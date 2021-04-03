«Возможно, мне нужно быть более жестким с командой. Но я добрый человек». Вторая часть интервью Джикии

О Промесе, Кононове, Бакаеве, Глушакове, новом контракте и критике в Telegram-каналах.

В день матча Россия - Словения в " СЭ " была опубликована первая часть беседы нашего обозревателя с капитаном " Спартака " и вице - капитаном сборной России Георгием Джикией . Сегодня , в канун матча в Ростове , — вторая часть разговора , посвященная красно - белым .

Разговор с Тедеско у нас на сто процентов будет

- Александр Соболев недавно рассказывал мне , что все игроки " Спартака " говорят Доменико Тедеско : « Оставайтесь !» Вы - тоже ?

- Соболев - это вообще отдельная история , о нем надо давать особое интервью . А что касается Тедеско , то , понятное дело , все помнят , что он сказал в декабре . Но думаю , что довольно скоро у нас с ним будет разговор по этому поводу , и тогда уже появится какая - то конкретика .

Сейчас все довольны результатом и игрой . Все смотрят на голы и результаты - 6:1, 5:1... Но я смотрю на все происходящее немного по - другому . Вижу наши ошибки , конкретизировать которые в печати не буду . Но есть много моментов , которые надо улучшать .

- Тем не менее вы готовы встать и от имени команды и своего лично попросить Тедеско остаться ?

- Повторяю : разговор со стопроцентной вероятностью будет . А то , что я скажу при команде , прозвучит именно там . Не хочу анонсировать для всех содержание этого разговора . Не люблю выносить такие вещи наружу .

- У вас есть внутреннее ощущение , что он может остаться ?

- Честно , даже не думаю об этом . То , что он сказал в декабре , все обсуждают , как и мы . Но знаем одно : у нас до конца чемпионата семь игр , мы спокойно готовимся от матча к матчу . А Доменико на максимуме тренирует и заряжает нас , делает все то же самое , что и до зимы . Нет такого , чтобы после своего объявления он стал каким - то другим человеком .

- Если он все - таки уйдет , лично вы за россиянина или иностранца ?

- С моей стороны отвечать будет некорректно , потому что не мне это решать . Да и не могу ответить , потому что все зависит от конкретных людей , а не их национальности .

— « Спартак » заиграл после возвращения к схеме с тремя центральными защитниками . Почему не получилось с двумя ?

- Главное , как сказал Доменико , — не то , что не получилось , а что у нас теперь есть разные варианты . Схему с четырьмя защитниками мы отрабатывали на сборах , но после двух игр с ней вернулись к прежней , и та дала результат . Но , если что - то пойдет не так , мы уже имеем представление , как играть по - другому . Мы к этому готовы .

- Модель с четырьмя защитниками - просто еще сырая ?

- Возможно .

- Вы были частью чемпионского " Спартака " Массимо Карреры , сейчас вы - капитан прогрессирующего " Спартака " Тедеско . Есть вещи , которые объединяют эти две команды ?

- Не люблю сравнивать тренеров и созданные ими команды разных лет . Все эти разговоры на тему , как сыграли бы эти с теми , не поддерживаю , потому что они скорее для болельщиков , чем для профессионалов . Скажу так : тот " Спартак " был сильным , этот - становится . И может стать таким же сильным , чтобы добиться того же .

Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Думаю, Промес еще прибавит

- Теперь есть еще один объединяющий две команды фактор по фамилии Промес . Такое впечатление , что он был той самой деталью , которой не хватало , чтобы этот " Спартак " засверкал всеми красками .

- Конечно , это супер для нас , что он вернулся и сразу начал показывать свой уровень . Такого человека , как он , не хватало впереди в плане лидерских качеств . Для меня это очень важно . Я - защитник , Рома Зобнин - игрок центра поля , а то , что такой человек появился в атакующей линии - это для нас огромный плюс . Я и ему самому об этом говорил . Здорово и то , что Квинси знаком с нашим чемпионатом , ему не надо адаптироваться . Думаю , он еще прибавит .

- Его продали в " Севилью " в последний день летнего трансферного окна 2018 года . Это было настолько внезапно , что , припоминаю , он даже с командой попрощаться не успел .

- Не успел , да . Поэтому сейчас , когда Квинси вернулся , ждем , когда он проставится . В момент его возвращения одна за другой шли игры , и на это не было времени . Потом многие разъехались по сборным . Сейчас по возвращении определимся с датой мероприятия .

- Можно сказать , что его продажа , как и то , что не нашлось не то что равнозначной , но даже минимально адекватной замены , добила тот " Спартак "?

- Как раз в тот период много кто покинул " Спартак ", поэтому нельзя все сводить к уходу Промеса . Но когда такой классный футболист , как Квинси , покидает команду , где каждый год забивал много мячей , — бесспорно , это была огромная потеря . Но он сделал такой выбор , и мы , конечно , его поддержали . Ведь он ушел в большой чемпионат , сделал шаг вперед . Но сейчас - вернулся . И надеюсь , что вернулся вовремя .

- Удивило ли вас то , что сейчас голландец поменял позицию по сравнению с тем , где он играл за " Спартак " в прошлом и превратился , по сути , в " десятку "?

- Да , сейчас он , можно сказать , свободный художник . Не следил за играми " Аякса " и " Севильи " должным образом , но знаю , что он и в Амстердаме порой выступал на этой позиции , а в Испании играл даже правого латераля при схеме с тремя центральными защитниками . Какая разница , если он забивает и отдает ?

- Промес - такой же человек , как до ухода из " Спартака "?

- Думаю , да . Другое дело , что в первый его заход мы общались не так близко , поскольку я пришел в " Спартак " только в середине чемпионского сезона . Но сейчас больше разговариваем , открываемся друг другу , да и английский мой лучше , чем был тогда .

- Многие болельщики были крайне недовольны фильмом про Промеса на " Матч ТВ ", восприняли его как происки " Зенита " и " Газпрома ". Смотрели ? Что скажете ?

- Не смотрел . И не буду смотреть , потому что знаю Квинси в сто раз лучше , чем любой человек со стороны , который будет снимать о нем фильмы и давать в нем оценки . Могу сказать на сто процентов , что ничего нового из него не узнаю . А то , что там , возможно , какие - то вещи излишне красочно преподнесли , — понятное дело , что кому - то это надо .

Для меня Бакаев — только крайний хав. Очень хочу, чтобы он остался в «Спартаке»

- В момент возвращения Промеса вы немного потроллили Зелимхана Бакаева : мол , Квина возвращается , готовься вернуть ему 10- й номер . Какой была реакция ?

( Усмехается ) - Бака у нас вообще человек очень импульсивный . Понятно , что он сейчас - 10- й номер . Квинси , по - моему , с ним и не разговаривал на эту тему , поскольку уважительно относится к тому , что этот номер занят . Но , может , в конце сезона они и поговорят , не знаю .

- Что , по - вашему , происходит с Бакаевым в этом сезоне ? Неужели это перенесенный коронавирус на него так повлиял ?

- Да нет , коронавирус - это отговорки , с тех пор уже почти год прошел . Многое мне сложно понять . Ясное дело , он переживает , что не играет . Из - за этого все больше накручивает себя .

Плюс был момент в прошлом году , что его поставили играть " десятку ", и у него пошло довольно - таки неплохо . Он , может , на эмоциях выдал классную серию в этой новой для себя роли . А затем соперники его прочувствовали , раскусили , что ли . Для меня , если говорить напрямую , он только крайний хав . Я ему об этом говорил лично . Его сильные качества - левая нога , дриблинг , хороший удар . Наверное , позиция и схема сейчас Баку немного сковывает . Тем более , что сейчас он не играет , и это на него еще больше давит .

- У него осталось чуть больше года до конца контракта .

- Как и у многих .

- Есть у вас уверенность , что он останется ?

- Безусловно , хочу , чтобы Бакаев остался в " Спартаке ". Он сильный футболист , который нужен команде . Тем более что он спартаковский воспитанник , почти 20 лет провел в системе клуба , и думаю , что в чемпионате России вряд ли видит себя в какой - то другой команде . Надеюсь , что он перезагрузится и поверит в себя .

Всегда говорю ему : « Бака , если что , я всегда готов тебе помочь . Просто скажи мне , что ты хочешь , — сделаю ». Если что - то от меня зависит , со своей стороны готов 24 часа в сутки с ним разговаривать . Очень хочу , чтобы он играл , прогрессировал и вернулся в сборную . Потому что Зелимхан и этим расстроен . Знаю , что он очень хочет съездить и сыграть на Евро . Все в его руках и ногах . А я помогу ему на сто процентов .

Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Хотел бы поговорить с Романцевым о его видении роли капитана

- Вы прошли знаковую отметку в сто матчей за » Спартак ". Для вас это серьезная веха , как и сам факт , что скоро вы заканчиваете второй сезон в качестве капитана красно - белых ?

- Безусловно . 100 матчей за " Спартак " - это очень важно для меня , и надеюсь , что сыграю за команду еще столько же , а может , даже больше . А то , что я сейчас капитан , — огромная честь , иначе и быть не может . Помню , как стал им . Тогда команду покидали многие футболисты , и Олег Георгиевич ( Кононов , — Прим . И . Р .), который тогда был главным тренером , на одной из тренировок сказал , что назначает меня капитаном , а Рому Зобнина — вице - капитаном .

- Через пару месяцев после ухода Кононова я брал у него большое интервью , и он сказал , что " Георгию нужно смелее подходить к своим капитанским обязанностям ". Что он имел в виду ?

- Возможно , то , что мне нужно быть более жестким с командой . Но я добрый человек . Стараюсь решать вопросы со всеми дипломатично , никогда не переходить какую - то грань .

- Победы над " Краснодаром " и " Динамо " были одержаны в тот момент , когда в больнице с инфарктом оказался легендарный тренер " Спартака " Олег Романцев . Хотели морально его поддержать , думали об этом ?

- Конечно . Передавали Олегу Ивановичу пожелания скорейшего выздоровления через Леонида Трахтенберга . Через него же узнавали , как у Романцева здоровье , на игру с " Краснодаром " вышли в футболках в его поддержку . И победами , думаю , порадовали его . Самое главное , что его выписали из больницы , и все хорошо .

- Знакомы с Романцевым лично ?

- Здоровались , виделись . Но разговора тет - а - тет пока не было .

- О чем бы вы хотели его спросить ?

- Если мне посчастливится с ним поговорить , то задам несколько вопросов , которые меня очень интересуют . Они будут связаны с отстаиванием интересов команды , с его видением роли капитана . Попрошу его советов на этот счет .

- С предыдущим капитаном , Денисом Глушаковым , как - то поддерживаете связь ? Как относитесь к его роли в чемпионском " Спартаке " и к той травле , которую ему потом устроили фанаты ?

- Видимся , когда наши команды встречаются в очных матчах . В обычной жизни - нет . Что касается заслуг Дениса в чемпионский год и вообще во время его пребывания в " Спартаке ", то понятно , что он внес огромный вклад в победу команды в чемпионате , забил много классных голов . Прекрасно помню , какой мяч он вколотил на последних секундах матча с " Амкаром ", когда мы с Сашей Селиховым еще были игроками клуба из Перми . Глушаков тогда провел тогда один из лучших своих сезонов в карьере , а то и лучший .

Что касается того , что у него затем случилось в жизни и потом вылилось на трибуны , то не хочу это комментировать — это его личная жизнь . Все уже давно в прошлом , и мусолить эту тему не хочется .

- Как капитан , устраиваете встречи игроков без тренеров в неформальной обстановке ?

- Я за любое мероприятие , которое проводится вне рабочего времени и где есть еда ! Да , мы собираемся , конечно . Чаще всего на дни рождения и другие праздники .

- Когда последний раз такое было ?

- После " Краснодара ".

В «Спартаке» все может быстро закончиться для кого угодно — от игрока до гендиректора

- Вы упомянули Кононова . Как думаете , почему у него не получилось в " Спартаке "? Хотя сам тренер считает , что работу в команде не провалил .

- Его уволили после нескольких проигранных матчей подряд . Но у нас были с ним и хорошие отрезки . В " Спартаке " давно уже не удивляюсь тому , что все может быстро закончиться для кого угодно - от футболиста до тренера и генерального директора . Это - " Спартак ".

- Артем Ребров в своей колонке рассказывал об оригинальных способах тимбилдинга , которые практиковал Кононов . По словам вратаря , сначала команде они нравились , но быстро приедались . Что вы думали , например , насчет обязательного посещения клубного ресторана после каждого домашнего матча ?

- Это всегда зависит от настроения . Когда выигрываешь и идешь в ресторан - это всегда праздник , это всегда весело . Тогда не важно , устал ты или нет . А после поражений немного не по себе . И как - то странно в такой ситуации смеяться , улыбаться , когда тем более там сидит кто - то из руководства , да еще и семьи игроков .

- Вообще , можете сказать , что сначала команда поверила в Кононова , а потом в нем разочаровалась ?

- Таких слов говорить не буду . Все футболисты в команде должны быть профессионалами и играть так , чтобы это не зависело ни от каких очарований и разочарований . Наша цель — профессионально выполнять свою работу, то есть тренироваться и играть . А то , что произошло с Георгиевичем , в футболе бывает , к сожалению .

- Бывает и то , что произошло в " Спартаке " с Александром Кокориным . Как вы к нему относитесь , и почему у него ничего не получилось ?

- Отношусь хорошо . Мне хотелось , чтобы он играл за нас , потому что Саша - классный футболист . В этом я не лукавлю , потому что все знают , какой он огромный талант . Но травмы не позволили ему раскрыться и в " Спартаке " это показать .

- Вы давали интервью " СЭ " за два дня до декабрьских матчей с " Сочи " и " Зенитом ", говорили , что Кокорин тренируется в общей группе . А потом он вдруг не полетел . Не допускаете , что он действительно " закосил ", и у него был негласный запрет играть против этих двух команд , о чем говорят спартаковские болельщики ?

- Не думаю , что это так . Еще и потому , что в " Фиорентине " проблемы со здоровьем у Кокорина продолжились , а ни один болельщик , надеюсь , не может предположить , что ему запрещено играть с " Ромой " или " Ювентусом ".

- Спортивный директор " Спартака " Дмитрий Попов в интервью выражал недовольство отношением Кокорина к тренировкам в течение первой части чемпионата . Вы что - то подобное замечали ?

- Особо не следил именно за Сашей . Мне в первую очередь надо было следить за собой , потом - за молодыми ребятами , кто как тренируется и выкладывается . Может , со стороны смотрелось так , что и я иногда плохо тренировался , не добегал , не справлялся с работой , которую давал тренер по физической подготовке . Были такие ситуации . Порой случается , что делаешь все возможное , но не успеваешь . Все же - живые люди .

- Страшный человек - ваш тренер по физподготовке Владимир Чепзанович ?

- Не страшный , но может сделать так , чтобы человек пропотел ( усмехается ). На самом деле он проделывает огромную работу . Чепзанович - большой молодец , и считаю , что " Спартаку " с ним повезло .

Остон Урунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Думаю, у Урунова впереди огромная карьера. Просто за ним надо хорошо присматривать

- Вашего агента Вадима Шпинева видели в " Спартаке ", и кое - кто это связал с тем , что красно - белые интересуются 19- летним полузащитником " Локомотива " Максимом Мухиным , еще одним его клиентом . Вы с ним до сборной были знакомы ?

- Нет , как раз сейчас и познакомились . Я спрашивал о нем у ребят , в частности , у Рифата Жемалетдинова , учитывая , что он тоже клиент Вадима . Теперь увидел в работе и в игре его самого . Хороший , молодой , наглый на поле ! Так и надо . Думаю , у него хорошее будущее . Желаю ему всего самого хорошего , но только не 11 апреля ( в этот день " Спартак " сыграет с " Локомотивом ", — Прим . И . Р .).

- Об арендованных игроках . В первую сборную , но не из " Спартака ", а из " Химок ", попал Резиуан Мирзов . Сам он заявил , что очень хочет получить второй шанс у красно - белых . А вы его ждете ?

- Конечно , жду ! Тем более что с Мирзовым нас связывает не только футбол . Мы и в повседневной жизни часто видимся , проводим много времени вместе . То , что он сейчас делает в " Химках ", достойно уважения . Безусловно , хочу , чтобы он попробовал еще раз и со второй попытки добился успеха .

- Когда в Instagram появилось знаменитое фото Остона Урунова с брендовыми покупками , по - капитански " напихали " ему ?

— « Пихаю » ему до сих пор , хоть он уже и в аренде ! Мы с ним часто созваниваемся . Уникальный человек .

- Чем уникален ?

- Всем ! Даже не знаю , как его описать . Думаю , что у Остона впереди огромная карьера . Ему бы человека рядом , который будет за ним присматривать в жизни и правильно направлять !

- Урунова привел в " Спартак " Шамиль Газизов . Удивились , что его уволили спустя пять месяцев после прихода в клуб ?

- Мы уже говорили , что я в " Спартаке " ничему не удивляюсь и спокойно отношусь к таким историям , когда люди приходят и уходят в короткие сроки .

- Хорошо ли знакомы с Заремой Салиховой , которая играет все большую роль в жизни " Спартака "?

- Если честно , не знакомы . Мы виделись один раз , когда она с Леонидом Арнольдовичем (Федуном, — Прим. И.Р.) приезжала на игру на сборах . Но личного общения вообще не было .

На игру в Питере «Спартак» не подъехал

- За несколько дней до питерского матча с " Зенитом " в декабре вы публично обещали войну . Но получилось , извините , избиение младенцев .

- Да , не подъехал " Спартак " на ту игру , согласен . Это никуда не годится , но такое тоже бывает , к сожалению .

- А есть понимание , почему ?

- Возможно , сказалась неопытность многих футболистов . Просто испугались . « Зенит », выезд , принципиальная игра ... Кто - то не справился с нервами , кто - то - с игровым заданием . В итоге получилось то , что все видели .

- Как вы отнеслись к жесткой , причем одновременной критике в свой адрес в ряде Telegram - каналов , части которых молва приписывает связь с пиарщиками " Спартака "?

- Я все это , конечно , замечаю . Нет вопросов , люди могут говорить , где я плохо сыграл , где из - за меня пропустили . Но когда пишут то , что не касается футбола и чего нет и близко , — это обидно больше всего . Потому что такие вещи тут же подхватывает общественность . И начинаются выводы из того , чего на самом деле не существует . Но к " Спартаку " это , уверен , не имеет отношения . Считаю , что клуб и я друг перед другом честны и можем прямо смотреть друг другу в глаза .

- Связываете ли критику в Telegram - каналах с переговорами по новому контракту ? Не считаете ли , что кому - то хочется таким способом " подвинуть " вас по условиям ?

- Думаю , что это никак не связано .

- Тогда зачем , по - вашему , подобные выпады нужны ? И кому ?

- Давно заметил : почему - то , как только " Спартак " выигрывает два - три матча подряд , то есть начинает возрождаться , то все кругом вдруг начинают видеть плохое в команде . Так что кто - то , может , таким образом хочет раскачать лодку . Да и вообще , у нас сейчас такое время , что хорошее вообще никому не интересно . Все хотят только плохое : читать , видеть , слушать .

- Насколько вы сами удовлетворены своей игрой и формой в последний год ?

- Недоволен , когда я - центральный защитник и капитан , а команда занимает седьмое место . Это никуда не годится . Что касается меня лично , то да - на сто процентов был определенный застой , связанный с результатами , с тем , что команда не занимала те места , которые должна . Психологически , эмоционально давило , когда ты хочешь играть в Лиге чемпионов , хотя бы в Лиге Европы , а в реальности тебе приходится неделю ждать следующей игры .

Спад был , скрывать этого нельзя . Но в этом сезоне ребята , и я в том числе , набираем обороты . Каждый игрок по отдельности выжимает из себя максимум и прогрессирует . Поэтому думаю , что этот год будет и для " Спартака ", и для меня лично шагом вверх .

- Критика в ваш адрес была особенно жесткой после поражения от " Рубина ", когда говорилось , что вы отвечали за автора дубля Деспотовича .

- Персонально я с ним не играл . Понятное дело , что Деспотович - центрфорвард , и обязанность центральных защитников - не позволить ему забить . И , что касается первого гола , то , окажись я в той же ситуации еще раз , возможно , сыграл бы по - другому .

- Как продвигаются переговоры по вашему новому контракту ?

- До сборной личный разговор со мной еще не начинался . Но все спокойно - до конца действующего контракта еще целый сезон и семь игр . Сейчас о контракте даже не думаю , потому что сейчас главное - закончить сезон на хорошей ноте . В приоритете - только это .

- Но на данный момент вы уверены , после следующего сезона останетесь в " Спартаке "?

- Думаю , что да . Мне кажется , и " Спартак " не против .

Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Верю в чемпионство в этом сезоне

- Исполнительный директор " Спартака " Евгений Мележиков в интервью заявил о необходимости чемпионства к столетию клуба , то есть в следующем сезоне , « позарез ». Считаете , это правильная постановка вопроса ? Не обрушит ли она на игроков дополнительное давление ?

- У нас еще этот сезон не закончился , а вы уже про следующий спрашиваете ( улыбается ). То , что в в следующем , юбилейном году хотелось бы подарить нашим болельщикам чемпионство , — это безусловно . Так что все нормально сказано .

- Тогда вопрос ребром : верите ли в чемпионство в этом сезоне ?

- Верю !

- Сильнее , чем это было осенью ?