Болельщики ЦСКА попрощались с Гончаренко
20:18
Болельщики ЦСКА во время выездного матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» вывесили баннер, на котором якобы прощаются с главным тренером клуба Виктором Гончаренко. Фото опубликовал Telegram-канал «Желто-синие будни».
Фанаты поблагодарили белорусского тренера за две победы над «Реалом» в групповом турнире Лиги чемпионов-2018/19, четвертьфинал Лиги Европы-2017/18, победы в дерби над «Спартаком» и не только.
«Михалыч, спасибо! За Суперкубок, «Реал», евросезон-17/18 и победы в дерби», — написано на баннере.
Ранее в СМИ была информация, что Гончаренко может покинуть клуб после сегодняшнего матча.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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