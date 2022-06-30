«На каком основании Каттани считает Абаскаля перспективным?» Интервью Олега Романцева

Рубрика «Спросите у Романцева».

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России традиционно отвечает на вопросы читателей «СЭ».

«Клаудиньо заслуженно стал лучшим»

Борис Кочетов: — Олег Иванович, вы ожидали, что лучшим игроком сезона по опросу «СЭ» станет Клаудиньо? И не настораживает ли то, что последние два сезона лучшими в России становятся иностранцы?

— Конечно, меня это не радует. К сожалению, сегодня в нашем футболе не так уж и много ярких личностей. Но не вижу причин ставить под сомнение выбор Клаудиньо. Бразилец — качественный футболист с прекрасной техникой и умением быстро принимать решения. Все это позволило ему не только сразу же вписаться в состав команды, вновь ставшей чемпионом, но и стать одним из ее лидеров. Лучшим Клаудиньо признали те, против кого он играл, — это доказывает, что все справедливо. Но я считаю, что в свое время другой бразилец Халк, которого тоже признавали лучшим, выглядел в том же «Зените» ярче и мощнее.

Виктор Чижов: — Ожидали ли появления в ЦСКА Владимира Федотова? Он сменил братьев Березуцких, которых вы называли перспективными тренерами.

— Думаю, что своей работой в «Сочи» Федотов это заслужил. Занять второе место с составом, который собрали несколько сезонов назад, — большой успех. ЦСКА искал, кому доверить команду, — и кандидатура Федотова, приведшего «Сочи» к серебру, представилась наиболее подходящей. Тем более что и фамилия-то своя, армейская!

Что касается братьев Березуцких, то я по-прежнему верю в их тренерские способности. И не исключаю, что они, набравшись опыта в новой профессии, еще вернутся в родной клуб.

Гильермо Абаскаль. Фото Global Look Press

Егор Туров: — «Спартак» снова пригласил тренера-загадку: у Абаскаля нет ни одного титула, но Лука Каттани считает его одним из самых перспективных специалистов Европы. Не кажется ли вам, что такое назначение — шаг на месте? И есть ли у клуба критерии при выборе нового тренера?

— У меня, уважаемый Егор, встречный вопрос: а на каком основании синьор Каттани считает Абаскаля перспективным? Если он скажет, что испанец всю жизнь мечтал поехать в Россию, чтобы тренировать «Спартак», то, извините, я не поверю. Впрочем, это выбор без промаха. Ведь с таким хорошим составом (а я считаю его именно таким) «Спартак» свое нынешнее место займет с любым тренером. Если говорить о каких-то критериях выбора, то я никогда этим не занимался. Но знаю одно — «Спартак» остается клубом с большими традициями и историей. А значит, и доверять работу с ним нужно специалисту с именем и серьезными результатами. Или кому-то из молодых тренеров, кто горит желанием вернуть «Спартаку» то имя и игру, которыми он славился в его времена.

«Я был уверен, что Бакаев — будущий лидер «Спартака»

Артур Горин: — Как вы относитесь к тому, что должности спортивных директоров в клубах РПЛ все чаще занимают иностранцы? В «Динамо» за это отвечает Бувач, в «Спартаке» — Каттани. Ведь для такой работы необходимо знание особенностей нашего футбола и языка.

— Замечу, что в каждом клубе спортивный директор может играть разную роль. Если хозяин доверяет ему на сто процентов, то это — фигура номер один. В противном случае он не более чем пешка. Пока никто из тех, кто приходил в наш футбол из-за рубежа, чудес не сотворил. И прежде всего потому, что они не были до конца погружены в специфику футбола, в его тонкости и нюансы. Я уже не говорю о недостаточном владении русским языком, а чаще всего они его просто не знали. Если в тренерском деле это еще как-то компенсируется переводчиком или толковыми помощниками, то в работе спортивного директора- огромный минус. Но здесь последнее слово за тем, кто платит деньги. Как говорится, хозяин — барин.

Зелимхан Бакаев. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Олег Крайнев: — Уход Бакаева — потеря для «Спартака»? Вам не показалось странным заявление гендиректора клуба Евгения Мележикова о том, что все вопросы по расставанию лучше задавать Луке Каттани?

— А почему это вопрос к Каттани, который Бакаева не воспитывал? Я бы еще спросил итальянца: как так получилось, что один из самых перспективных игроков уходит из команды, да еще к конкуренту? А заодно поинтересовался бы, почему его так мало использовали. Может, тот же Каттани с тренером не смогли найти подход к парню? Вот где пригодилось бы знание языка! А ведь в некоторых играх Зелимхан был хорош. Я был уверен, что это будущий лидер «Спартака». Да, временами был нестабилен. Значит, с ним стоило разговаривать, искать причины перепадов в игре. Теперь этим будет заниматься уже Семак. У него это получается. А для Бакаева «Зенит» станет проверкой характера. И то, что Дзюба ее выдержал на отлично, должно стать для него примером.

Марина Ключнева: — Олег Иванович, «Спартак» покинул Ларссон. Не стоило ли его уговорить вернуться?

— Ни в коем случае! Это мой принцип. Займешься уговорами, а потом футболист сядет на шею тебе и команде. Вот причину того, почему он захотел уйти, тренеру знать надо — пригодится на будущее.

«Не удивлюсь, если завтра в ФИФА вообще запретят легионерам играть в России»

Андрей Соколов: — Как отнеслись к тому, что «Спартак» посчитал проведение матча за Суперкубок с «Зенитом» в Питере нарушением спортивного принципа и заявлял о его возможном бойкоте?

— Насчет бойкота — это, конечно, перебор. В остальном возмущение «Спартака» вполне обоснованно. Ведь этот матч должен выявить сильнейшего, что возможно только при абсолютно равных условиях. А здесь их нет, поскольку всем известно — матч на своем поле дает определенное преимущество его хозяину. В данном случае «Зениту». Вообще, мне не очень приятно обсуждать эту тему. Скажу лишь, что от бойкота никто бы не выиграл, а вот проиграли бы все. В первую очередь болельщики.

Кирилл Розов: — Недавно вновь обсуждался вопрос о расширении премьер-лиги до 18 команд. Все осталось без изменений, но президент «Урала» Григорий Иванов убежден, что без этого шага развитие нашего футбола невозможно.А что думаете вы?

— Признаюсь, я был за расширение лиги. Но говорить, что без этого развитие нашего футбола в опасности, явный перебор. Да, с увеличением числа команд увеличится география турнира. С другой стороны, возрастет и число проходных матчей. Ведь класс команд премьер-лиги далеко не одинаковый. Да и стадионы не везде соответствуют современным требованиям. Вот сейчас решается вопрос о проведении матчей в Воронеже, где местная арена нуждается в срочном ремонте. Но не сегодня же это выяснилось? А ведь город футбольный, там народ валом пойдет на свой «Факел»! Значит, нужно помочь воронежцам выйти из положения.

Сергей Лобов: — В расположение «Спартака» до сих пор не вернулся Виктор Мозес — возможно, это связано с тем, что ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты. Не считаете, что это попытка нанести новый удар по российскому футболу?

— Однозначно, это новый удар. Причем достаточно болезненный. И то, чем занимается ФИФА, я бы назвал беспардонной игрой в одни ворота. А потому не удивлюсь, если завтра высокие футбольные чиновники вообще запретят иностранцам играть в России.

«Могу только поблагодарить «Рубин» за то, что не расстались со Слуцким»

Давид Карев: — Насколько неожиданным стало для вас то, что руководство «Рубина» не рассталось с Леонидом Слуцкими, несмотря на вылет из РПЛ?

— Пожалуй, это стало меня самой большой неожиданностью сезона. Могу только выразить благодарность руководству республики и клуба, которые проявили уважение и доверие к представителю нашей профессии. Чего в подобных ситуациях обычно не происходит. Кстати, замечу, что остаться в команде после такой неудачи для тренера — большое мужество. Теперь Леонида Викторовича ждет сложный сезон, который он должен завершить не просто возвращением в элиту, а появлением игры, которая вернула бы болельщикам надежды на будущие победы. Чего от всей души ему желаю.

Леонид Слуцкий. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Андрей Чугрин: — «Спартак» подписал Антона Зиньковского, которого в СМИ назвали «вторым Цымбаларем». А за счет чего самому Илье удалось выйти на первую роль в «Спартаке»? И что необходимо новичкам для быстрой адаптации в новой команде?

— Скажу сразу: как игрок и личность Цымбаларь уникален. А потому никто вторым Цымбаларем никогда не станет. Зиньковский должен оказаться тем, кто сумеет с честью пройти в «Спартаке» медные трубы. В «Крыльях» он уже прошел огонь и воду. Причем успешно и с достоинством, получив хорошее приглашение. Но сейчас ему предстоит доказать свою состоятельность в клубе, который финишировал ниже его бывшей команды. Посоветую ему не читать про то, что он может стать вторым Цымбаларем. А больше думать о том, как стать в «Спартаке» первым Зиньковским.

P. S. Еще раз спасибо, что не забываете. Возможно, я сказал не все, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню: любите «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш, Олег Романцев!