«Возможно, мне нужно быть более жестким с командой. Но я добрый человек». Вторая часть интервью Джикии
В день матча Россия - Словения в "СЭ" была опубликована первая часть беседы нашего обозревателя с капитаном "Спартака" и вице-капитаном сборной России Георгием Джикией. Сегодня, в канун матча в Ростове, — вторая часть разговора, посвященная красно-белым.
Разговор с Тедеско у нас на сто процентов будет
- Александр Соболев недавно рассказывал мне, что все игроки "Спартака" говорят Доменико Тедеско: «Оставайтесь!» Вы - тоже?
- Соболев - это вообще отдельная история, о нем надо давать особое интервью. А что касается Тедеско, то, понятное дело, все помнят, что он сказал в декабре. Но думаю, что довольно скоро у нас с ним будет разговор по этому поводу, и тогда уже появится какая-то конкретика.
Сейчас все довольны результатом и игрой. Все смотрят на голы и результаты - 6:1, 5:1... Но я смотрю на все происходящее немного по-другому. Вижу наши ошибки, конкретизировать которые в печати не буду. Но есть много моментов, которые надо улучшать.
- Тем не менее вы готовы встать и от имени команды и своего лично попросить Тедеско остаться?
- Повторяю: разговор со стопроцентной вероятностью будет. А то, что я скажу при команде, прозвучит именно там. Не хочу анонсировать для всех содержание этого разговора. Не люблю выносить такие вещи наружу.
- У вас есть внутреннее ощущение, что он может остаться?
- Честно, даже не думаю об этом. То, что он сказал в декабре, все обсуждают, как и мы. Но знаем одно: у нас до конца чемпионата семь игр, мы спокойно готовимся от матча к матчу. А Доменико на максимуме тренирует и заряжает нас, делает все то же самое, что и до зимы. Нет такого, чтобы после своего объявления он стал каким-то другим человеком.
- Если он все-таки уйдет, лично вы за россиянина или иностранца?
- С моей стороны отвечать будет некорректно, потому что не мне это решать. Да и не могу ответить, потому что все зависит от конкретных людей, а не их национальности.
— «Спартак» заиграл после возвращения к схеме с тремя центральными защитниками. Почему не получилось с двумя?
- Главное, как сказал Доменико, — не то, что не получилось, а что у нас теперь есть разные варианты. Схему с четырьмя защитниками мы отрабатывали на сборах, но после двух игр с ней вернулись к прежней, и та дала результат. Но, если что-то пойдет не так, мы уже имеем представление, как играть по-другому. Мы к этому готовы.
- Модель с четырьмя защитниками - просто еще сырая?
- Возможно.
- Вы были частью чемпионского "Спартака" Массимо Карреры, сейчас вы - капитан прогрессирующего "Спартака" Тедеско. Есть вещи, которые объединяют эти две команды?
- Не люблю сравнивать тренеров и созданные ими команды разных лет. Все эти разговоры на тему, как сыграли бы эти с теми, не поддерживаю, потому что они скорее для болельщиков, чем для профессионалов. Скажу так: тот "Спартак" был сильным, этот - становится. И может стать таким же сильным, чтобы добиться того же.
Думаю, Промес еще прибавит
- Теперь есть еще один объединяющий две команды фактор по фамилии Промес. Такое впечатление, что он был той самой деталью, которой не хватало, чтобы этот "Спартак" засверкал всеми красками.
- Конечно, это супер для нас, что он вернулся и сразу начал показывать свой уровень. Такого человека, как он, не хватало впереди в плане лидерских качеств. Для меня это очень важно. Я - защитник, Рома Зобнин - игрок центра поля, а то, что такой человек появился в атакующей линии - это для нас огромный плюс. Я и ему самому об этом говорил. Здорово и то, что Квинси знаком с нашим чемпионатом, ему не надо адаптироваться. Думаю, он еще прибавит.
- Его продали в "Севилью" в последний день летнего трансферного окна 2018 года. Это было настолько внезапно, что, припоминаю, он даже с командой попрощаться не успел.
- Не успел, да. Поэтому сейчас, когда Квинси вернулся, ждем, когда он проставится. В момент его возвращения одна за другой шли игры, и на это не было времени. Потом многие разъехались по сборным. Сейчас по возвращении определимся с датой мероприятия.
- Можно сказать, что его продажа, как и то, что не нашлось не то что равнозначной, но даже минимально адекватной замены, добила тот "Спартак"?
- Как раз в тот период много кто покинул "Спартак", поэтому нельзя все сводить к уходу Промеса. Но когда такой классный футболист, как Квинси, покидает команду, где каждый год забивал много мячей, — бесспорно, это была огромная потеря. Но он сделал такой выбор, и мы, конечно, его поддержали. Ведь он ушел в большой чемпионат, сделал шаг вперед. Но сейчас - вернулся. И надеюсь, что вернулся вовремя.
- Удивило ли вас то, что сейчас голландец поменял позицию по сравнению с тем, где он играл за "Спартак" в прошлом и превратился, по сути, в "десятку"?
- Да, сейчас он, можно сказать, свободный художник. Не следил за играми "Аякса" и "Севильи" должным образом, но знаю, что он и в Амстердаме порой выступал на этой позиции, а в Испании играл даже правого латераля при схеме с тремя центральными защитниками. Какая разница, если он забивает и отдает?
- Промес - такой же человек, как до ухода из "Спартака"?
- Думаю, да. Другое дело, что в первый его заход мы общались не так близко, поскольку я пришел в "Спартак" только в середине чемпионского сезона. Но сейчас больше разговариваем, открываемся друг другу, да и английский мой лучше, чем был тогда.
- Многие болельщики были крайне недовольны фильмом про Промеса на "Матч ТВ", восприняли его как происки "Зенита" и "Газпрома". Смотрели? Что скажете?
- Не смотрел. И не буду смотреть, потому что знаю Квинси в сто раз лучше, чем любой человек со стороны, который будет снимать о нем фильмы и давать в нем оценки. Могу сказать на сто процентов, что ничего нового из него не узнаю. А то, что там, возможно, какие-то вещи излишне красочно преподнесли, — понятное дело, что кому-то это надо.
Для меня Бакаев — только крайний хав. Очень хочу, чтобы он остался в «Спартаке»
- В момент возвращения Промеса вы немного потроллили Зелимхана Бакаева: мол, Квина возвращается, готовься вернуть ему 10-й номер. Какой была реакция?
(Усмехается) - Бака у нас вообще человек очень импульсивный. Понятно, что он сейчас - 10-й номер. Квинси, по-моему, с ним и не разговаривал на эту тему, поскольку уважительно относится к тому, что этот номер занят. Но, может, в конце сезона они и поговорят, не знаю.
- Что, по-вашему, происходит с Бакаевым в этом сезоне? Неужели это перенесенный коронавирус на него так повлиял?
- Да нет, коронавирус - это отговорки, с тех пор уже почти год прошел. Многое мне сложно понять. Ясное дело, он переживает, что не играет. Из-за этого все больше накручивает себя.
Плюс был момент в прошлом году, что его поставили играть "десятку", и у него пошло довольно-таки неплохо. Он, может, на эмоциях выдал классную серию в этой новой для себя роли. А затем соперники его прочувствовали, раскусили, что ли. Для меня, если говорить напрямую, он только крайний хав. Я ему об этом говорил лично. Его сильные качества - левая нога, дриблинг, хороший удар. Наверное, позиция и схема сейчас Баку немного сковывает. Тем более, что сейчас он не играет, и это на него еще больше давит.
- У него осталось чуть больше года до конца контракта.
- Как и у многих.
- Есть у вас уверенность, что он останется?
- Безусловно, хочу, чтобы Бакаев остался в "Спартаке". Он сильный футболист, который нужен команде. Тем более что он спартаковский воспитанник, почти 20 лет провел в системе клуба, и думаю, что в чемпионате России вряд ли видит себя в какой-то другой команде. Надеюсь, что он перезагрузится и поверит в себя.
Всегда говорю ему: «Бака, если что, я всегда готов тебе помочь. Просто скажи мне, что ты хочешь, — сделаю». Если что-то от меня зависит, со своей стороны готов 24 часа в сутки с ним разговаривать. Очень хочу, чтобы он играл, прогрессировал и вернулся в сборную. Потому что Зелимхан и этим расстроен. Знаю, что он очень хочет съездить и сыграть на Евро. Все в его руках и ногах. А я помогу ему на сто процентов.
Хотел бы поговорить с Романцевым о его видении роли капитана
- Вы прошли знаковую отметку в сто матчей за »Спартак". Для вас это серьезная веха, как и сам факт, что скоро вы заканчиваете второй сезон в качестве капитана красно-белых?
- Безусловно. 100 матчей за "Спартак" - это очень важно для меня, и надеюсь, что сыграю за команду еще столько же, а может, даже больше. А то, что я сейчас капитан, — огромная честь, иначе и быть не может. Помню, как стал им. Тогда команду покидали многие футболисты, и Олег Георгиевич (Кононов, — Прим. И.Р.), который тогда был главным тренером, на одной из тренировок сказал, что назначает меня капитаном, а Рому Зобнина — вице-капитаном.
- Через пару месяцев после ухода Кононова я брал у него большое интервью, и он сказал, что "Георгию нужно смелее подходить к своим капитанским обязанностям". Что он имел в виду?
- Возможно, то, что мне нужно быть более жестким с командой. Но я добрый человек. Стараюсь решать вопросы со всеми дипломатично, никогда не переходить какую-то грань.
- Победы над "Краснодаром" и "Динамо" были одержаны в тот момент, когда в больнице с инфарктом оказался легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев. Хотели морально его поддержать, думали об этом?
- Конечно. Передавали Олегу Ивановичу пожелания скорейшего выздоровления через Леонида Трахтенберга. Через него же узнавали, как у Романцева здоровье, на игру с "Краснодаром" вышли в футболках в его поддержку. И победами, думаю, порадовали его. Самое главное, что его выписали из больницы, и все хорошо.
- Знакомы с Романцевым лично?
- Здоровались, виделись. Но разговора тет-а-тет пока не было.
- О чем бы вы хотели его спросить?
- Если мне посчастливится с ним поговорить, то задам несколько вопросов, которые меня очень интересуют. Они будут связаны с отстаиванием интересов команды, с его видением роли капитана. Попрошу его советов на этот счет.
- С предыдущим капитаном, Денисом Глушаковым, как-то поддерживаете связь? Как относитесь к его роли в чемпионском "Спартаке" и к той травле, которую ему потом устроили фанаты?
- Видимся, когда наши команды встречаются в очных матчах. В обычной жизни - нет. Что касается заслуг Дениса в чемпионский год и вообще во время его пребывания в "Спартаке", то понятно, что он внес огромный вклад в победу команды в чемпионате, забил много классных голов. Прекрасно помню, какой мяч он вколотил на последних секундах матча с "Амкаром", когда мы с Сашей Селиховым еще были игроками клуба из Перми. Глушаков тогда провел тогда один из лучших своих сезонов в карьере, а то и лучший.
Что касается того, что у него затем случилось в жизни и потом вылилось на трибуны, то не хочу это комментировать — это его личная жизнь. Все уже давно в прошлом, и мусолить эту тему не хочется.
- Как капитан, устраиваете встречи игроков без тренеров в неформальной обстановке?
- Я за любое мероприятие, которое проводится вне рабочего времени и где есть еда! Да, мы собираемся, конечно. Чаще всего на дни рождения и другие праздники.
- Когда последний раз такое было?
- После "Краснодара".
В «Спартаке» все может быстро закончиться для кого угодно — от игрока до гендиректора
- Вы упомянули Кононова. Как думаете, почему у него не получилось в "Спартаке"? Хотя сам тренер считает, что работу в команде не провалил.
- Его уволили после нескольких проигранных матчей подряд. Но у нас были с ним и хорошие отрезки. В "Спартаке" давно уже не удивляюсь тому, что все может быстро закончиться для кого угодно - от футболиста до тренера и генерального директора. Это - "Спартак".
- Артем Ребров в своей колонке рассказывал об оригинальных способах тимбилдинга, которые практиковал Кононов. По словам вратаря, сначала команде они нравились, но быстро приедались. Что вы думали, например, насчет обязательного посещения клубного ресторана после каждого домашнего матча?
- Это всегда зависит от настроения. Когда выигрываешь и идешь в ресторан - это всегда праздник, это всегда весело. Тогда не важно, устал ты или нет. А после поражений немного не по себе. И как-то странно в такой ситуации смеяться, улыбаться, когда тем более там сидит кто-то из руководства, да еще и семьи игроков.
- Вообще, можете сказать, что сначала команда поверила в Кононова, а потом в нем разочаровалась?
- Таких слов говорить не буду. Все футболисты в команде должны быть профессионалами и играть так, чтобы это не зависело ни от каких очарований и разочарований. Наша цель — профессионально выполнять свою работу, то есть тренироваться и играть. А то, что произошло с Георгиевичем, в футболе бывает, к сожалению.
- Бывает и то, что произошло в "Спартаке" с Александром Кокориным. Как вы к нему относитесь, и почему у него ничего не получилось?
- Отношусь хорошо. Мне хотелось, чтобы он играл за нас, потому что Саша - классный футболист. В этом я не лукавлю, потому что все знают, какой он огромный талант. Но травмы не позволили ему раскрыться и в "Спартаке" это показать.
- Вы давали интервью "СЭ" за два дня до декабрьских матчей с "Сочи" и "Зенитом", говорили, что Кокорин тренируется в общей группе. А потом он вдруг не полетел. Не допускаете, что он действительно "закосил", и у него был негласный запрет играть против этих двух команд, о чем говорят спартаковские болельщики?
- Не думаю, что это так. Еще и потому, что в "Фиорентине" проблемы со здоровьем у Кокорина продолжились, а ни один болельщик, надеюсь, не может предположить, что ему запрещено играть с "Ромой" или "Ювентусом".
- Спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов в интервью выражал недовольство отношением Кокорина к тренировкам в течение первой части чемпионата. Вы что-то подобное замечали?
- Особо не следил именно за Сашей. Мне в первую очередь надо было следить за собой, потом - за молодыми ребятами, кто как тренируется и выкладывается. Может, со стороны смотрелось так, что и я иногда плохо тренировался, не добегал, не справлялся с работой, которую давал тренер по физической подготовке. Были такие ситуации. Порой случается, что делаешь все возможное, но не успеваешь. Все же - живые люди.
- Страшный человек - ваш тренер по физподготовке Владимир Чепзанович?
- Не страшный, но может сделать так, чтобы человек пропотел (усмехается). На самом деле он проделывает огромную работу. Чепзанович - большой молодец, и считаю, что "Спартаку" с ним повезло.
Думаю, у Урунова впереди огромная карьера. Просто за ним надо хорошо присматривать
- Вашего агента Вадима Шпинева видели в "Спартаке", и кое-кто это связал с тем, что красно-белые интересуются 19-летним полузащитником "Локомотива" Максимом Мухиным, еще одним его клиентом. Вы с ним до сборной были знакомы?
- Нет, как раз сейчас и познакомились. Я спрашивал о нем у ребят, в частности, у Рифата Жемалетдинова, учитывая, что он тоже клиент Вадима. Теперь увидел в работе и в игре его самого. Хороший, молодой, наглый на поле! Так и надо. Думаю, у него хорошее будущее. Желаю ему всего самого хорошего, но только не 11 апреля (в этот день "Спартак" сыграет с "Локомотивом", — Прим. И.Р.).
- Об арендованных игроках. В первую сборную, но не из "Спартака", а из "Химок", попал Резиуан Мирзов. Сам он заявил, что очень хочет получить второй шанс у красно-белых. А вы его ждете?
- Конечно, жду! Тем более что с Мирзовым нас связывает не только футбол. Мы и в повседневной жизни часто видимся, проводим много времени вместе. То, что он сейчас делает в "Химках", достойно уважения. Безусловно, хочу, чтобы он попробовал еще раз и со второй попытки добился успеха.
- Когда в Instagram появилось знаменитое фото Остона Урунова с брендовыми покупками, по-капитански "напихали" ему?
— «Пихаю» ему до сих пор, хоть он уже и в аренде! Мы с ним часто созваниваемся. Уникальный человек.
- Чем уникален?
- Всем! Даже не знаю, как его описать. Думаю, что у Остона впереди огромная карьера. Ему бы человека рядом, который будет за ним присматривать в жизни и правильно направлять!
- Урунова привел в "Спартак" Шамиль Газизов. Удивились, что его уволили спустя пять месяцев после прихода в клуб?
- Мы уже говорили, что я в "Спартаке" ничему не удивляюсь и спокойно отношусь к таким историям, когда люди приходят и уходят в короткие сроки.
- Хорошо ли знакомы с Заремой Салиховой, которая играет все большую роль в жизни "Спартака"?
- Если честно, не знакомы. Мы виделись один раз, когда она с Леонидом Арнольдовичем (Федуном, — Прим. И.Р.) приезжала на игру на сборах. Но личного общения вообще не было.
На игру в Питере «Спартак» не подъехал
- За несколько дней до питерского матча с "Зенитом" в декабре вы публично обещали войну. Но получилось, извините, избиение младенцев.
- Да, не подъехал "Спартак" на ту игру, согласен. Это никуда не годится, но такое тоже бывает, к сожалению.
- А есть понимание, почему?
- Возможно, сказалась неопытность многих футболистов. Просто испугались. «Зенит», выезд, принципиальная игра... Кто-то не справился с нервами, кто-то - с игровым заданием. В итоге получилось то, что все видели.
- Как вы отнеслись к жесткой, причем одновременной критике в свой адрес в ряде Telegram-каналов, части которых молва приписывает связь с пиарщиками "Спартака"?
- Я все это, конечно, замечаю. Нет вопросов, люди могут говорить, где я плохо сыграл, где из-за меня пропустили. Но когда пишут то, что не касается футбола и чего нет и близко, — это обидно больше всего. Потому что такие вещи тут же подхватывает общественность. И начинаются выводы из того, чего на самом деле не существует. Но к "Спартаку" это, уверен, не имеет отношения. Считаю, что клуб и я друг перед другом честны и можем прямо смотреть друг другу в глаза.
- Связываете ли критику в Telegram-каналах с переговорами по новому контракту? Не считаете ли, что кому-то хочется таким способом "подвинуть" вас по условиям?
- Думаю, что это никак не связано.
- Тогда зачем, по-вашему, подобные выпады нужны? И кому?
- Давно заметил: почему-то, как только "Спартак" выигрывает два-три матча подряд, то есть начинает возрождаться, то все кругом вдруг начинают видеть плохое в команде. Так что кто-то, может, таким образом хочет раскачать лодку. Да и вообще, у нас сейчас такое время, что хорошее вообще никому не интересно. Все хотят только плохое: читать, видеть, слушать.
- Насколько вы сами удовлетворены своей игрой и формой в последний год?
- Недоволен, когда я - центральный защитник и капитан, а команда занимает седьмое место. Это никуда не годится. Что касается меня лично, то да - на сто процентов был определенный застой, связанный с результатами, с тем, что команда не занимала те места, которые должна. Психологически, эмоционально давило, когда ты хочешь играть в Лиге чемпионов, хотя бы в Лиге Европы, а в реальности тебе приходится неделю ждать следующей игры.
Спад был, скрывать этого нельзя. Но в этом сезоне ребята, и я в том числе, набираем обороты. Каждый игрок по отдельности выжимает из себя максимум и прогрессирует. Поэтому думаю, что этот год будет и для "Спартака", и для меня лично шагом вверх.
- Критика в ваш адрес была особенно жесткой после поражения от "Рубина", когда говорилось, что вы отвечали за автора дубля Деспотовича.
- Персонально я с ним не играл. Понятное дело, что Деспотович - центрфорвард, и обязанность центральных защитников - не позволить ему забить. И, что касается первого гола, то, окажись я в той же ситуации еще раз, возможно, сыграл бы по-другому.
- Как продвигаются переговоры по вашему новому контракту?
- До сборной личный разговор со мной еще не начинался. Но все спокойно - до конца действующего контракта еще целый сезон и семь игр. Сейчас о контракте даже не думаю, потому что сейчас главное - закончить сезон на хорошей ноте. В приоритете - только это.
- Но на данный момент вы уверены, после следующего сезона останетесь в "Спартаке"?
- Думаю, что да. Мне кажется, и "Спартак" не против.
Верю в чемпионство в этом сезоне
- Исполнительный директор "Спартака" Евгений Мележиков в интервью заявил о необходимости чемпионства к столетию клуба, то есть в следующем сезоне, «позарез». Считаете, это правильная постановка вопроса? Не обрушит ли она на игроков дополнительное давление?
- У нас еще этот сезон не закончился, а вы уже про следующий спрашиваете (улыбается). То, что в в следующем, юбилейном году хотелось бы подарить нашим болельщикам чемпионство, — это безусловно. Так что все нормально сказано.
- Тогда вопрос ребром: верите ли в чемпионство в этом сезоне?
- Верю!
- Сильнее, чем это было осенью?
- Да. Наверное, из-за того, что осталось меньше времени до финиша, и картина выглядит более объективно. За 20 или 25 туров до конца сложно о чем-то предметно говорить, а сейчас, когда мы на финишной прямой, — почему бы и нет? Мы сделаем для этого все возможное.
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