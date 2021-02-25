Управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ» о том, как клуб планирует разгружать состав, каким образом формируется список кандидатов на смену Доменико Тедеско, а также четко обозначил цели, поставленные перед командой на концовку текущего сезона.

— Трансфер Промеса состоялся. Нет ли проблем с финансовым фэйр-плей, учитывая, что и позапрошлым летом была глобальная трансферная кампания?

— С ФФП всегда тяжело. Особенно, русским клубам. Чем клуб меньше, тем ему тяжелее... Тем не менее у нас есть время в летнее трансферное окно выровнять ситуацию. Мы разговаривали со спортивным директорами и акционерами по поводу планов на летнее трансферное окно, и у нас есть планы на разгрузку.

— Является ли Зелимхан Бакаев частью этой разгрузки?

— В списке для разгрузки его нет. Он действительно хороший и профессиональный игрок. Сейчас есть сложности с игровым временем и восстановлением после болезни, но он сегодня или вчера разговаривал с главным тренером, который на него рассчитывает. Значит, есть интерес. Выиграет конкуренцию — в ближайшее время получит игровое время.

— Ведутся ли уже поиски главного тренера?

— В это трансферное окно мы были сконцентрированы на тех целях, которые наметили. Надеюсь, мы их достигли и акционеры вместе с болельщиками это оценят. Если говорить по главному тренеру, то мы его сейчас не ищем. Сейчас только планомерно подойдем к отбору кандидатов. Они есть, а большинству они известны.

У селекционной службы есть определенные наметки, но никаких переговоров мы сейчас не ведем и вести в ближайшее время не будем. Не раньше апреля месяца мы к чему-то более конкретному перейдем. Клубом разрабатывается спортивная стратегия, совместными усилиями мы ее родим. Разговаривая с новым главным тренером, мы должны иметь эту стратегию.

— Сообщалось, что с учетом связей Дмитрия Попова на испанском и латино-американском рынке, команду может возглавить специалист из этих регионов. Так ли это?

— Мы не ограничиваемся при поиске кандидатов. Спортивный директор ищет кандидатов, которые, в первую очередь, подходят «Спартаку». Знание кого-то лично позволяет лучше оценить кандидатуру и доложить о ней. То, что звучало про Сетьена — домыслы журналистов, которые связали его и Дмитрия Львовича. Разброс достаточно большой, ищем специалиста.

— Вы сказали, что достаточно большой список на разгрузку. Сколько футболистов «Спартак» намерен продать? Или же на какую сумму?

— Не хочу называть конкретных цифр. У нас есть трансферный план по игрокам. По кому-то из них может прийти предложение, которое нас не устроит. Хотим начать применять систему повышения стоимости игроков, продажу на пике формы. Здесь нет четких цифр. Есть план, как мы действуем. Будут предложения — будем рассматривать.

— Есть ли футболисты, которых «Спартак» ни за что не отдаст летом?

— Промес (смеется). Мы опираемся исключительно на мнения спортивного блока, который говорит нам о предложениях. Если оно интересное, то клуб начинает работать, оценивать его со всех точек зрения. Дальше оно выносится на акционеров, которые принимают решения.

— Насколько вероятен выкуп Мозеса?

— Условия прописаны в контракте. Все определяется контрактом. Наступят обстоятельства, прописанные в контракте — будет выкуп.

— Как много изменений вы сделали, придя на нынешнюю должность в клубе?

— Футбольный клуб должен прежде всего достигать высоких спортивных результатов. Мы работаем. Акцентировать внимания на том, что я сделал то, или планирую сделать это, я не буду.

— Вы говорили о новой спортивной стратегии. По вашим словам, она будет принята в мае. Не рано ли?

— Спортивную стратегию на первоначальном этапе определяет клуб. Куда двигаться, какую политику принимать — все решает клуб. У каждого по-разному. Апрель — абсолютно не рано. Мы хотим для себя с этим определиться. В дальнейшем будем это обсуждать. Возможно, с нынешним тренером, возможно, с кандидатом на пост главного тренера.

— Не исключается, что Тедеско тоже будет принимать решения в обсуждении?

— Я ничего не исключаю, пока не подписан документ. На сегодняшний день Тедеско — главный тренер команды.

—Будет ли в новой стратегии рамки, что мы не подписываем футболиста за определенную сумму, определенного возраста или берем только наших воспитанников?

— Будем с акционерами обсуждать. Да и со спортивным блоком спорим достаточно плотно. Стратегия должна нести какую-то общую цель и сроки, за которые эта цель должна быть достигнута. Но всегда могут быть условия, и они меняются. Мы не можем сказать, что точно пойдем туда, влево или вправо... В стратегии жестких рамок не будет.

— Какой результат будет для клуба в этом сезоне успешным?

— Второе место. Это записано в наших целях на сезон. Хотелось бы их достичь. Такие цели ставят и акционеры. Будем стремится занять не ниже второго.