, команда умерла.

Но нет — сначала Бородюк вывел ее в премьер-лигу в 2014 году (сам, правда, не остался, и «Торпедо» тут же отправилось обратно), а теперь — повторно. Состав у команды, пока, правда, такой, что на выручку незадачливому молодняку приходится бросать двоих дедушек — Рязанцева и Лебеденко. И нервничает тренер на скамейке в матче первого тура с «Сочи» так, что за него жутко становится.

А «Динамо» торпедовский путь гораздо менее болезненно прошло несколько лет назад и нынешней своей судьбой показывает сопернику, что не надо отчаиваться и паниковать — все вдруг может вырулить в оптимистичном направлении. В этом матче, правда, оптимизму для «Торпедо» взяться, по мне, неоткуда. «Трешечку» бело-голубые оппоненту, думаю, отгрузят.

Футболисты «Крыльев Советов». ФК «Крылья Советов»

Проверка Самары на верность своему футболу

Пятница, затравка тура, обещает сочное зрелище. «Зенит» vs «Крылья» — самая стилистически красивая команда страны против просто сильнейшей. Парни Игоря Осинькина в первом туре на выезде закатили «Оренбургу» сразу четыре, у них рвал и метал (2+1) Максим Глушенков, которого, судя по всему, обида на не оценивший его по достоинству «Спартак» будет вести по жизни еще долго. Создается впечатление, что он из таких честолюбивых людей, которых негативная мотивация способна завести на большие дела. Попадет ли ему под горячую руку старший брат «Оренбурга» из Санкт-Петербурга?

А ведь «Зенит», едва не проиграв «Химкам», не может себе позволить дать слабину и в Санкт-Петербурге. Два тура без побед пригасят чемпионскую магию клуба из Питера, перед которым еще недавно все повально готовы были падать ниц. Но храбрец по имени Сергей Юран не то чтобы сорвал, но изрядно скомкал королевскую мантию, а чем Осинькин хуже? Может, разве что более романтическим настроем своей команды... Так низко, как «Химки» в первом тайме, она вряд ли будет играть. Не ее фасон. И может на этом попасться.

Тем не менее этот матч — проверка Самары на верность своему футболу. Играть тонко, зрелищно, комбинационно против обычных команд — это одно. Против чемпиона четырех последних лет — совсем другое. Ведь и два футболиста из числа лидеров из «Крыльев» этим летом ушли — Зиньковский и Сарвели. Но стиль, судя по первому туру, остался. Да и не может, похоже, у Осинькина быть иначе. По крайней мере, очень хочется на это надеяться.

Как и на то, что 17-летний талант Сергей Пиняев, которому стало плохо на тренировке и он был срочно госпитализирован, в скором времени вернется в строй. Дай бог ему здоровья!

Интересно и противостояние «Крыльев» и их бывшего лучшего снайпера Ивана Сергеева. Всего лишь в позапрошлом сезоне он забивал в ФНЛ за Самару сорок! И в «Зените», несмотря на весь скепсис (в том числе Артема Дзюбы в известном споре с Константином Геничем), он не оказался инородным телом, а его, как выразился бы Александр Григорян, вандерфульный победный гол «Спартаку» на Суперкубок России выветрится из памяти еще не скоро.

В прошлом сезоне «Крылья» в обоих матчах «Зениту» ни в какую уступать не хотели. В Питере до последнего отрезка игры на табло горел счет 1:1 после голов ушедших ныне Дзюбы и Зиньковского, и только Сутормин с пенальти привел чемпиона к победе. А в Самаре «Крылья», пропустив еще позднее, отыгрались уже в добавленное время. В общем, скучно в пятницу вечером точно не будет.

Владимир Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Матч имени Федотова

Ну а в матче имени Владимира Федотова — тем более! То, насколько болезненно босс «Сочи» Борис Ротенберг воспринял уход главного тренера, уже немало сказано, в том числе и мной. Интересно, на сайте и в соцсетях «барсов», где не прозвучало ни слова благодарности Федотову за фантастическую работу с клубом, сейчас вообще будет как-то упомянута его фамилия? Или запрет продолжает действовать?

И ЦСКА Федотова, и «Сочи» Вадима Гаранина наряду с «Крыльями» — три команды, которые в первом туре выиграли. То есть это еще и матч лидеров. Ну ладно — формально команд, занимающих второе и третье места. Армейцы с неожиданной для своего состава убедительностью отвалтузили «Урал», южане уверенно справились на выезде с «Торпедо».

Федотов знает, хоть ночью разбуди, все особенности игроков «Сочи», с которыми еще недавно работал, а состав поменялся совсем чуть-чуть. Но и футболисты «Сочи» знают, хоть ночью разбуди, методы построения игры своего бывшего главного.

Эксперты считают ключевой фигурой армейцев в первом туре вернувшегося из «Базеля» Федора Чалова. Их сотрудничество с Федотовым и вправду выглядит интригующим. А вот из воссоединения с Антоном Заболотным, который был у него лучшим снайпером в позапрошлом сезоне, не уверен, что выйдет что-то триумфальное. ЦСКА определенно нужны новички, причем сразу на нескольких позициях. И они уже начали подъезжать. Но к «Сочи» еще явно не успеют. Придется справляться без них.

В прошлом году, напомню, «Сочи» Федотова дважды обыграл ЦСКА в чемпионате, однако уступил ему в матче Кубка. И разгром на «Фиште» 4:1, когда три сочинцы забили в первые 15 минут и доминировали просто чудовищно, в памяти до сих пор.

Футболисты «Спартака». Фото Global Look Press

Помните 6:1 в пользу «Спартака» 16 месяцев назад? С тех пор — минус 11 легионеров на две команды

Еще пару лет назад пара «Краснодар» — «Спартак» гарантировала зрелище. Теперь его вероятность остается, но гарантии больше нет. По разным причинам. «Быки» после потери всех иностранцев, то есть 90% креатива, в начале весны шли к своему сенсационному четвертому месту отнюдь не невероятными лавандовыми полями Прованса — наоборот, собрались, нахмурились, сжали кулаки и принялись костьми ложиться в каждом матче. Сработало.

Теперь некоторые легионеры вернулись, но ожидать от них фирменного краснодарского футбола было бы наивно. Может, Александр Сторожук как выходец из системы «Краснодара» этого и хотел бы — но с тем составом, который у него есть, верх, несомненно, возьмет прагматизм. Тем более против «Спартака».

Нараспашку у «быков» сейчас было дома против «Факела», и хозяева после четвертого места и против новичка попахивали ароматом благодушия. За что и поплатились, а могли еще сильнее. Девять ударов в створ и куча голевых моментов у Воронежа не лезли ни в какие ворота, и хочется понять, разовая ли это история или она будет теперь у «Краснодара» постоянно.

«Спартак» же заново учится играть, что делает в последнее время с регулярностью раз в полгода. Вы помните Олега Кононова? Уже еле-еле? А ведь он работал с командой еще весной 2019-го, то есть каких-то три года назад. Потом полтора — Доменико Тедеско, по половине — Руй Витория и Паоло Ваноли. И вот теперь — Гильермо Абаскаль. Четыре иностранца подряд, причем строго через раз — сторонники владения и вертикального футбола. Исключительная последовательность спартаковских руководителей!

23.07.2022 | Краснодар — Спартак

Ничьи обеих команд в первом туре нельзя занести им в плюс. Только если «Спартаку» — за волю, ведь Виктор Мозес создал свой шедевр в меньшинстве. По игре же и красно-белые уступали «Ахмату», и «быки» — «Факелу», хотя ни тем ни другим по статусу не полагается. Особенно «Краснодару» на своем поле. А Грозный вообще-то в прошлом сезоне занял место на три строчки выше «Спартака», так что это я сказал просто по привычке.

Почему-то довольно часто матчи между двумя этими соперниками заканчиваются с крупным счетом. То «быки» пару раз красно-белых громили, то в марте прошлого года при Тедеско и Мураде Мусаеве вдруг у «Спартака» начало все залетать — и получите 6:1. С двумя дублями Соболева и Ларссона, голами Промеса и Понсе. Где сейчас те Ларссон и Понсе... А также Айртон, Жиго, Крал, Кабелла, Классон, Вильена, Вандерсон, Олссон, Ари.

Букмекерская компания БЕТСИТИ высоко оценила вероятность нового голевого шоу в исполнении соперников. На три и более гола в предстоящей игре коэффициент 1.83. ТБ 3.5 идет за 3.00, а на шесть и более голов котировка 12.0. Сделать ставку на матч вы можете с приветственным бонусом до 10 000 рублей новым игрокам!

А ведь это было год и четыре месяца назад. Р-раз — и чемпионат наш стал совсем другим. Большого зрелища от матча на «Арене Краснодар» по впечатлениям от первого тура я не жду. Рад буду ошибиться.

Йозеф Циннбауэр. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Ростов» с игрой, «Локо» — с авось и двумя немцами

«Локомотив» против «Ростова» — сочетание не скажу, что слишком манящее, но в нем главное — отличное впечатление, которое оставил клуб с Дона в матче первого тура с «Динамо». Кажется, Валерий Карпин проделал в короткое межсезонье очень дельную работу — хотя, конечно, по одному матчу, тем более невыигранному, судить нельзя. Но уж если бело-голубые на своем поле от «Ростова» еле ноги унесли...

Но тут все-таки не стоит забывать, что «Динамо» со Славишей Йокановичем тоже меняется, учится играть иначе, пусть и не радикально. У ростовчан же тренер сохранился, и весной команда заметно прогрессировала. Причем видно, что «Ростов» может играть по-разному: когда надо — в контроль, когда надо — в быстрые вертикальные атаки. Порадовал выход из обороны через пас — и это притом что фактура Комличенко и Голенкова позволяет играть гораздо проще, верховыми забросами на них. Но Карпин не ищет легких путей, и это делает ему честь.

С «Локомотивом» же, как обычно в последнее время, все непонятно. Вплоть до того, кто из двоих немцев эту команду тренирует. Александр Плутник с Томасом Цорном говорят одно, игроки — другое. А на выходе получается упущенная победа дома над «Нижним Новгородом» при трех четвертях игры в большинстве. Хотя и с признаками жизни от Антона Миранчука и Изидора.

Игра вроде и в Москве — а «Локомотив» фаворитом не видится. Потому что, по крайней мере по первому туру, игра у «Ростова» поставлена гораздо лучше. Но смотреть, конечно, надо на дистанции. Авось и удастся двухголовому тренеру Компперциннбауэру что-то поставить. Авось — главное слово, которое, боюсь, отражает суть нынешнего «Локо». Интересно, можно ли это слово перевести на немецкий?