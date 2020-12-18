Главные тренеры «Ростова» и ЦСКА Валерий Карпин и Виктор Гончаренко — о матче 19-го тура в Ростове-на-Дону (1:3) и итогах 2020 года.

«Нам почему-то очень нужно было закончить тот чемпионат»

* Карпин впервые за долгое время выставил одинаковый стартовый состав в двух матчах подряд — против ЦСКА после победы в Грозном над «Ахматом» (1:0), но из-за травмы Норманна уже на 14-й минуте был вынужден провести первую замену.

* Норманн осенью пропустил месяц — с середины октября, а игровой год из-за серьезных повреждений досрочно закончили еще два ключевых полузащитника дончан, Мамаев и Хасимото.

— Матч-катастрофа со всех точек зрения. Сначала пропущенный гол, затем травма Норманна. Это, к слову, о стабильности состава. У Терентьева — тоже повреждение, почти все замены были вынужденным. Говорить при этом о цельной игре? Во втором тайме ребята создавали моменты, давление, — сказал Карпин в послематчевом комментарии.

— Такое качество игры «Ростова» — не следствие чемоданного настроения футболистов перед отпуском?

— Абсолютно нет. Я не считаю, что содержание стало таким уж безобразным, чтобы пропускать три гола. Были определенные ошибки определенных игроков.

— Пока не известно, насколько серьезны повреждения замененных?

— Пока, естественно, нет. Похоже на травмы задней мышцы (бедра). Два матча за четыре дня сыграли на тяжелом поле: и в Грозном оно вязкое и тяжелое, и здесь сегодня — тоже. Ушибы тоже повлияли. Это конец года, наконец-то.

По поводу травм уже говорили все, кому не лень. Никто не хотел прислушиваться, нам почему-то очень нужно было закончить тот чемпионат. Бельгия и Франция не доигрывали и нормально себя чувствуют, а нам надо было кровь из носу закончить и сразу без предсезонки начать новый. Все получилось скомкано. Играли в том чемпионате через два дня на третий, в этом продолжили в таком же графике. И потом мы что-то хотим, говорим про какие-то еврокубки. Но это вопросы не ко мне, а к тем, кто хотел тот чемпионат закончить.

— Как оцените игру Сухомлинова, футболиста 2002 года рождения (он заменил Норманна, при этом Глебов появился только во втором тайме вместо Гиговича)?

— У нас и Гигович 2002 года рождения. А что про него не спрашиваете?

— Гигович давно играет и выходит в стартовом составе.

— Какая разница? Ему так же 18 лет. Сухомлинов сыграл хорошо, достойно, нормально. Неплохо вошел, прилично выглядел.

— Почему не играет Обухов?

— Восстанавливается после травмы.

«Результат — достойный, в какой-то степени неожиданный»

* «Ростов» в случае победы мог подняться на второе место — обойти «Сочи», ЦСКА и «Спартак» (по дополнительным показателям), а после поражения остался пятыми с 32 очками.

* В осеннем трансферном окне клуб расстался с рядом ключевых игроков: команду покинул Попов, Шомуродов, Зайнутдинов, Чернов, Ионов и Чистяков.

— Как в целом оцените эту часть сезона с учетом всех кадровых перемен в «Ростове»? — вопрос Карпину.

— С точки зрения результата, думаю, он достойный, принимая во внимание все факторы, которые были в течение сезона. И я даже сказал бы, что в какой-то степени неожиданный.

— У «Ростова» по-прежнему нет конкретной цели?

— Конкретной — нет.

— А неконкретной?

— Та же самая: создать стабильный состав, привести всех игроков в одно физическое состояние. Слава богу, этот год заканчивается, будет время выдохнуть. Будет время на подготовку, хотя бы месяц поработаем на сборах.

— Это поражение сильно испортило настроение перед зимней паузой?

— Сильно.

— В чем для вас в этом сезоне загадка ЦСКА? Два поражения, оба — фактически вчистую.

— Никакой загадки нет. Загадка не в ЦСКА, загадка в нас.

«Просто получилось забить больше»

* ЦСКА прервал серию из 7 матчей без побед в двух турнирах: 0=3-1, мячи 5-6 в РПЛ и 0=1-2, мячи 1-4 в Лиге Европы после встречи с «Ростовом» в Москве 8 ноября (2:0).

* Чалов забил самый быстрый гол сезона РПЛ (на 1:06), оформил хет-трик (а мог и покер) и довел число своих мячей в этом чемпионате до 5.

* ЦСКА проведет зимнюю паузу на втором месте: у армейцев 37 очков против 41 у «Зенита» и 35 у «Спартака».

«На каждую игру такая задача — много бить. Просто получилось забить больше, чем обычно. Была ударная позиция — надо бить. Сегодня все ребята настроились перед отпуском. Хотели порадовать наших болельщиков и наши семьи», — сказал Чалов в эфире «Матч премьер» после получения приза лучшему игроку матча.

О результате первой части чемпионата и борьбе за чемпионство форвард добавил: «Мы потеряли очень много очков. Не можем позволить себе терять столько, если на что-то рассчитываем. Спокойно отдохнем и будем биться. У нас всегда самые высокие задачи».

«Я делаю свою работу»

* Матч с «Ростовом» может стать последним в ЦСКА для главного тренера Виктора Гончаренко, который работает с командой с декабря 2016 года.

* Фанаты ЦСКА вывесили на «Ростов Арене» баннеры: «Михалыч, спасибо! Суперкубок, «Реал», евросезон 17/18, победы в дерби. Время уходить красиво».

После игры Гончаренко дал короткое интервью основному вещателю. Корреспондент спросил у тренера, может ли он опровергнуть многочисленные сообщения в прессе о своем уходе из команды даже в случае победы в Ростове. Белорусский специалист отреагировал так: «Могу сказать то же самое, что перед игрой. Моя работа — тренировать, а ваша — комментировать, распространять что-то и так далее. Я делаю свою работу».

На уточнение, означает ли это, что он остается главным тренером ЦСКА, Гончаренко ответил: «Ну я же здесь, с вами».

— Вы остаетесь главным тренером ЦСКА?

— Ну я же здесь, с вами



Ганчаренко в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР ответил на вопрос о возможном уходе из ЦСКА ? pic.twitter.com/RIc1j2EDp8 — Матч ТВ (@MatchTV) December 17, 2020

Чалов в своем интервью на вопрос о разговорах про возможный уход главного тренера сказал: «Мы внимания на это не обращали. Мы отстранились от этого. Наше дело — играть в футбол».

Также Гончаренко подвел итоги первой части сезона и подчеркнул, что доволен тем, как она сложилась. «Достаточно хорошо в плане результата и командной структуры. Длинная такая часть: мы все вышли из отпуска в конце мая, игры шли без подготовки и пауз, плюс сборные и еврокубки. На самом деле это тяжело, футболисты получили очень большую нагрузку. Наверное, такое большое число игр — это то, к чему надо стремиться. Но пока мы к этому не привыкли».