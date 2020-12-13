Не отмазались за еврокубки. ЦСКА в большинстве упустил победу над «Уралом»

На «ВЭБ Арене» получилась боевая ничья в ярком матче — 2:2.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

18-й тур

ЦСКА — «Урал» — 2:2 (1:1)

Голы: Шкурин, 12 (1:0). Егорычев, 31 (1:1). Влашич, 61 — с пенальти (2:1). Калинин, 89 (2:2).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Васин, Магнуссон, Щенников, Дзагоев (Бистрович, 79), Влашич, Обляков, Зайнутдинов (Чалов, 63), Шкурин, Эджуке (Тикнизян, 79).

«Урал»: Помазун, Кулаков, Аугустыняк, Герасимов, Калинин, Ефремов (Евсеев, 83. Татаринов, 90+6), Йовичич, Мишкич, Егорычев (Шаболин, 87), Эль-Кабир, Погребняк.

Предупреждения: Зайнутдинов, 5. Егорычев, 16. Калинин, 22. Погребняк, 47. Мариу Фернандес, 76. Дзагоев, 78. Бистрович, 88. Обляков, 90+1.

Удаления: Погребняк, 48 (неспорт. повед., вторая ж.к.). Шкурин, 90+4.

Судьи: Сухой (Люберцы). Мурашов (Москва), Веретешкин (Санкт-Петербург).

ВАР: Карасев. Сафьян (оба — Москва).

13 декабря. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

ЦСКА в последнее время — одна сплошная неудача. В Лиге Европы — ноль побед и последнее место в группе. На заключительный матч с «Динамо» из Загреба даже не поехали некоторые лидеры. Действительно, зачем, если шансов не осталось уже после 5-го тура, а в РПЛ все тяжело. Три последние встречи — ни одного выигрыша.

Но самое забавное — турнирная таблица. Несмотря на спад, перед «Уралом» армейцы занимали третье место. Причем на фоне потерь очков конкурентами: после субботнего поражения «Спартака» в Сочи красно-синие получили шанс обойти красно-белых и забраться на вторую строчку. Ладно, Европа... Чемпионская гонка в РПЛ-то продолжается!

Состав на «Урал» Виктор Гончаренко выбрал интересный:

В центре обороны — Васин, а в нападении — Шкурин. Кажется, тренера достала плохая реализация Чалова, поэтому Федор остался в запасе.

У екатеринбуржцев свои проблемы. Взять хотя бы последний матч «шмелей» в РПЛ и 1:5 от «Зенита». В прошлом сезоне «Урал» был худшей командой чемпионата по пропущенным мячам (53). Сейчас — восьмой, но такими темпами может повторить неудачный результат.

— Зрители вам простят все, но не равнодушие! Идите и бейтесь! — такой баннер вывесили немногочисленные болельщики ЦСКА, пришедшие на заснеженную «ВЭБ Арену».

Кажется, еврокубки действительно простили. Это вам не ирония фанатов «Динамо», «благодаривших» команду за евросезон. Значит, оставалось биться.

И красно-синие поначалу бились. В каждом компоненте:

1. В прессинге — отсюда постоянные отборы и подборы. А еще — фолы игроков «Урала». Два — на Эджуке и Дзагоеве прямо возле своей штрафной.

2. Во фланговых атаках. Здесь и традиционные подключения Щенникова с Мариу Фернандесом, и подвижность Эджуке и Зайнутдинова, постоянно менявшихся местами и помогавших перегружать края.

3. В кроссах в штрафную. Так забил свой гол Шкурин.

? Илья Шкурин забивает во втором туре подряд



? Смотрите #ЦСКАУрал прямо сейчас на МАТЧ ТВ

? https://t.co/SnGHDLIFHjhttps://t.co/RjYvRIX7Pj — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 13, 2020

Здесь прекрасно все: и кросс от Зайнутдинова, и выбор позиции в штрафной, и реализация момента. В похожем стиле мог отличиться Магнуссон — исландец бил головой после розыгрыша штрафного. Правда, его гол не был засчитан из-за офсайда.

Что предлагал «Урал»? Контратаки и длинные забросы на скоростного Эль-Кабира и габаритного Погребняка. Тем интереснее забитый «шмелями» мяч.

? Второй гол Андрея Егорычева в этом сезоне



? Смотрите #ЦСКАУрал на МАТЧ ТВ

? https://t.co/SnGHDLIFHjhttps://t.co/AHZUWyMpIs — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 13, 2020

Сначала — недоработка от Влашича по Йовичичу. Затем — очень странная игра Васина, пустившего за спину Егорычева.

Чего не хватило ЦСКА для того, чтобы забить еще в первом тайме? Последнего паса. Кроссы быстро стали читаемыми, а вот игра низом не удавалась. Накручивал соперников Эджуке, но отдавал мяч не в те зоны. Тонко пытался действовать Шкурин: пятки от столь габаритного форварда — решение нестандартное.

Начало второго тайма — радостное событие для ЦСКА. И крайне несдержанное поведение от опытного Погребняка. Сначала он задел Магнуссона по лицу во время борьбы, а затем необычным образом отреагировал на решение арбитра показать справедливую желтую карточку. Погребняк просто откинул мяч в спину судье Сухому. Вторая желтая за минуту — настоящая подстава для «Урала».

Во-первых, гости остались в меньшинстве. Во-вторых, получили удар по командной тактике: на кого теперь забрасывать мяч в борьбу?

ЦСКА вновь использовал кроссы с флангов и технику Эджуке, но вышел вперед благодаря пенальти.

? Восьмой гол Николы Влашича в текущем розыгрыше чемпионата



? Смотрите #ЦСКАУрал на МАТЧ ТВhttps://t.co/ZZMeuJZYxe — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 13, 2020

Мяч попал в руку Герасимову, а Влашич хладнокровно пробил Помазуна.

Казалось бы, что оставалось «Уралу» в меньшинстве? Однако команда Матвеева атаковала, а в концовке вообще устроила навал. Его итог — гол Калинина головой. Чем-то похожий на мяч Шкурина: кросс от Кулакова и грамотный выбор позиции атакующим. Белорусского нападающего, кстати, удалили в компенсированное время за фол против Евсеева.

? Дебютный гол Игоря Калинина в этом сезоне приносит «Уралу» ничью в матче с ЦСКА#ЦСКАУрал на МАТЧ ТВhttps://t.co/az3YG3PmXl — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 13, 2020

ЦСКА не исполнил пожелания болельщиков с того самого баннера, вывешенного в начале матча. Равнодушными футболисты красно-синих не остались. Но вот бились ли?