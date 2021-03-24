«Хочу, чтобы все в этом «Спартаке» почувствовали вкус чемпионства». Интервью Квинси Промеса

Впечатления Квинси Промеса от первого месяца после возвращения в «Спартак» — в интервью «СЭ».

— Кому был направлен твой жест после гола «Уралу»?

— Многие высказывались по поводу моего возвращения в Россию. Обычно я на такие вещи не реагирую. Но теперь я опять новичок в Москве, поэтому я решил отправить всем месседж: «Расслабьтесь и вспомните, чего я уже добился в России».

— Что ты сказал команде, когда тебя вновь представили как игрока «Спартака»?

— Я сказал, что у нас очень хорошая команда и я горд снова быть ее частью. Многих игроков я знал раньше, кого-то знал, но не был знаком лично. Я сказал команде, что мы должны верить в себя. И пока у нас есть шансы стать чемпионами, мы должны верить в это, не сдаваться и двигаться только вперед. Я знаю, что значит становиться чемпионом со «Спартаком». Я хочу, чтобы все ребята из этого состава смогли прочувствовать этот момент и понять, что это значит для клуба. В последних матчах мы показали, что такое настоящий командный дух. А тогда я сказал ребятам, что я рад возвращению. Таким был мой посыл. Но я не смогу в одиночку сделать «Спартак» чемпионом. Мы должны быть одной командой, одной семьей, и каждый должен верить в успех.

— Ты действительно веришь, что «Спартак» сможет взять титул уже в этом сезоне?

— Мы сейчас вторые, четыре очка до «Зенита». Выйти на первое место будет очень сложно, я остаюсь реалистом. Но это возможно!

Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Федун хочет построить команду, которая снова станет чемпионом»

— Сколько времени тебе понадобилось, чтобы адаптироваться в этом «Спартаке»?

— Один матч. Моя первая игра с «Рубином» получилась очень сложной для нас. Больше тайма мы играли в меньшинстве, в итоге проиграли. Но уже в следующей игре с «Краснодаром» все было просто супер: мы крупно выиграли, а я забил и отдал голевую передачу. На поле для меня нет никаких ограничений, я могу играть в свой футбол. Я знаю, что такое спартаковский футбол, и я вкалываю на тренировках. Поэтому я адаптировался очень быстро. Я вернулся домой, и меня здесь очень хорошо приняли! И я вижу, что команда верит в меня, мне здесь доверяют. Атмосфера отличная, особенно на фоне наших последних результатов. Ничто не отвлекает меня, и я могу сосредоточиться на своей игре. Я хочу набирать форму и играть все лучше и лучше.

— К вопросу об атмосфере. Когда Соболев забил второй пенальти в ворота «Урала», все пошли поздравлять его. Ты в это время о чем-то говорил с Бакаевым, который хотел пробить тот пенальти.

— Пенальти у нас бьет Соболев. Это командное правило, и мы должны его уважать. Я был бы рад, если бы тот пенальти пробил Бакаев. Ему нужен гол, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Да и вообще, у нас все хотят забивать, я бы тоже не отказался исполнить тот пенальти. И это хорошо: мы хотим забивать, мы хотим выигрывать, мы хотим быть первыми. Тогда я сказал Бакаеву: «Если в следующий раз я смогу повлиять на решение о том, кто бьет пенальти, то это будешь ты». Бакаев — классный игрок, парень с характером, и мне хотелось поддержать его. Такие моменты важны для всей команды.

— Что изменилось в «Спартаке» за 2,5 года твоего отсутствия?

— Поменялись люди — много новых лиц и в команде, и в самом клубе. Но это нормально для футбола. А остальное не так важно. Например, то, что мы теперь тренируемся рядом со стадионом, а не в Тарасовке. Главное, что фанаты остались прежними. Обожаю атмосферу на наших матчах!

— А Леонид Федун изменился?

— Для меня он остался прежним. Он был счастлив, что я вернулся в «Спартак». Со своей стороны я благодарен ему, что он дал мне шанс вернуться в команду. Он верит в меня, а я верю ему. Он многое делает для «Спартака», и я вижу, что он хочет построить команду, которая снова станет чемпионом.

Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Тедеско — идеальный тренер для «Спартака»

— Доменико Тедеско уйдет из «Спартака» в конце сезона. Это как-то чувствуется?

— Нет. Мы двигаемся от игры к игре и только где-то в подсознании держим, что Доменико уйдет. Это его решение, и его нужно уважать. Мне очень нравится с ним работать, это топ-тренер. Думаю, все остальные ребята из команды скажут то же самое. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался. Возможно, для нас это дополнительная мотивация — своей игрой убедить его остаться. Но я не знаю, насколько это возможно. Когда я пришел, Доменико уже объявил о своем решении.

Я работал со многими тренерами, и Доменико однозначно входит в мой топ: он понимает футбол, очень силен тактически, от него исходит сумасшедшая энергетика. Он идеальный тренер для «Спартака». Повторюсь, я очень хочу, чтобы он остался. Но в итоге это будет его решение.

— У Доменико итальянские корни. Он чем-то похож на Массимо Карреру?

— Я не так долго работаю с Доменико, но они с Массимо похожи страстью и характером. Не буду их сравнивать, но они оба — топ-тренеры. Под руководством Массимо я многого добился, а «Спартак» стал чемпионом.

— Александр Соболев рассказывал нам о встрече Доменико с игроками, которая состоялась после поражения от «Рубина». Что на ней было?

— Подробности я не расскажу, все-таки это наше внутреннее дело. Но кое-что на той встрече я сказал, так как мог посмотреть на ситуацию свежим взглядом. Вообще, многие тогда высказались, получилась очень конструктивная встреча. А дальше вы знаете — мы обыграли «Краснодар» со счетом 6:1. Та встреча показала, что мы команда, мы семья. Нужно продолжать в том же духе.

— Соболев, Понсе, Ларссон — как тебе атакующая линия «Спартака»? Кажется, ты очень быстро нашел общий язык с ними.

— Абсолютно точно. Это игроки высокого уровня. Нашей задачей было найти друг у друга сильные стороны, а потом использовать их. У «Спартака» действительно очень мощная атака.

— Кто сильнее — Соболев или Дзюба?

— Для меня сейчас, конечно же, сильнее Соболев! Но вообще их сложно сравнивать. Да, по стилю игры они похожи. Дзюба по-прежнему много забивает, но я вижу качество и потенциал Соболева. Он еще молод, но уже очень силен. В штрафной он просто убийца.

— Соболев почти на десять лет моложе. Он станет главным форвардом России в ближайшее время?

— Не хочу много говорить, да и не мне решать. Но Соболев играет в самом большом клубе России и забивает в каждом матче. Так что почему бы нет?

— Ты уже набрал 100 очков по системе «гол+пас» в матчах за «Спартак». Какая следующая цель?

— Если помечтать, то я скажу, что набрать 200 очков! А если серьезно, то я просто хочу помогать команде. Я даже не слежу за своей статистикой, об этом всегда говорят те, кто рядом.

«Баня — лучшее место для отдыха в России»

— Ты уже перевез в Москву свою семью?

— Пока нет, но скоро это произойдет.

— Ты рассказывал, что любишь русскую баню и тебе нравятся православные церкви.

— Я уже побывал и там и там. Мое любимое развлечение в России — ходить в баню. Вот там я по-настоящему расслабляюсь.

— При слове «баня» всегда вспоминается Денис Глушаков.

— Я пока не виделся с ним, но мы на связи. Я очень уважаю его, это мой братуха!

— Ты большой фанат ММА и Хабиба. Получается, ты так и не увидел его бой вживую?

— Да, к сожалению. Это моя мечта. Надеюсь, он еще вернется, и я смогу сходить на его бой.

— С Джикией и Бакаевым ты обсуждал эту тему? За кого они теперь болеют, после ухода Хабиба?

— Пока мы это не обсуждали. Но для меня Хабиб навсегда останется номером один.

— Хабиб как-то сказал, что клуб его мечты — это «Реал», а «Спартак» — это всего лишь местный уровень. Что бы ты ему ответил?

— Если он подпишет контракт с нами, я сделаю все, чтобы вывести «Спартак» на уровень «Реала». Если бы Хабиб стал футболистом, я бы сделал из него защитника: нападающие соперника боялись бы даже приближаться. Добавить к нему Жиго и Джикию, и тогда мы точно всех обыграем.

— В этот раз ты не получил вызов в сборную. Тебя это беспокоит? Ведь до чемпионата Европы осталось совсем чуть-чуть.

— Я не беспокоюсь. В последних трех матчах я забил два раза и сделал голевую передачу. Я в неплохой форме, и мне нужно ее сохранять. Мое дело — хорошо играть за «Спартак», а там уже тренеры решат. Я должен быть готов к тому, что могу понадобиться сборной.