Олег Романцев: «Не упусти свой шанс, Доменико!»

Рубрика «Спросите у Романцева».

Этот март легендарный тренер запомнит надолго. В один из первых весенних дней Олег Иванович вдруг почувствовал недомогание, боль в груди, стало тяжело дышать. Вердикт пулей примчавшейся скорой был безжалостен — инфаркт! Через несколько часов пациент уже был на операционном столе. А спустя несколько недель его выписали домой. Вот таким малоприятным послесловием к тому, чему Романцев посвятил всю свою жизнь, оказалась эта история. Слава богу, сейчас все налаживается: тренер восстанавливается, общается с медиками и, конечно, продолжает жить футболом. В чем не сомневаются и читатели «СЭ», приславшие ему в конце месяца в рубрику «Спросите у Романцева» очередную охапку самых разных вопросов.

Александр Соболев и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

У Черчесова еще будет вариант сыграть в атаке с Дзюбой и Соболевым

Игорь Обухов: Олег Иванович, ожидали, что так резко прибавит в игре Александр Соболев, которого уже сравнивают с Дзюбой?

Олег Романцев: Это не стало для меня неожиданностью, поскольку уже по приходе в «Спартак» было видно, что у парня есть все задатки таранного забивного форварда — рост, мощь, страсть, смелость. Теперь он притерся в составе, почувствовал игру, нашел в ней себя. Кстати, это заслуга и тренера, и партнеров. Что касается сравнения с Дзюбой, то здесь у них много общего — желание биться за свои клубы и сборную. Так что Семаку с Тедеско можно позавидовать, что они работают с такими настоящими мужиками.

Олег Слуцкий: Если бы у вас, Олег Иванович, в сборной были такие форварды, как Дзюба и Соболев, стали бы играть с двумя нападающими в атаке?

Олег Романцев: Все зависело бы от соперника. Скажем, с Англией или Германией, которые традиционно сильны в игре на «втором этаже», два таких габаритных форварда впереди стали бы перебором. А с командами, для которых борьба за верховые мячи в своей штрафной — проблема, я бы рискнул сделать ставку на такую мощную пару, как Дзюба с Соболевым.

Иван Демин: Олег Иванович, когда футбол в России выйдет на мировой уровень?

Олег Романцев: Еще в советские времена народ шутил: «Наша сборная станет чемпионом мира по футболу, когда сборная Бразилии выиграет чемпионат мира по хоккею». Смешно? Не очень... Не так давно «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар» дружно провалили еврокубковые турниры. Это тревожный показатель, поскольку в мировом футболе твой уровень определяют результаты национальной сборной, сила которой зависит от состояния клубов. И в том, каково оно на сегодня, мы еще раз убедились. Отсюда и грустные цифры в соответствующем рейтинге. Но, несмотря на это, российская сборная во главе со Станиславом Черчесовым старается расти. Команда вышла в финал очередного Евро. Сейчас ведет борьбу за то, чтобы стать участницей мирового первенства в Катаре. Ее полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук играют во Франции и Италии. И если вы под выходом на мировой уровень подразумеваете выступление в Катаре, то давайте в это верить. Если же речь идет о выигрыше нами титула чемпиона мира, то на вопрос, когда это произойдет, вам вряд ли ответила бы даже всемогущая Ванга.

Вадим Фролов: Олег Иванович, с чем связано падение уровня нашего чемпионата и нехватка футболистов с российским паспортом?

Олег Романцев: Ну, насчет падения уровня чемпионата позвольте с вами поспорить. Мне кажется, что по сюжету и по тому, как в нем развиваются события, он достаточно интересен. Сейчас как минимум четыре клуба не потеряли шансов в погоне за «Зенитом». И кроме «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА среди них еще и ставший открытием сезона «Сочи». Это ли не интрига? Возможно, среди игроков не так много ярких личностей, но появление в сборной новых имен — спартаковца Соболева, Самошникова из «Рубина», армейца Ахметова, Мирзова из «Химок» и динамовца Фомина — не может не радовать. А такие матчи, как «Краснодар» — «Динамо», ЦСКА — «Зенит», «Динамо» — «Спартак», по содержанию и накалу украсили бы любой чемпионат. Что касается нехватки футболистов с российским паспортом, то это из области давних проблем развития детско-юношеского футбола, которые шумно обсуждают на каждом совещании. Но воз, увы...

Марк Ефимов: Олег Иванович, здравствуйте. Если бы с вами сборная вышла на Евро-2000, могла бы она там хоть выйти из группы?

Олег Романцев: Это зависело бы от многих причин. К примеру, от жеребьевки, которая могла прописать нас в группу смерти, или от того, были бы в строю все лидеры. На таких больших турнирах мелочей не бывает. Да и не в моих правилах обсуждать всякие «если бы». Футбол не терпит сослагательного наклонения. Та сборная-99 была уникальна — и по подбору исполнителей, и по игре, которая позволила нам одержать шесть побед в семи матчах. А лишились мы финала из-за одной трагической ничьей. Я горжусь, что работал с такой командой! Это была настоящая большая дружная семья!

Михаил Аввакумов: Почему на чемпионате мира в Японии у сборной куда-то делась комбинационная игра, с которой она выступала в отборочной группе?

Олег Романцев: Давно известно — сколько людей, столько и мнений. Судя по всему, вашу оценку игры сборной породил результат ее выступления на турнире. Причин той японской неудачи много. Здесь и ошибки в подготовке, и то, что в матче с хозяевами нас просто взял за горло немецкий арбитр, а с бельгийцами в нескольких моментах дрогнула оборона. Но ни одного из футболистов я не могу обвинить в нежелании бороться и отсутствии настроя. Кстати, после нашей победы в стартовом матче над чемпионом Африки Тунисом пресса отметила игру сборной России и назвала ее в числе возможных фаворитов турнира. Среди них были и действующие чемпионы мира французы, которые без единого забитого мяча досрочно отправились домой. И все равно мне приятно вспомнить этот чемпионат лишь за то, что он дал путевку в большую футбольную жизнь еще совсем молодым и очень талантливым Марату Измайлову, Александру Кержакову и Дмитрию Сычеву. Для них это был дебют в сборной.

Доменико Тедеско. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Панов прав: «Спартаку» нужно сохранить Тедеско

Дмитрий Русанов: Александр Панов недавно заявил, что «Спартак» должен сделать все, чтобы оставить Доменико Тедеско в команде. А вы как думаете, Олег Иванович?

Олег Романцев: Согласен с Сашей. Тедеско уже обжился в команде, которая своей игрой подтверждает, что он ей по душе. А для тренера это все! И сейчас, когда у «Спартак» появился шанс побороться за чемпионство, Доменико не должен его упускать. Возможности для этого есть!

Александр Ларкин: Известно, что после поражения «Рубину» вся команда подошла к тренеру и попросила его вернуть старую схему, которую он наигрывал весь сезон. Он послушался, и «Спартак» прорвало. У вас бывали в карьере подобные случаи?

Олег Романцев: Извините, но я не очень верю в то, что такое возможно. Скорее всего, эта неудача, а не ребята заставила тренера пойти на какие-то тактические перемены. Поражения для нашего брата всегда повод призадуматься и сделать выводы. В моей практике был случай, когда опытные футболисты Дасаев, Родионов, Кузнецов обратились ко мне от имени команды с просьбой сбросить нагрузки. И я заменил очередную тренировку прогулкой по лесу. Кстати, после этого мы тоже выиграли.

Алексей Ларкин: Олег Иванович вы смотрели передачу по «Матч ТВ» про Промеса? Вам не кажется, что там его выставили в неправильном свете? Как думаете, Промес приехал в «Спартак» доигрывать, отбывать номер или он по-прежнему игрок высочайшего класса?

Олег Романцев: Насчет «высочайшего» класса — думаю, это перебор. Игроков с такой репутацией в мире наберется с пяток, не больше. Но то, что голландец — мастер крепкий, умелый, сомнению не подлежит. А еще он очень искренний на поле, на все сто отдается борьбе. У нас таким был Робсон! И пара матчей, которые провел Промес, уже дали понять, что «Спартак» вернул его не зря. Так что смело верьте ему. А передачи, в которых копаются в грязном белье, я, извините, не смотрю.

Александр Савчук: Когда снимут фильм про братьев Старостиных? Какое участие вы приняли бы в создании фильма?

Олег Романцев: Я не знаю, в чьих творческих планах есть создание такого фильма. Но убежден, что он был бы интересен всем! Мне посчастливилось бок о бок работать в «Спартаке» с самым старшим из братьев — Николаем Петровичем. Много общался я и с Андреем Петровичем, благодаря которому в трудные для «Спартака» времена его возглавил Бесков. Какими же они были интересными людьми, со своими принципами, взглядами на жизнь, главными в которой всегда оставались «Спартак» и футбол! А какое у них было чувство юмора! Помнится, Николай Петрович однажды рассказывал, как, будучи еще молодым футболистом, работал над скоростью. «Представляешь, Олег, — вспоминал он, — возвращаемся мы с женой Антониной из Большого театра. И тут я вспоминаю, что на тренировке пару ускорений не успел сделать. Ну, думаю, надо наверстать. Останавливаемся напротив «Метрополя», снимаю ботинки, которые мне чуть маловаты были, и в носках два раза по сто метров пулей пролетаю в сторону Лубянки. Потом трусцой возвращаюсь к жене, обуваюсь и со спокойной душой иду с ней домой». И таких историй у Чапая, как любя звали Николая Петровича в команде, было припасено множество на любой случай жизни. Так что, если кто-то обратится с просьбой помочь в создании фильма о братьях Старостиных, я готов оказать любую помощь. Мне есть что рассказать.

Борис Строганов: В свое время вы говорили, что Кокорин должен заиграть в «Спартаке». Не поторопился ли он с отъездом в «Фиорентину»?

Олег Романцев: Я действительно говорил это, когда Тедеско только вел поиск оптимального варианта линии атаки. Отличные данные Кокорина не оставляли у меня сомнений, что он сумеет занять в ней свое место. Он это, как мог, и старался доказывать. Но в какой-то момент, видимо, Александр понял, что может не выдержать конкуренции. И, когда появился вариант с «Фиорентиной», принял решение об отъезде. К тому времени Тедеско уже имел представление о возможностях Ларссона, Соболева и Понсе. А на Кокорина посыпались травмы. Так что Сашин шаг вполне объясним. Заиграет ли он в Италии? Вопрос не из простых, ведь Кокорин уехал в новый клуб, не пройдя необходимой предсезонной подготовки. А попытки форсировать форму привели к новым травмам. И все-таки верю, что если он будет пахать и пахать, то восстановится и вернется в игру. А потому от всей души ему удачи!

Тапи Салманидзе: В одном журнале Рамиз Мамедов, говоря об уходе из «Спартака», обвинил вас в том, что вы отказали ему в личной встрече. Это правда?

Олег Романцев: Мне странно это слышать, поскольку у нас с Рамизом всегда были, есть и будут самые добрые отношения. Это замечательный человек и великолепный защитник, что он всегда подтверждал игрой в «Спартаке» и сборной. Что касается ухода игроков, то подобные моменты, к сожалению, в СМИ частенько дополняются разного рода бредовыми фантазиями авторов. И не только в случае с Мамедовым. Наверное, это своего рода попытка привлечь к своему творчеству внимание читателей. Тем не менее я при случае обязательно передам Рамизу от вас привет.

Ивица Олич. Фото ПФК ЦСКА

Смущает абсолютное отсутствие у Олича опыта работы с клубом

Дима Андреев: Олег Иванович, вы ожидали, что ЦСКА расстанется с Гончаренко и пригласит на его место молодого Олича, который только начинает тренерскую деятельность?

Олег Романцев: Что касается расставания с Гончаренко, то здесь особо нечему удивляться, поскольку работа тренера — это результат. Значит, он не устраивает руководство. Если говорить о молодости Олича, то я начинал еще в более молодые годы. Хорошо зная характер и высочайший профессионализм президента ЦСКА Евгения Гинера, думаю, что если это его решение, то оно обдуманно и взвешенно. Меня здесь смущает только один момент — абсолютное отсутствие у Ивицы опыта работы с клубом. Да, он трудился в штабе сборной. Но это совсем другое, и у тренировочного процесса с клубной командой совсем другая специфика, требующая определенных навыков. Конечно, смена тренера — это всегда риск. И легче это делать, когда им все проиграно. С ЦСКА другая история — еще не все потеряно. Потому соглашусь с Валерием Газзаевым, считающим, что здесь следовало дождаться окончания сезона. Менять коней на переправе — не всегда самый мудрый ход.

Степан Рогов: Победный рывок в четыре матча «Локомотива» — заслуга Николича? Или этого удалось добиться на багаже Семина?

Олег Романцев: Получается, что новый тренер пришел, увидел и победил. Что ж, бывает и такое. Но разве до него не было команды с поставленной игрой, которая приносила победы в чемпионате и Кубке, позволяла трижды выходить в Лигу чемпионов? Давайте дождемся концовки сезона и там определимся с выводами по поводу тренерских заслуг. Сейчас Николич провел полноценную предсезонную подготовку, а это уже показатель случайности или закономерности весеннего рывка команды. И, возможно, отчасти ответом на этот вопрос станет очная встреча «Локомотива» со «Спартаком» 11 апреля в Черкизове.

Артем Смагин: В чем смысл жизни для футболиста?

Олег Романцев: Ну и вопрос! Сейчас, наверное, он у каждого свой: для кого-то — в деньгах, для кого-то — в славе. Наверняка, для Месси и Криштиану Роналду это, прежде всего, сама игра. Именно она сделала их известными всему миру, кумирами миллионов, примерами для подражания всех мальчишек. Они богаты. Но при этом на первом месте для каждого — игра, которая сделала их личностями. При этом деньги для них — возможность расти дальше. Для меня же футбол всегда был игрой, дарившей ощущение самого счастливого на земле человека. Потому мне казалось, что-то же самое испытывали и те, кто был в нем рядом со мной.

Сергей Широглядов: Футбол — это игра или только бизнес?

Олег Романцев: Для кого-то еще игра, а для кого-то — уже бизнес. К сожалению, для многих клубных футбольных чиновников — только бизнес.

Владимир Смольников: Какую самую большую рыбу вы поймали за прошедшие годы? И что с ней сделали?

Олег Романцев: Я не из тех рыбаков, кто любит хвастаться уловом, но для человека с такой футбольной фамилией сделаю исключение. Как-то раз довелось поймать щуку килограммов на семь. Но она оказалась старая, а значит, и горькая. Пришлось подарить кому-то из соседей. И, представьте, им щука понравилась.

All - Eeyes : Олег Иванович, с кем из тренеров команд, которые соперничали с вами в 90-х, общаетесь?

Олег Романцев: Да почти со всеми: с Валерием Газзаевым, Юрием Семиным, Сергеем Павловым, Александром Тархановым... Всех и не перечислишь. Мне кажется, раньше тренеры были как-то ближе друг к другу. После игры, бывало, как бы она ни сложилась, обнимались, желали друг другу удачи, а порой и рюмочку поднимали.

Вячеслав Ефимов: Олег Иванович, как здоровье, как сейчас чувствуете себя?

Олег Романцев: Спасибо за внимание! Живу согласно рекомендациям врачей, которых еще раз хочу поблагодарить за все то, что они сделали для меня и делают каждый день для других. Дай им бог самим здоровья! Сейчас восстанавливаюсь после операции, прохожу регулярные обследования, гуляю по Остоженке. Иногда с братом Валерием выбираемся побродить по Сокольникам. Еще раз всем огромное спасибо за поддержку!