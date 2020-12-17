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Болельщики ЦСКА попрощались с Гончаренко

20:18
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Болельщики ЦСКА во время выездного матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» вывесили баннер, на котором якобы прощаются с главным тренером клуба Виктором Гончаренко. Фото опубликовал Telegram-канал «Желто-синие будни».

Фанаты поблагодарили белорусского тренера за две победы над «Реалом» в групповом турнире Лиги чемпионов-2018/19, четвертьфинал Лиги Европы-2017/18, победы в дерби над «Спартаком» и не только.

«Михалыч, спасибо! За Суперкубок, «Реал», евросезон-17/18 и победы в дерби», — написано на баннере.

Ранее в СМИ была информация, что Гончаренко может покинуть клуб после сегодняшнего матча.

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