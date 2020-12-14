Отставка Гончаренко из ЦСКА: усталость металла

Результат

Первое, что подумалось после новости о возможной отставке Виктора Гончаренко, — это ведь главный долгожитель в РПЛ. Белорус работает в ЦСКА почти четыре года — с середины сезона-2016/17. На втором месте, кстати, Валерий Карпин: его стаж в «Ростове» — три года, клуб с Дона он возглавил 19 декабря 2017-го.

И тут нелишне вспомнить, чего добился Гончаренко в ЦСКА:

— Сезон-2016/17 — принял армейцев у Леонида Слуцкого, занял второе место;

— Сезон-2017/18 — еще со старой командой снова стал вторым. Набрал 9 очков в группе Лиги чемпионов, перейдя в Лигу Европы, где дошел до 1/4 финала;

— Сезон-2018/19 — с заново собранным составом финишировал в РПЛ четвертым. Нормальный результат, учитывая, что после тотального обновления и ухода почти всех многолетних лидеров многие ждали куда худшего. С другой стороны, хорошо проведенная осень, включая две победы над «Реалом» в ЛЧ, резко завысили планку ожиданий, поэтому итоговый результат и воспринят с неким разочарованием. Попутно Чалов стал лучшим бомбардиром лиги;

— Сезон-2019/20 — снова четвертое место в чемпионате. И это уже стало действительно разочарованием. Путевка в Лигу чемпионов упущена за тур до финиша после поражения от «Локомотива» (1:2), а еще за тур до того случилась обидная домашняя ничья с «Рубином» (1:1), когда гости сравняли счет на 88-й минуте. В обоих случаях решающими стали глупые пенальти после фолов Облякова и Набабкина.

Сейчас ЦСКА идет третьим, отставая на очко от «Спартака» и на четыре — от «Зенита». Вроде бы ничего катастрофического, рабочая ситуация. Но есть и затянувшаяся безвыигрышная серия, насчитывающая уже семь матчей. Если же оставить в стороне Лигу Европы и говорить только об РПЛ, то ЦСКА не побеждает четыре тура кряду — 1:1 с «Сочи» (д), 0:1 от «Рубина» (г), 2:2 с «Химками» (д) и 2:2 с «Уралом» (д). Как видим, три из четырех встреч прошли дома и ни один топ-соперник в них красно-синим не противостоял. Наверное, можно говорить о кризисе.

Но те болельщики ЦСКА, что хотят отставки Гончаренко, ставят ему в вину не столько последние результаты, сколько, по их мнению, стагнацию команды в целом — мол, молодой и перспективный проект не развивается, прогрессировать перестали отдельные люди вроде Чалова.

При этом популярно мнение, что в нынешнем сезоне ЦСКА показывает самый яркий и зрелищный футбол в РПЛ. Что вроде бы противоречит тезису о топтании на месте.

Статистика

Давайте пройдемся по цифровым показателям — к статистике можно относиться по-разному, но в данном случае это полезный инструмент.

Набранные очки

2018/19 2019/20 2020/21 51 50 56*

*Если клуб продолжит идти в том же графике.

Красно-синие в этом чемпионате забили 32 гола. Это 3-4-е место в лиге. Столько же мячей у «Спартака», больше только у «Краснодара» (34) и «Зенита» (40). При этом если взять пресловутый показатель xG, то у ЦСКА он равен 26,84, то есть армейцы забили даже больше того, на что наиграли. Для сравнения, в прошлом сезоне — 43 гола при xG 40,32.

Забитые голы

2018/19 2019/20 2020/21 46 43 53*

*Если клуб продолжит идти в том же графике.

Как видим, если ЦСКА продолжит набирать очки и забивать голы в том же темпе, что и сейчас, то к концу сезона заметно улучшит свои показатели по сравнению с прошлым и позапрошлым годами.

Основные игровые показатели в атаке

2018/19 2019/20 2020/21 Владение мячом, % 52,7 53,1 53,1 Точность передач, % 78,1 80,0 80,5 Удары 16,1 16,7 17,1 Удары в створ 5,0 5,4 6,2

Армейцы так же, как в прошлом сезоне, разыгрывают мяч. При этом выросло число ударов по воротам (красно-синие по этому показателю занимают первое место в РПЛ) и количество ударов в створ. Что, как уже говорилось, находит отражение и в графе голов- армейцы должны перекрыть свой прошлогодний показатель.

Еще одна деталь. В прошлом сезоне ЦСКА занимал первое место по времени, проводимому на чужой трети поля, и последнее — на своей (34% и 24% соответственно). Сейчас в принципе статистика не особенно изменилась: 31% времени у чужих ворот (2-е место в РПЛ) и последнее место на пару со «Спартаком» по времени, проводимому на своей трети (по 25%). Да, показатели чуть хуже, но разница несущественная.

Наконец, прессинг. В этом сезоне его интенсивность у ЦСКА составляет 9,85 PPDA. Это меньше, чем в прошлом и позапрошлом сезонах, — тогда было 8,60 и 9,36 соответственно. С другой стороны, после июньского разгрома от «Зенита» (0:4) и отъезда Гончаренко в Белоруссию красно-синие отказались от экстремально высокой линии обороны и стали защищаться ниже. Отсюда и изменения в статистике.

Как бы то ни было, ЦСКА в этом сезоне совершенно точно не стал играть хуже, чем в прошлом, а где-то и добавил.

Новички

«Нападающий, центральный защитник, возможно, игрок в атаку плюс опорный хавбек», — так ответил Гончаренко на вопрос о желаемых приобретениях на пресс-конференции после заключительного матча прошлого сезона с «Тамбовом».

Пожелания выполнены. Нападающий —Гайч, центральный защитник — Фукс, игрок в атаку —Эджуке, ну а вместо опорного полузащитника — универсал Зайнутдинов. В сумме — 30,5 миллиона евро. Но пока особых вопросов нет только к Зайнутдинову.

С другой стороны, теперь у Гончаренко появилась глубина состава и возможность проводить ротацию, чего тренер был лишен прежде. И не сказать, что команда измотана. На пресс-конференции перед домашней встречей Лиги Европы с «Вольфсбергером» белорус прямо сказал, что функционально ЦСКА выглядит лучше, чем год назад.

За время зимних сборов у Гончаренко появилась бы возможность плотно поработать, в том числе и с новичками — как-то растормошить Гайча, научить играть в коллективный футбол Эджуке (удалось же Леониду Слуцкому сделать это с Мусой в свое время), залечил бы все свои болячки Фукс.

Но, конечно, интересно — это креатуры в первую очередь Гончаренко или он просто согласился со спортивным департаментом?

Контракт

Разговоры об отставке Гончаренко ходили и в прошлом сезоне. Вопросы к нему возникали. Иногда появлялось ощущение, что и сам тренер устал работать в условиях постоянной экономии и лепить команду, скажем так, из земли и палок. Однако весной ЦСКА перешел под контроль ВЭБ, в клуб тут же потянулись спонсоры, пошли средства на трансферы.

Прежний контракт Гончаренко заканчивался по окончании прошлого сезона, однако в конце мая ПФК официально объявил о продлении договора еще на один год. Впечатление это оставило странное — выглядело так, будто белорусскому специалисту дали последний шанс.

В этом смысле возможное скорое расставание смотрится немного удивительно. Если уж подписали новое соглашение на год, если оставили Гончаренко после 0:4 от «Зенита», заявления об отставке и отъезда в Белоруссию, то зачем принимать такое решение именно сейчас? ЦСКА заработал репутацию клуба, где к тренерам относятся максимально уважительно. Понятно, отставки были и будут, но расставаться за полгода до завершения контракта в ситуации, когда турнирной катастрофы нет, и даже поражение от «Ростова» не станет фатальным в плане борьбы за топ-2 — это не в духе красно-синих. Особенно с учетом того, что, повторю, имелись все возможности сделать это прошлым летом.

На мой взгляд, было бы логично дать Гончаренко возможность провести зимние сборы и довести до конца сезон. Тем более, для ЦСКА попадание в Лигу чемпионов, конечно, важно, но это не вопрос выживания, как раньше. А там уже решать.

Но, видимо, усталость металла — команды от тренера и тренера от команды — оказалась сильнее прямой логики.