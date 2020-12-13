Как стало известно «СЭ», главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко отправят в отставку в случае, если армейцы не возьмут три очка в гостевом матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом».

Не исключено, что менеджмент красно-синих пойдет на крайние меры еще до заключительной игры года, но это менее вероятный вариант. По нашим данным, руководство ПФК уже обсуждало возможный уход 43-летнего специалиста с рядом опытных футболистов — такой шаг был бы воспринят активом коллектива с пониманием.

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА, который не побеждает уже шесть матчей подряд в РПЛ и Лиге Европы, при неблагоприятном для Гончаренко сценарии назначат Василия Березуцкого. При этом пойдет поиск тренера на постоянной основе. Напомним, что контракт белоруса рассчитан до лета 2021 года.

ЦСКА с 34 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после 18 туров. Встреча с командой Валерия Карпина пройдет 17 декабря в Ростове-на-Дону.

(Вячеслав Короткин)