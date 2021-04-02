«Рубин» и «Сочи» сыграют вничью. Сможет ли «Спартак» взять реванш у «Ростова»? Прогнозы на 24-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов и заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший.

«Ротор» — «Локомотив»

Олег Корнаухов — 0:1. Когда у кого-то много сборников, потом бывают очень непредсказуемые результаты. Но «Локомотив» все равно фаворит, у него выше класс.

Владимир Пресняков — 0:2. Очевидное превосходство «Локомотива». Он победит.

«Рубин» — «Сочи»

Корнаухов — 1:1. Нас ждет тяжелая игра. «Сочи» точно не проиграет, но, наверное, и не выиграет. Все будет зависеть от состояния сборников.

Пресняков — 1:1. Думаю, «Сочи» не удастся обыграть «Рубин».

«Краснодар» — «Ахмат»

Корнаухов — 2:2. Нас ждет результативная ничья. «Ахмат» играет очень агрессивно, в быстрый, физически сильный футбол, но и «Краснодар» на своем поле выступает очень хорошо.

Пресняков — 2:0. «Краснодар» одержит победу в два мяча.

«Динамо» — «Уфа»

Корнаухов — 0:0. У «Уфы» есть время на подготовку. Думаю, сейчас в этом ее преимущество. Она целенаправленно готовится к этому матчу, а многие динамовцы — в сборных.

Пресняков — 2:0. Победит молодое и дерзкое «Динамо».

«Урал» — «Арсенал»

Корнаухов — 2:0. Сработает эффект своего поля. Одни и другие борются за выживание, думаю, на результате скажется то, что матч пройдет в Екатеринбурге.

Пресняков — 0:0. Обе команды проходят нелегкий период. Нас ждет ничейный результат.

«Тамбов» — ЦСКА

Корнаухов — 0:3. «Тамбов» собрал с миру по нитке своих футболистов. У ЦСКА новый тренер, много игроков в сборных, непонятно, в каком они состоянии, но армейцы все равно явные фавориты. Очень надеюсь, что выиграют уверено.

Пресняков — 0:3. «Тамбов», скорее всего, уступит в силу своего не очень хорошего положения. Счет будет крупным. ЦСКА как был сильной командой, так ей и остается.

«Ростов» — «Спартак»

Корнаухов — 2:1. «Ростов» во главе с Карпиным придумает что-то интересное, тем более было время для подготовки к этому матчу — две недели. Думаю, ростовчане дадут серьезный бой, как умеют это делать.

Пресняков — 0:2. «Спартак» неудачно выступил в первом круге. Сейчас он играет в нападении хорошо, а в защите — плохо. Трудная игра для красно-белых. Но они постараются взять реванш, будут бороться на каждом участке поля.

«Зенит» — «Химки»

Корнаухов — 2:0. «Химки» набрали очень хороший ход с приходом нового тренера, взяли много очков в матчах как с фаворитами, так и с теми, кто идет рядом в таблице. Они, по большому счету, избавились от нервотрепки и борьбы за выживание, но все равно «Зенит» — фаворит.

Пресняков — 3:0. Тут все ясно. «Зенит» будет чемпионом страны. Тем более он играет дома — болельщиков будет столько, сколько захотят, во главе с Мишей Боярским. «Зенит» постарается выиграть броско и забить много голов.

Филипп Нагорный