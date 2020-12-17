Чалов проснулся! ЦСКА победил «Ростов»

3:1 — в Ростове-на-Дону

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

19-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:1)

Голы: Чалов, 2 (0:1). Чалов, 57 (0:2). Чалов, 82 (0:3). Козлов, 90+1 (1:3).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Терентьев (Козлов, 46), Хаджикадунич, Осипенко, Алеесами (Поярков, 78), Тугарев, Норманн (Сухомлинов, 14), Еременко, Гигович (Глебов, 73), Байрамян (Альмквист, 73), Полоз.

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Мариу Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Тикнизян, Ахметов, Дзагоев (Бистрович, 75), Влашич, Эджуке (Сигурдссон, 85), Чалов (Гайч, 90).

Предупреждения: Ахметов, 5. Сухомлинов, 43. Полоз, 43. Алеесами, 70. Мариу Фернандес, 85. Сигурдссон, 90. Влашич, 90+2. Глебов, 90+3.

Судьи: Москалев (Воронеж). Гаврилин (Владимир), Петросян (Бронницы).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа).

17 декабря. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

В последнее время с ЦСКА связан лишь один вопрос: уволят ли Виктора Гончаренко с поста главного тренера? На пресс-конференции после неудачного матча 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2) специалист не стал комментировать разговоры вокруг своей отставки. Однако они неизбежно возникают. Так, по информации «СЭ», только победа в гостевой игре 19-го тура премьер-лиги с «Ростовом» могла спасти Гончаренко от увольнения.

Задача армейцам предстояла сложнейшая, учитывая форму желто-синих. У команды Валерия Карпина и слаженный прессинг, и «физика», позволяющая оказывать давление все 90 минут, и удачно вписавшиеся в состав новички.

У красно-синих — скорее контраст. Из приобретений удачно выступает лишь Зайнутдинов. А внезапной проблемой стала потеря концентрации: чем еще можно объяснить второй пропущенный гол от «Урала»?

«Ростов» щадить ЦСКА не стал — состав сильнейший. Еще бы! Ведь дончане вновь могут побороться за Лигу чемпионов. В старте и Норманн, и Еременко, и Байрамян.

Наш состав на игру ? pic.twitter.com/pW8fKjg8pw — Football Club Rostov (@rostovfc) December 17, 2020

Гончаренко же решил довериться Чалову, несмотря на проблемную реализацию (2 гола в РПЛ при 5,56 xG). Логичное решение: у разыгравшегося Шкурина — дисквалификация, Гайч — до сих пор адаптируется к России.

?? Состав армейцев на финальный матч года! #РостовЦСКА pic.twitter.com/gkC3p6askh — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 17, 2020

Федор не подвел. На 2-й же минуте нападающий армейцев показал, как может реализовывать моменты:

Чалов обвел сразу двух игроков «Ростова» — Гиговича и Хаджикадунича, а затем нашел пространство для удара.

Федор понравился своей уверенностью. Раньше бросалось в глаза его стремление скорее избавиться от мяча — отсюда значительное количество передач под удар. По воротам «Ростова» он бил. А еще — забавно почеканил мяч в штрафной после одного из кроссов Фернандеса.

ЦСКА выполнял план на игру.

Во-первых, армейцы знали о высоком прессинге соперника. Поэтому использовали длинные пасы для выхода из-под него. Либо — индивидуальные действия Ахметова.

Во-вторых, в завершающей стадии атаки старались комбинировать. Это — Влашич с его непредсказуемыми для оппонентов передачами. Еще — Эджуке, у которого с пасом похуже. Да, нигериец прибавляет — хотя бы в том, что опускается в глубину и отрабатывает в обороне. Однако с дриблингом по-прежнему беда: обыгрыш ради обыгрыша — не лучшая идея, ведь поле — не бесконечное. И — Тикнизян, который понравился не только атакующими действиями, но и настырностью в прессинге.

В-третьих, красно-синие отдали мяч (43% - 57% по владению в первом тайме) и использовали быстрые атаки. В остальное время — компактно оборонялись: пожалуй, сейчас это главная задача для армейцев.

Что же «Ростов»?

К сожалению, команда Карпина лишилась Норманна уже на 14-й минуте встречи. Его заменил Сухомлинов. Лет — 18, а смелости — как у Чалова. И удары, и обводки, и отборы — пусть и с желтой карточкой.

Другие приемы — стандартные. Тот самый высокий прессинг, но с быстрым возвращением назад — в схему 4-3-3. Активные фланги — особенно правый, где взаимодействовали Терентьев и Тугарев. И индивидуальные скиллы Байрамяна: скорость и дриблинг.

В перерыве «Ростов» лишился еще одного игрока. Дискомфорт почувствовал Терентьев, а вместо него вышел Козлов.

Игроки ЦСКА постоянно искали передачами Чалова. И неспроста! Федор оформил дубль, грамотно выбрав позицию в штрафной:

Казалось бы, простой аут, но в обороне «Ростова» — хаос. Возможно, центральные защитники желто-синих подустали: во втором тайме Осипенко и Хаджикадунича можно было заметить в штрафной площади армейцев. А в это время в их прямой зоне ответственности финтил... Щенников!

Чалов же решил не успокаиваться и забить третий гол — будто бы отыгрывался за все упущенные моменты в сезоне. На этот раз — головой после кросса Магнуссона в штрафную.

Да, Козлов отыграл один мяч. Но уже в компенсированное время. Когда ведешь со счетом 3:0, а впереди — отпуск, наверное, можно позволить себе расслабиться.

Итак, ЦСКА победил. И доказал: этот состав может бороться за высокие места, несмотря на трансферные неудачи. При одном условии — тотальной концентрации. Будет дисциплина — появится все остальное: ударные позиции, реализация, результат.

Армейцы — вторые, а до «Зенита» — всего 4 очка. Так стоит ли увольнять Гончаренко?